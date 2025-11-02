वॉशिंगटन और अर्शदीप ने भारत के लिए सीरीज़ कराई बराबर
अर्शदीप सिंह ने तीन अहम विकेट चटकाए जबकि वॉशिंगटन ने नाबाद 49 रनों की पारी खेली
ओवर 19 • भारत 188/5भारत की 5 विकेट से जीत, 9 गेंद बाकी
सीरीज़ में पिछड़ने के बाद क्या अपने संयोजन में बदलाव करेगा भारत?
|खिलाड़ी
|R
|b
|कैच
|25
|16
|lbw
|15
|12
|कैच
|24
|11
|कैच
|29
|26
|कैच
|17
|12
|नाबाद
|49
|23
|नाबाद
|22
|13
|अतिरिक्त
|(NB 2, w 5)
|कुल
|188(5 विकेट; 18.3 Ovs)