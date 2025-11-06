अक्षर, दुबे और वॉशिंगटन ने दिलाई भारत को सीरीज़ में बढ़त

भारत 167 पर 8 (गिल 46, अभिषेक 28, अक्षर 21* और एलिस 21 पर 3) ने ऑस्ट्रेलिया 119 (मार्श 30, शॉर्ट 25, वॉशिंगटन 3 पर 2 और अक्षर 20 पर 2) को 48 रनों से हराया

पारी के 10वें ओवर में शिवम दुबे ने एक धीमी गेंद पर मार्श को कैच आउट करवाया। 24 गेंद का सामना करने के बाद वह केवल 30 रन बना पाए थे। टिम डेविड ने केवल 9 गेंद की ही अपनी पारी में एक चौका और एक बड़ा छक्का लगाया। हालांकि एक शॉर्ट पिच गेंद पर दुबे ने उन्हें चकमा दिया और वह भी कैच आउट हुए। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया को लगातार अंतराल पर झटके लगते रहे और भारतीय टीम मैच पर अपनी पकड़ मजबूत बनाती चली गई। अपने स्पेल के आख़िरी गेंद पर वरुण चक्रवर्ती ने ग्लेन मैक्सवेल को क्लीन बोल्ड करके ऑस्ट्रेलिया की बची हुई उम्मीदों को भी समाप्त कर दिया था।