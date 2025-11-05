ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ चौथे T20I में अभिषेक शर्मा पर होगी नज़र

ऑस्ट्रेलिया के लिए यह T20 सीरीज़ के आख़िरी दो मैच इस फ़ॉर्मेट में एक लंबे व्यस्त दौर का अंत हैं। इसके बाद चयनकर्ताओं को T20 विश्व कप टीम की घोषणा करनी होगी। हालांकि BBL में खिलाड़ियों का प्रदर्शन चयन पर असर डाल सकता है।