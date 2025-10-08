भारत ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर अंडर-19 चार दिवसीय सीरीज़ 2-0 से जीता

भारत अंडर 19 171 (दीवेंद्रन 28, बार्टन 4-57) और 84 पर 3 (त्रिवेदी 33*, बार्टन 2-32) ने ऑस्ट्रेलिया अंडर 19 135 (यंग 66, हेनिल 3-21, खिलान 3-23) और 116 (यंग 38, पुष्पक 3-19, हेनिल 3-23) को सात विकेटों से हराया

मैके में ऑस्ट्रेलिया अंडर 19 और भारत अंडर 19 के बीच दूसरे चार दिवसीय मैच में शुरू से अंत तक तेज़ गेंदबाज़ों और स्पिनरों दोनों का दबदबा रहा। यह मैच महज़ दो दिनों के अंदर ही समाप्त हो गया। भारतीय टीम ने इस मुक़ाबले में ज़बरदस्त जीत हासिल की है।

पहले मैच में ब्रिस्बेन की परिचित परिस्थितियों में भी ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज़ी इकाई ने ख़ास प्रदर्शन नहीं किया था। उस मैच में उन्होंने पहली पारी में 243 और फिर 127 रन बनाए थे। उस मैच में मेज़बान टीम को एक पारी और 58 रनों की बड़ी हार का सामना करना पड़ा था। हालांकि उस मैच में ऑस्ट्रेलियाई टीम ने कई मौक़ों पर वापसी का अच्छा प्रयास किया था। हालांकि दूसरे मैच में ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला। सिर्फ़ विकेटकीपर-बल्लेबाज़ एलेक्स ली यंग ही बल्ले से अपनी क्लास दिखा पाए, लेकिन उन्हें अन्य किसी खिलाड़ी का साथ नहीं मिला।

उन्होंने मैच का एकमात्र अर्धशतक (पहली पारी में 66 रन) बनाया। इस पारी के बावजूद ऑस्ट्रेलिया 135 रन पर ढेर हो गया। इसके बाद उनकी दूसरी पारी और भी ज़्यादा निराशाजनक रही और वे 116 रन पर ढेर हो गए। इससे भारत को पहली पारी में 36 रन की बढ़त हासिल हुई। एक कम स्कोर वाले मुक़ाबले में भारत को सिर्फ़ 81 रनों का लक्ष्य मिला, जिसे उन्होंने तीन विकेट खोकर हासिल कर लिया।

ली ने इस मैच में सबसे ज़्यादा रन बनाए • Getty Images

ऑस्ट्रेलिया ने फिर से बल्लेबाज़ी की, और सात ओवरों के भीतर 9 रन पर 3 विकेट खो दिए, जिसमें हेनिल ने दो और उधव मोहन ने एक विकेट लिया। ऑस्ट्रेलिया इस दबाव से कभी बाहर ही नहीं निकल पाया। जयडेन ड्रेपर (15) और यंग (38) के बीच छठे विकेट के लिए 32 रन की साझेदारी हुई लेकिन यह ज़़्यादा देर तक नहीं चल पाई। इस तरह से वे सिर्फ़ 40.1 ओवर में ही ऑलआउट हो गए। हेनिल और लेग स्पिनर नमन पुष्पक ने तीन-तीन विकेट लिए, जबकि मोहन को दो विकेट मिले। इस पारी में केवल चार ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज़ ही दोहरे अंक तक पहुंच पाए।