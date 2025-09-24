अभिषेक और गेंदबाज़ों ने दिलाया भारत को फ़ाइनल का टिकट

भारत 168/6 (अभिषेक शर्मा 75, हार्दिक पंड्या 38, रिशाद हुसैन 2/27) ने बांग्लादेश 127 (सैफ़ हसन 69, कुलदीप यादव 3/18, जसप्रीत बुमराह 2/18) को 41 रन से हराया

इस बीच सैफ़ ने एक छोर संभाले रखा और 36 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया जिसके लिए उन्होंने चार छक्के लगाए। 16वें ओवर की पहली गेंद पर शिवम दुबे ने सैफ का आसान सा कैच छोड़ा। इसी ओवर की चौथी गेंद पर संजू सैमसन से भी उन्हीं का कैच छूटा। 17वें ओवर में कुलदीप ने लगातार गेंदों पर विकेट लेकर बांग्लादेश का स्कोर 112/8 कर दिया। 18वें ओवर में बुमराह ने सैफ़ की पारी और बांग्लादेश की सारी उम्मीदों का अंत किया।