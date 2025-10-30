क्या भारतीय स्पिन आक्रमण की चुनौती से निपट पाएगा ऑस्ट्रेलिया?
पहला मैच बारिश की भेंट चढ़ गया लेकिन मेलर्बन में दर्शकों के भारी संख्या में पहुंचने की उम्मीद है
बड़ी तस्वीर
कैनबरा में T20I सीरीज़ की शुरुआत उम्मीदों के अनुरूप नहीं रही और पहला मैच बारिश की भेंट चढ़ गया लेकिन मेलबर्न में एक ज़ोरदार मुक़ाबला होने की उम्मीद है और इस मुक़ाबले के लिए 90 हज़ार से ज़्यादा दर्शकों के पहुंचने की भी संभावना है। एक ऐसा वेन्यू जहां पर भारत को अपार समर्थन मिलता रहा है, जिसकी झलक हमें पिछली टेस्ट सीरीज़ और T20 विश्व कप 2022 के दौरान भी देखने को मिली थी।
कैनबरा में भले ही 9.4 ओवर का खेल हुआ लेकिन सूर्यकुमार यादव और शुभमन गिल ने भारत को एक बड़े स्कोर की ओर अग्रसर कर दिया था और दोनों ही बल्लेबाज़ बेहतरीन लय में नज़र आ रहे थे। ऑस्ट्रेलिया की बल्लेबाज़ी भी मज़बूत है लेकिन भारत की स्पिन तिकड़ी मेलबर्न में उनके लिए चुनौती का सबब बन सकती है।
टिम डेविड और वरुण चक्रवर्ती पर रहेंगी नज़रें
टिम डेविड ने मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड (MCG) में एक भी अंतर्राष्ट्रीय मैच नहीं खेला है। हालांकि इंग्लैंड के ख़िलाफ़MCG में खेले जाने वाले T20 विश्व कप 2002 के मुक़ाबले का वह हिस्सा थे लेकिन वो मैच बारिश की भेंट चढ़ गया था। डेविड ने BBL में इस मैदान में नौ पारियों खेलते हुए 16.44 की औसत से 148 रन बनाए हैं।
हालांकि अगर इस रिकॉर्ड को बदलना है तो इससे बेहतर मौक़ा नहीं हो सकता। डेविड इस सीरीज़ में नंबर चार पर बल्लेबाज़ी करते नज़र आ सकते हैं और दूसरे मुक़ाबले में ऑस्ट्रेलियाई खेमे को उनसे काफ़ी उम्मीदें होंगी।
स्पिन के ख़िलाफ़ ऑस्ट्रेलिया के खेल में सुधार हुआ है लेकिन भारत का स्पिन गेंदबाज़ी आक्रमण उनके लिए चुनौती का सबब ज़रूर बन सकता है। वरुण चक्रवर्ती इस प्रारूप में दुनिया के शीर्ष गेंदबाज़ हैं लेकिन सबसे छोटे प्रारूप में उनका ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ खेलना बाक़ी है। यह देखना दिलचस्प होगी कि मिचेल मार्श और ट्रैविस हेड के ख़िलाफ़ शुरुआत में उनका इस्तेमाल किया जाता है या नहीं।