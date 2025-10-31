मैच (29)
दूसरा T20I (N), मेलबर्न, October 31, 2025, भारत का ऑस्ट्रेलिया दौरा
पिछलाअगला

ऑस्ट्रेलिया की 4 विकेट से जीत, 40 गेंद बाकी

प्लेयर ऑफ़ द मैच
जॉश हेज़लवुड
, ऑस्ट्रेलिया
3/13
josh-hazlewood
क्रिकइंफ़ो बहुमूल्य खिलाड़ी
जॉश हेज़लवुड
, ऑस्ट्रेलिया
josh-hazlewood
मैच का सार
रिपोर्ट

हेज़लवुड, हेड और मार्श की बदौलत ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ में 1-0 से आगे

अभिषेक शर्मा ने 68 रनों की पारी खेली लेकिन उनके और हर्षित राणा के अलावा भारत का कोई भी बल्लेबाज़ दहाई अंक तक नहीं पहुंच पाया

Navneet Jha
नवनीत झा
31-Oct-2025 • 5 hrs ago
ऑस्ट्रेलिया 126 पर 6 (मार्श 46, हेड 28 और वरुण 23 पर 2) ने भारत 125 (अभिषेक 68, राणा 35 और हेज़लवुड 13 पर 3) को चार विकेट से हराया
मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच खेले गए दूसरे T20I में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को पटखनी देते हुए सीरीज़ में 1-0 से बढ़त बना ली है। जॉश हेज़लवुड के तिहरे झटकों की बदौलत भारत की पूरी पारी 125 रनों पर ही सिमट गई और फिर मिचेल मार्श और ट्रैविस हेड की आक्रामक शुरुआत ने भारत को मैच में वापसी करने का मौक़ा नहीं दिया। दोनों की जोड़ी ने पहले चार ओवर में ही बिना किसी नुक़सान के 49 रन बटोर लिए।
पहली पारी में सतह से मूवमेंट प्राप्त हो रही थी लेकिन दूसरी पारी में भारतीय तेज़ गेंदबाज़ों को कोई ख़ास मदद न मिलता देख पांचवें ओवर में कप्तान सूर्यकुमार यादव ने वरुण चक्रवर्ती का रुख़ किया। वरुण ने कप्तान को निराश नहीं किया और हेड शॉर्ट गेंद खेलने के प्रयास में लॉन्ग ऑफ़ पर तिलक वर्मा के एक शानदार कैच का शिकार हुए।
हालांकि हेड के आउट होने के बाद मार्श ने मोर्चा संभाला और आक्रमण जारी रखा। आठवां ओवर करने आए कुलदीप यादव को उनके पहले ही ओवर में मार्श ने दो छक्के और दो चौके बटोर लिए। मार्श अंतिम गेंद पर कुलदीप का शिकार हो गए लेकिन यहां से जीत ऑस्ट्रेलिया के लिए औपचारिकता ही नज़र आने लगी क्योंकि अब ऑस्ट्रेलिया को मात्र 39 रनों की दरकार थी।
वरुण ने टिम डेविड के रूप में अपना दूसरा शिकार किया लेकिन ऑस्ट्रेलिया अभी भी मुक़ाबले में काफ़ी आगे था। 10वें ओवर की अंतिम गेंद पर मिचेल ओवेन ने गेंद हवा में खड़ी की लेकिन हर्षित राणा डीप मिडविकेट से आगे आते हुए कैच नहीं लपक पाए और अब यहां से ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए महज़ 22 रनों की दरकार थी।
हालांकि अगले ही ओवर में वरुण की गेंद पर ओवेन को पगबाधा की अपील पर नॉटआउट करार दिया गया और भारत ने अपना रिव्यू ज़ाया कर दिया। लेकिन कुलदीप जब 12वां ओवर करने आए तो उन्होंने जॉश इंग्लिस को काफ़ी परेशान किया और ओवर में दूसरी बार पगबाधा की अपील के बाद रिव्यू लिया गया और इंग्लिस को पवेलियन की राह पकड़नी पड़ी। लेकिन इन सब घटनाक्रमों के बावजूद ऑस्ट्रेलियाई खेमे में शिकन का भाव नहीं था क्योंकि जीत उनसे अब बस 11 रन दूर थी।
