हेज़लवुड, हेड और मार्श की बदौलत ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ में 1-0 से आगे

ऑस्ट्रेलिया 126 पर 6 (मार्श 46, हेड 28 और वरुण 23 पर 2) ने भारत 125 (अभिषेक 68, राणा 35 और हेज़लवुड 13 पर 3) को चार विकेट से हराया

हालांकि हेड के आउट होने के बाद मार्श ने मोर्चा संभाला और आक्रमण जारी रखा। आठवां ओवर करने आए कुलदीप यादव को उनके पहले ही ओवर में मार्श ने दो छक्के और दो चौके बटोर लिए। मार्श अंतिम गेंद पर कुलदीप का शिकार हो गए लेकिन यहां से जीत ऑस्ट्रेलिया के लिए औपचारिकता ही नज़र आने लगी क्योंकि अब ऑस्ट्रेलिया को मात्र 39 रनों की दरकार थी।

हालांकि अगले ही ओवर में वरुण की गेंद पर ओवेन को पगबाधा की अपील पर नॉटआउट करार दिया गया और भारत ने अपना रिव्यू ज़ाया कर दिया। लेकिन कुलदीप जब 12वां ओवर करने आए तो उन्होंने जॉश इंग्लिस को काफ़ी परेशान किया और ओवर में दूसरी बार पगबाधा की अपील के बाद रिव्यू लिया गया और इंग्लिस को पवेलियन की राह पकड़नी पड़ी। लेकिन इन सब घटनाक्रमों के बावजूद ऑस्ट्रेलियाई खेमे में शिकन का भाव नहीं था क्योंकि जीत उनसे अब बस 11 रन दूर थी।

हेज़लवुड ने गिल के रूप में भारत को पहला झटका देने के बाद तिलक और सूर्यकुमार का शिकार किया और उन्होंने अपने कोटे का चारों ओवर एक साथ डाल लिए। गिल का विकेट गिरने के बाद तीसरे नंबर पर संजू सैमसन को प्रमोट किया गया, हालांकि चौथे ओवर में ही वह नेथन एलिस की टप्पा पड़कर उछाल लेती गेंद पर बीट हुए और उन्हें पगबाधा करार दिया गया। लेकिन सैमसन ने रिव्यू का इस्तेमाल किया और चूंकि वह बैकफ़ुट पर थे इसलिए हॉकआई पर भी आउट ही नज़र आए।

एक छोर पर लगातार विकेट गिर रहे थे जबकि दूसरी तरफ़ अभिषेक डटे हुए थे और लगातार प्रहार कर रहे थे। अक्षर पटेल पर अब अभिषेक के साथ मिलकर भारतीय पारी को संभालने की ज़िम्मेदारी थी लेकिन तीसरे रन के लिए भागना उन्हें भारी पड़ गया और भारत ने 49 रनों के स्कोर पर ही अपने पांच विकेट गंवा दिए।