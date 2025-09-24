अभिषेक और गेंदबाज़ों ने दिलाया भारत को फ़ाइनल का टिकट
बांग्लादेश के ख़िलाफ़ 168 रन बनाने के बाद 41 रनों से जीता भारत
ओवर 20 • बांग्लादेश 127/10
टेन डेशकाटे: पावरप्ले में तीन ओवर गेंदबाज़ी कर बुमराह सबसे मुश्किल काम कर रहे हैं
बांग्लादेश के ख़िलाफ़ सुपर 4 मैच में कैसा हो सकता है भारतीय टीम का संयोजन?
|खिलाड़ी
|R
|b
|कैच
|69
|51
|कैच
|1
|3
|कैच
|21
|19
|कैच
|7
|10
|बोल्ड
|0
|3
|रन आउट
|4
|5
|कैच
|4
|7
|कैच
|2
|3
|बोल्ड
|0
|1
|नाबाद
|4
|4
|कैच
|6
|11
|अतिरिक्त
|(w 9)
|कुल
|127(10 विकेट; 19.3 Ovs)
|टीम
|M
|W
|L
|अंक
|NRR
|भारत
|2
|2
|0
|4
|1.357
|पाकिस्तान
|2
|1
|1
|2
|0.226
|बांग्लादेश
|2
|1
|1
|2
|-0.969
|श्रीलंका
|2
|0
|2
|0
|-0.590
|टीम
|M
|W
|L
|अंक
|NRR
|श्रीलंका
|3
|3
|0
|6
|1.278
|बांग्लादेश
|3
|2
|1
|4
|-0.270
|अफ़ग़ानिस्तान
|3
|1
|2
|2
|1.241
|हॉन्ग कॉन्ग
|3
|0
|3
|0
|-2.151