तीसरा वनडे (D/N), सिडनी, October 25, 2025, भारत का ऑस्ट्रेलिया दौरा
भारत की 9 विकेट से जीत, 69 गेंद बाकी

प्लेयर ऑफ़ द मैच
121* (125) & 2 catches
rohit-sharma
प्लेयर ऑफ़ द सीरीज़
202 runs
rohit-sharma
भारत की सांत्वना जीत में रोहित और कोहली बने नायक

रोहित शर्मा और विराट कोहली के बीच पांच वर्ष बाद किसी भी प्रारूप में शतकीय साझेदारी हुई

Navneet Jha
नवनीत झा
25-Oct-2025 • 1 hr ago
भारत 237 पर 1 (रोहित 121*, कोहली 74* और हेज़लवुड 23 पर 1) ने ऑस्ट्रेलिया 236 (रेनशॉ 56, मार्श 41 और राणा 39 पर 4) को नौ विकेट से हराया
रोहित शर्मा के शतक और विराट कोहली के अर्धशतक से भारत ने ऑस्ट्रेलिया को नौ विकेट से हराते हुए ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ वनडे सीरीज़ को 1-2 से समाप्त किया है। हर्षित राणा के चार झटकों की बदौलत भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 236 के स्कोर पर समेट दिया था जिसके बाद रोहित और शुभमन गिल की जोड़ी ने भारत को एक ठोस शुरुआत दिलाई।
रोहित ने अपनी पारी के पहले 16 रन चार चौके लगाकर बटोरे जबकि गिल ने भी आहिस्ते-आहिस्ते लय पकड़ना शुरू किया। दोनों के बीच अर्धशतकीय साझेदारी हुई लेकिन जॉश हेज़लवुड ने गिल को कीपर के हाथों कैच आउट कर दिया। इसके बाद बल्लेबाज़ी के लिए कोहली आए जो अब तक इस सीरीज़ में खाता नहीं खोल पाए थे लेकिन उन्होंने आते ही पहली ही गेंद पर सिंगल निकालते हुए खाता खोल लिया और मैदान दर्शकों के शोर से गूंज उठा।
दूसरी तरफ़ रोहित लय में आ चुके थे और उन्होंने, कोहली के साथ मिलकर भारत को और मज़बूत स्थिति में पहुंचा दिया। कोहली के ख़िलाफ़ एक पगबाधा की अपील को अंपायर ने ख़ारिज किया था और ऑस्ट्रेलिया द्वारा रिव्यू लेने पर वह अंपायर्स कॉल पर बच गए थे। इसके इतर कोहली को बल्लेबाज़ी के दौरान कोई ख़ास परेशानी नहीं हुई।
रोहित के बाद कोहली ने भी अपना अर्धशतक पूरा किया और जल्द ही दोनों बल्लेबाज़ों के बीच शतकीय साझेदारी भी पूरी हुई, जो कि इन दोनों के बीच पांच साल बाद हुई शतकीय साझेदारी थी। इससे पहले रोहित और कोहली के बीच जनवरी 2020 में ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ ही बेंगलुरु में शतकीय साझेदारी हुई थी। रोहित और कोहली के नाम अब वनडे क्रिकेट में 19 शतकीय साझेदारी हैं जो कि सचिन तेंदुलकर-सौरव गांगुली, कुमार संगकारा-तिलकरत्ने दिलशान के बाद सबसे ज़्यादा शतकीय साझेदारी हैं। कोहली जैसे ही 54 रनों पर पहुंचे, वैसे ही वह वनडे क्रिकेट में दूसरे सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज़ बन गए और उन्होंने कुमार संगकारा को पीछे छोड़ दिया।
इसके बाद रोहित ने जल्द ही अपना शतक पूरा किया जो कि वनडे में उनका 33वां शतक था। शतक पूरा करने के बाद रोहित ने आक्रमण तेज़ कर दिया और भारत ने 39वें ओवर में यह मुक़ाबला अपने नाम कर लिया। रोहित और कोहली के बीच दूसरे विकेट के लिए नाबाद 168 रनों की साझेदारी हुई।
सीरीज़ के अंतिम मैच से पहले भारत के सामने क्लीन स्वीप झेलने से बचने की चुनौती थी और ऑस्ट्रेलिया ने पहले बल्लेबाज़ी करने का फ़ैसला करते हुए शुरुआत में भारत को बैकफ़ुट पर धकेल दिया था। भारत ने वनडे में लगातार 18वां टॉस हारा और मिचेल मार्श और ट्रैविस हेड ने आक्रामक शुरुआत दिलाई लेकिन मोहम्मद सिराज ने हेड को पवेलियन चलता कर दिया। इसके बाद अक्षर पटेल ने जल्द ही मार्श का विकेट निकाला और ऑस्ट्रेलिया की शुरुआत ख़राब हो गई।
हालांकि इसके बाद मैथ्यू शॉर्ट और मैट रेनशॉ के बीच साझेदारी पनपी, लेकिन वॉशिंगटन सुंदर ने शॉर्ट का शिकार कर भारत को एक अहम ब्रेकथ्रू दिलाया। ऐलेक्स कैरी का एक बेहतरीन कैच लपकने के प्रयास में श्रेयस अय्यर चोटिल हो गए, जिसके चलते उन्हें मैदान से बाहर जाना पड़ा।
हालांकि ऑस्ट्रेलिया के लिए परेशानी कम नहीं हुई और नियमित अंतराल पर ऑस्ट्रेलिया के विकेट गिरते रहे। वॉशिंगटन ने अर्धशतक बना चुके रेनशॉ को पगबाधा आउट किया और इसके बाद ऑस्ट्रेलिया के लिए पूरे 50 ओवर खेल पाना भी मुश्किल प्रतीत होने लगा। राणा ने कूपर कॉनली और मिचेल ओवेन को पवेलियन लौटा कर ऑस्ट्रेलिया पर और दबाव बना दिया और फिर उन्होंने ही हेज़लवुड को अपना चौथा शिकार बनाते हुए ऑस्ट्रेलियाई पारी को समेट दिया।
नवनीत झा ESPNcricinfo में कंसल्टेंट सब एडिटर हैं।

Language
Hindi
मैच कवरेज
