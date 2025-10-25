भारत की सांत्वना जीत में रोहित और कोहली बने नायक
रोहित शर्मा और विराट कोहली के बीच पांच वर्ष बाद किसी भी प्रारूप में शतकीय साझेदारी हुई
नवनीत झा ESPNcricinfo में कंसल्टेंट सब एडिटर हैं।
रोहित शर्मा और विराट कोहली के बीच पांच वर्ष बाद किसी भी प्रारूप में शतकीय साझेदारी हुई
नवनीत झा ESPNcricinfo में कंसल्टेंट सब एडिटर हैं।
सिडनी वनडे में रोहित और कोहली ने लगाई रिकॉर्ड की झड़ी
फ़ील्डिंग के दौरान चोट लगने के बाद श्रेयस अय्यर को ले जाया गया अस्पताल
भारत की सांत्वना जीत में रोहित और कोहली बने नायक
क्या सिडनी में होगी कुलदीप यादव की वापसी?
|खिलाड़ी
|R
|b
|नाबाद
|121
|125
|कैच
|24
|26
|नाबाद
|74
|81
|अतिरिक्त
|(lb 6, NB 1, w 11)
|कुल
|237(1 विकेट; 38.3 Ovs)