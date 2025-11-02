वॉशिंगटन और अर्शदीप ने भारत के लिए सीरीज़ कराई बराबर

भारत 188 पर 5 (वॉशिंगटन 49*, तिलक 29 और एलिस 36 पर 3) ने ऑस्ट्रेलिया 186 पर 6 (डेविड 74, स्टॉयनिस 64 और अर्शदीप 35 पर 3) को पांच विकेट से हराया

भारत ने टॉस जीतकर ऑस्ट्रेलिया को गेंदबाज़ी के लिए आमंत्रित किया था और अर्शदीप सहित भारत ने अपने एकादश में कुल तीन बदलाव किए थे। अर्शदीप को हर्षित राणा, जितेश शर्मा को संजू सैमसन और वॉशिंगटन को कुलदीप यादव की जगह पर शामिल किया गया। जबकि ऑस्ट्रेलिया ने अपने दल में एकमात्र बदलाव के तौर पर जॉश हेज़लवुड की जगह शॉन एबट को शामिल किया।

गिल के आउट होने के बाद सूर्यकुमार भी ज़्यादा देर तक नहीं टिक पाए और स्टॉयनिस की धीमी गति की गेंद पर शॉट चेक कर बैठे और कवर्स पर लपके गए। मैच अब पूरी तरह से बराबर के पलड़े पर झुका हुआ था लेकिन अक्षर पटेल और तिलक वर्मा ने भारतीय पारी संभालना शुरू किया। हालांकि अभिषेक की तरह ही अक्षर भी एलिस की शॉर्ट गेंद का शिकार हुए और इस विकेट ने ऑस्ट्रेलिया के मैच में वापसी की राह खोल दी।