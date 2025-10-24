वनडे सीरीज़ में सम्मान बचाने उतरेगा भारत

बड़ी तस्वीर

कोहली पर रहेंगी नज़रें

कोहली और रोहित दोनों ही चैंपियंस ट्रॉफ़ी के बाद पहली बार अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलने के लिए ऑस्ट्रेलिया आए और अब तक यह दौरा कोहली के लिए विशेष रूप से निराशाजनक रहा है। रोहित ने पहले मैच में आठ का स्कोर बनाने के बाद एडिलेड में अर्धशतकीय पारी खेली लेकिन कोहली अब तक इस सीरीज़ में अपना खाता तक नहीं खोल पाए हैं। पर्थ में कोहली जब शून्य पर आउट हुए तब यह उनके वनडे करियर में पहला ऐसा मौक़ा था जब वह लगातार दो बार शून्य पर आउट हुए हों।

अहम तथ्य और आंकड़े