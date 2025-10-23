ज़ैम्पा, बार्टलेट और शॉर्ट की मदद से ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ जीत

ऑस्ट्रेलिया 265/8 (शॉर्ट 74, कॉनली 61, वॉशिंगटन 2-37) ने भारत 264/9 (रोहित 73, अय्यर 61, ज़ैम्पा 4-60, बार्टलेट 3-39) को दो विकेट से हराया

भारत की तरफ़ से वॉशिंगटन सुंदर और हर्षित राणा ने दो-दो विकेट लिए, लेकिन कभी भी ऑस्ट्रेलियाई टीम लक्ष्य से पीछे नहीं दिखी। कप्तान मिचेल मार्श और ट्रैविस हेड ने ऑस्ट्रेलिया को 7.2 ओवरों में 30 रन जोड़कर एक सजग शुरूआत दी, लेकिन दोनों क्रीज़ पर जमने के बाद अपना विकेट गंवा बैठे। हालांकि इसके बाद शॉर्ट व मैट रेनशॉ के बीच तीसरे विकेट के लिए 55 रनों की साझेदारी की और ऑस्ट्रेलिया मैच में बना रहा।

रेनशॉ, अक्षर पटेल की एक बाहर निकलती गेंद पर क्लीन बोल्ड हुए और इसके थोड़ी देर बाद वॉशिंगटन ने ऐलेक्स कैरी को बोल्ड किया। लेकिन फिर से शॉर्ट और कॉनली के बीच फिर से 55 रन की साझेदारी हुई और ऑस्ट्रेलिया मैच में फिर से वापस आ गया। मिचेल ओवेन ने सिर्फ़ 23 गेंदों में दो चौकों और तीन छक्कों की मदद से 36 रन बनाए और कॉनली के साथ छठे विकेट के लिए 39 रन जोड़े। अंत में ऑस्ट्रेलिया ने ज़रूर तीन विकेट जल्दी अंतराल में गिराए, लेकिन वे कभी भी लक्ष्य से पीछे नहीं थे।

बार्टलेट के साथ लेग स्पिनर ज़ैम्पा ने भी शानदार प्रदर्शन किया और तीन विकेट झटके, वहीं हेज़लवुड को विकेट तो नहीं मिला, लेकिन 10 ओवर में सिर्फ़ 29 रन देकर शानदार गेंदबाजी की।

ऑस्ट्रेलिया के कप्तान मार्श ने समझदारी भरी कप्तानी और ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों ने अनुशासित गेंदबाज़ी की। उनका पहले गेंदबाजी करने का निर्णय सही साबित हुआ क्योंकि नई गेंद से अच्छी मूवमेंट मिल रही थी। पर्थ के बाद एक बार फिर हेज़लवुड और मिचेल स्टार्क ने में नई गेंद से शानदार शुरुआत की।

हेज़लवुड ने सात ओवर में दो मेडन फेंके और ख़ासकर रोहित को परेशान किया, हालांकि दो बार असफल रिव्यू लेने से उन्हें निराशा भी मिली। पर्थ में 8 रन बनाने के बाद रोहित इस मैच के तीसरे ओवर में भी रन आउट होने से बचे। एक समय ऐसा भी था जब रोहित ने लगातार 17 गेंदों तक कोई रन नहीं बनाया। उन्होंने शुरूआती 40 गेंदों में सिर्फ़ 14 रन बनाए। इसके बाद उन्होंने हेज़लवुड पर एक शानदार स्ट्रेट ड्राइव के साथ लय में आने की शुरूआत की। अय्यर की लय ने भी उन्हें आत्मविश्वास दिया और उन्होंने ओवेन की दो शॉर्ट गेंदों को फ़ाइन लेग के ऊपर से छक्के के लिए भेजा।

मध्य ओवरों में दोनों ने आसानी से रन बनाए और रोहित ने 74 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा किया। वे बड़े स्कोर की ओर बढ़ रहे थे, लेकिन स्टार्क की एक सामान्य सी शॉर्ट गेंद पर पुल करने के चक्कर में आउट हो गए।

21वें ओवर में गेंदबाज़ी के लिए आए ज़ैम्पा ने वापसी करते हुए शानदार प्रदर्शन किया। उन्होंने अय्यर के साथ दिलचस्प मुक़ाबले में जीत हासिल की और फिर के एल राहुल को भी आउट किया, जिससे भारत 174 रनों पर पांच विकेट खोकर फिर से मुश्किल में आ गया।