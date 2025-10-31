हेज़लवुड, हेड और मार्श की बदौलत ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ में 1-0 से आगे
अभिषेक शर्मा ने 68 रनों की पारी खेली लेकिन उनके और हर्षित राणा के अलावा भारत का कोई भी बल्लेबाज़ दहाई अंक तक नहीं पहुंच पाया
नवनीत झा ESPNcricinfo हिंदी में कंसल्टेंट सब एडिटर हैं।
ओवर 14 • ऑस्ट्रेलिया 126/6ऑस्ट्रेलिया की 4 विकेट से जीत, 40 गेंद बाकी
अभिषेक: इतना जोख़िम भरा क्रिकेट खेलना सामान्य नहीं
हेज़लवुड, हेड और मार्श की बदौलत ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ में 1-0 से आगे
बारिश की आशंका के बीच क्या मेलबर्न में दोनों टीमों में होगा कोई बदलाव?
|खिलाड़ी
|R
|b
|कैच
|46
|26
|कैच
|28
|15
|lbw
|20
|20
|कैच
|1
|2
|कैच
|14
|10
|नाबाद
|6
|6
|बोल्ड
|0
|1
|नाबाद
|0
|1
|अतिरिक्त
|(b 4, lb 1, NB 1, w 5)
|कुल
|126(6 विकेट; 13.2 Ovs)