13वें ओवर में अपना अंतिम ओवर डालने आए जसप्रीत बुमराह ने लगातार दो गेंदों पर ओवेन और मैथ्यू शॉर्ट का शिकार किया लेकिन अगले ओवर में ऑस्ट्रेलिया ने चार विकेट से अपनी जीत सुनिश्चित कर ली।
ऑस्ट्रेलियाई कप्तान मार्श ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाज़ी करने का फ़ैसला किया था और पहली ही गेंद पर हेज़लवुड के ख़िलाफ़ शुभमन गिल को पगबाधा आउट दिया गया लेकिन गिल रिव्यू लेने पर बच गए। हालांकि पहली गेंद ने ही पिच पर मौजूद उछाल के संकेत दे दिए थे और अभिषेक शर्मा को छोड़कर शीर्ष क्रम में भारत के हर बल्लेबाज़ को उछाल ने परेशान किया।
हेज़लवुड ने गिल के रूप में भारत को पहला झटका देने के बाद तिलक और सूर्यकुमार का शिकार किया और उन्होंने अपने कोटे का चारों ओवर एक साथ डाल लिए। गिल का विकेट गिरने के बाद तीसरे नंबर पर संजू सैमसन को प्रमोट किया गया, हालांकि चौथे ओवर में ही वह नेथन एलिस की टप्पा पड़कर उछाल लेती गेंद पर बीट हुए और उन्हें पगबाधा करार दिया गया। लेकिन सैमसन ने रिव्यू का इस्तेमाल किया और चूंकि वह बैकफ़ुट पर थे इसलिए हॉकआई पर भी आउट ही नज़र आए।
एक छोर पर लगातार विकेट गिर रहे थे जबकि दूसरी तरफ़ अभिषेक डटे हुए थे और लगातार प्रहार कर रहे थे। अक्षर पटेल पर अब अभिषेक के साथ मिलकर भारतीय पारी को संभालने की ज़िम्मेदारी थी लेकिन तीसरे रन के लिए भागना उन्हें भारी पड़ गया और भारत ने 49 रनों के स्कोर पर ही अपने पांच विकेट गंवा दिए।
हालांकि इसके बाद राणा और अभिषेक के बीच साझेदारी पनपी और दोनों ने मिलकर छठे विकेट के लिए कुल 56 रन जोड़े। हालांकि शॉर्ट गेंद पर बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में राणा लॉन्ग ऑन पर लपके गए जिसके बाद भारत की पारी एक बार फिर लड़खड़ा गई। 19वें ओवर की तीसरी गेंद पर अभिषेक नौवें विकेट के रूप में आउट हुए और अगली ही गेंद पर बुमराह सिंगल निकालने के प्रयास में रन आउट हो गए।
Josh Hazlewood Mitchell Marsh Travis Head Abhishek Sharma India Australia Australia vs India India tour of Australia

नवनीत झा ESPNcricinfo हिंदी में कंसल्टेंट सब एडिटर हैं।

जीत की संभावना
ऑस्ट्रेलिया 100%
भारत ऑस्ट्रेलिया
भारत पारी ऑस्ट्रेलिया पारी

ओवर 14 • ऑस्ट्रेलिया 126/6

ऑस्ट्रेलिया की 4 विकेट से जीत, 40 गेंद बाकी
मैच कवरेज
मैच न्यूज़

ऑस्ट्रेलिया पारी
खिलाड़ीRb
एम आर मार्श
कैच4626
टी एम हेड
कैच2815
जॉश इंग्लिस
lbw2020
टी एच डेविड
कैच12
एम ओवेन
कैच1410
एम पी स्टॉयनिस
नाबाद66
एम डब्‍ल्‍यू शॉर्ट
बोल्ड01
ज़ेवियर बार्टलेट
नाबाद01
अतिरिक्त(b 4, lb 1, NB 1, w 5)
कुल126(6 विकेट; 13.2 Ovs)
