भारत की सांत्वना जीत में रोहित और कोहली बने नायक

भारत 237 पर 1 (रोहित 121*, कोहली 74* और हेज़लवुड 23 पर 1) ने ऑस्ट्रेलिया 236 (रेनशॉ 56, मार्श 41 और राणा 39 पर 4) को नौ विकेट से हराया

रोहित ने अपनी पारी के पहले 16 रन चार चौके लगाकर बटोरे जबकि गिल ने भी आहिस्ते-आहिस्ते लय पकड़ना शुरू किया। दोनों के बीच अर्धशतकीय साझेदारी हुई लेकिन जॉश हेज़लवुड ने गिल को कीपर के हाथों कैच आउट कर दिया। इसके बाद बल्लेबाज़ी के लिए कोहली आए जो अब तक इस सीरीज़ में खाता नहीं खोल पाए थे लेकिन उन्होंने आते ही पहली ही गेंद पर सिंगल निकालते हुए खाता खोल लिया और मैदान दर्शकों के शोर से गूंज उठा।

दूसरी तरफ़ रोहित लय में आ चुके थे और उन्होंने, कोहली के साथ मिलकर भारत को और मज़बूत स्थिति में पहुंचा दिया। कोहली के ख़िलाफ़ एक पगबाधा की अपील को अंपायर ने ख़ारिज किया था और ऑस्ट्रेलिया द्वारा रिव्यू लेने पर वह अंपायर्स कॉल पर बच गए थे। इसके इतर कोहली को बल्लेबाज़ी के दौरान कोई ख़ास परेशानी नहीं हुई।

इसके बाद रोहित ने जल्द ही अपना शतक पूरा किया जो कि वनडे में उनका 33वां शतक था। शतक पूरा करने के बाद रोहित ने आक्रमण तेज़ कर दिया और भारत ने 39वें ओवर में यह मुक़ाबला अपने नाम कर लिया। रोहित और कोहली के बीच दूसरे विकेट के लिए नाबाद 168 रनों की साझेदारी हुई।

रोहित और कोहली के बीच वनडे क्रिकेट में 19वीं बार शतकीय साझेदारी हुई • Cricket Australia/Getty Images