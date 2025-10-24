वनडे सीरीज़ में सम्मान बचाने उतरेगा भारत
कोहली के प्रदर्शन पर प्रशंसकों की नज़रें रहेंगी, इस सीरीज़ में अब तक कोहली अपना खाता तक नहीं खोल पाए हैं
बड़ी तस्वीर
बारिश से प्रभावित पर्थ में पहला वनडे और एडिलेड में लगातार दूसरी हार झेलने के बाद भारत अब सिडनी में वनडे सीरीज़ में अपना सम्मान बचाने उतरेगा। ऑस्ट्रेलिया पहले ही यह सीरीज़ अपने नाम कर चुका है ऐसे में मेज़बान टीम क्लीन स्वीप कर T20I सीरीज़ की ओर बढ़ना चाहेगी।
जबकि भारत के लिए अब तक यह दौरा भूलने योग्य साबित हुआ है। रोहित शर्मा और विराट कोहली जैसे अनुभवी खिलाड़ियों की मौजूदगी में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को हर मोर्चे पर पटखनी दी है। कोहली और रोहित अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अब केवल वनडे ही खेलते हैं, ऐसे में दोनों ही बल्लेबाज़ सीरीज़ के अंतिम मैच में बेहतर प्रदर्शन कर सीरीज़ का सुखद अंत करना चाहेंगे।
भारत के नए वनडे कप्तान शुभमन गिल के लिए यह दौरा कप्तानी के साथ ही बल्लेबाज़ी के दृष्टिकोण से भी अच्छा नहीं रहा है। गिल ने पहले दो मैच में कुल 19 रन ही बना पाए हैं। मध्य क्रम में के एल राहुल ने पहले और श्रेयस अय्यर ने दूसरे मैच में अच्छी बल्लेबाज़ी की थी लेकिन भारत इन दोनों के एक साथ प्रदर्शन करने की उम्मीद करेगा।
कोहली पर रहेंगी नज़रें
कोहली और रोहित दोनों ही चैंपियंस ट्रॉफ़ी के बाद पहली बार अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलने के लिए ऑस्ट्रेलिया आए और अब तक यह दौरा कोहली के लिए विशेष रूप से निराशाजनक रहा है। रोहित ने पहले मैच में आठ का स्कोर बनाने के बाद एडिलेड में अर्धशतकीय पारी खेली लेकिन कोहली अब तक इस सीरीज़ में अपना खाता तक नहीं खोल पाए हैं। पर्थ में कोहली जब शून्य पर आउट हुए तब यह उनके वनडे करियर में पहला ऐसा मौक़ा था जब वह लगातार दो बार शून्य पर आउट हुए हों।
पर्थ वनडे में कोहली मिचेल स्टार्क की बाहर जाती गेंद को छेड़ने के प्रयास में आउट हुए जबकि एडिलेड में कोहली ज़ेवियर बार्टलेट की अंदर आती गेंद पर पगबाधा हो गए। हालांकि प्रशंसकों को सिडनी में कोहली से एक बड़ी पारी की उम्मीद ज़रूर होगी।