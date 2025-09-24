मैच (17)
IND-A vs AUS-A (1)
AUS-U19 vs IND-U19 (1)
One-Day Cup (1)
County DIV1 (5)
County DIV2 (4)
ICC Women's WC (Warm-up) (4)
एशिया कप (1)
परिणाम
16वां मैच (N), दुबई, September 24, 2025, पुरूष T20 एशिया कप
पिछलाअगला
भारत Flagभारत
168/6
बांग्लादेश Flagबांग्लादेश
(19.3/20 ov, T:169) 127

भारत की 41 रन से जीत

प्लेयर ऑफ़ द मैच
75 (37) & 2 catches
abhishek-sharma
क्रिकइंफ़ो बहुमूल्य खिलाड़ी
abhishek-sharma
लाइव
स्कोरकार्ड
क्रिकइंफ़ो बहुमूल्य खिलाड़ी
रिपोर्ट
कॉमेंट्री
आंकड़े
ओवर
तालिका
ब्‍लॉग
न्यूज़
वीडियो
फ़ोटो
बेट
फ़ैन रेटिंग
रिपोर्ट

अभिषेक और गेंदबाज़ों ने दिलाया भारत को फ़ाइनल का टिकट

बांग्लादेश के ख़िलाफ़ 168 रन बनाने के बाद 41 रनों से जीता भारत

नीरज पाण्डेय
24-Sep-2025 • 3 hrs ago
Jasprit Bumrah struck with his second ball, India vs Bangladesh, Super Fours, Asia Cup, Dubai, September 24, 2025

Jasprit Bumrah ने की अच्छी वापसी  •  Getty Images

भारत 168/6 (अभिषेक शर्मा 75, हार्दिक पंड्या 38, रिशाद हुसैन 2/27) ने बांग्लादेश 127 (सैफ़ हसन 69, कुलदीप यादव 3/18, जसप्रीत बुमराह 2/18) को 41 रन से हराया
अभिषेक शर्मा ने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ 39 गेंदों पर 74 रन की पारी के बाद इस टूर्नामेंट में अपनी शानदार फ़ॉर्म जारी रखते हुए बांग्लादेश के ख़िलाफ़ 37 गेंदों पर 75 रन ठोके, लेकिन इसके बावजूद भारत को 168/6 तक ही सीमित रखा गया। बांग्लादेशी गेंदबाज़ों ने पावरप्ले में 72 रन खाने के बाद जिस तरह की वापसी की थी उसने उन्हें मैच में मौक़ा दिलाया था। हालांकि बल्लेबाज़ों ने निराश किया और पूरी टीम 127 रनों पर ही सिमट गई। लगातार दूसरी जीत के साथ ही भारत ने फ़ाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है।
बांग्लादेश ने शुरुआती तीन ओवरों में स्विंग से अभिषेक और शुभमन गिल को मुश्किल में डाला। गेंद पुरानी होने पर उन्होंने गति में विविधता और पिच पर मौजूद ग्रिप का फायदा उठाया। लेकिन इन सबके बीच अभिषेक ने आक्रामक बल्लेबाज़ी करते हुए पांच छक्के लगाए और भारत के T20I सर्वकालिक छक्का मारने वालों की सूची में सातवें स्थान पर पहुंच गए। अब उनके नाम 21 पारियों में 58 छक्के हैं--सुरेश रैना ने 66 पारियों में इतने ही छक्के लगाए थे।
हालांकि, अभिषेक को तीसरे ओवर में तंज़ीम हसन साकिब की गेंद पर विकेटकीपर जाकेर अली ने कैच छोड़कर जीवनदान दिया। भारत 12वें ओवर की शुरुआत में 112/2 पर मज़बूत स्थिति में था, लेकिन तभी रिशाद हुसैन के शानदार फ़ील्डिंग प्रयास ने मैच का रुख़ बदल दिया। उन्होंने सूर्यकुमार यादव के शॉट पर तेज़ी से डाइव लगाकर गेंद रोकी और बिजली-सी फुर्ती से थ्रो किया, जिससे अभिषेक रन आउट हो गए। इसके बाद भारत की पारी धीमी पड़ गई और आख़िरी नौ ओवरों में सिर्फ़ 56 रन जुड़े। हार्दिक पंड्या ने 29 गेंदों पर 38 रन बनाए और आख़िरी गेंद पर आउट हुए।
लक्ष्य का पीछा करने उतरी बांग्लादेश को पारी के दूसरे ओवर में चार के स्कोर पर पहला झटका लगा जब जसप्रीत बुमराह ने तंज़िद हसन को मिडऑन पर कैच आउट कराया। इसके बाद सैफ़ हसन और परवेज़ इमॉन ने दूसरे विकेट के लिए 42 रन जोड़े। कुलदीप यादव ने सातवें ओवर में इस साझेदारी का अंत किया। इसके बाद बांग्लादेश को एक छोर से एक के बाद एक झटके लगते रहे। देखते ही देखते 87 के स्कोर पर पांच और 109 के स्कोर पर उनके छह विकेट गिर चुके थे।
इस बीच सैफ़ ने एक छोर संभाले रखा और 36 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया जिसके लिए उन्होंने चार छक्के लगाए। 16वें ओवर की पहली गेंद पर शिवम दुबे ने सैफ का आसान सा कैच छोड़ा। इसी ओवर की चौथी गेंद पर संजू सैमसन से भी उन्हीं का कैच छूटा। 17वें ओवर में कुलदीप ने लगातार गेंदों पर विकेट लेकर बांग्लादेश का स्कोर 112/8 कर दिया। 18वें ओवर में बुमराह ने सैफ़ की पारी और बांग्लादेश की सारी उम्मीदों का अंत किया।
Abhishek SharmaShubman GillTanzim Hasan SakibJaker AliRishad HossainSuryakumar YadavHardik PandyaJasprit BumrahTanzid HasanBangladeshIndiaIndia vs BangladeshMen's T20 Asia Cup

Language
Hindi
जीत की संभावना
भारत 100%
भारतबांग्लादेश
100%50%100%भारत पारीबांग्लादेश पारी

ओवर 20 • बांग्लादेश 127/10

मुस्तफ़िज़ुर रहमान c अक्षर b तिलक 6 (11b 1x4 0x6 11m) SR: 54.54
W
भारत की 41 रन से जीत
स्मार्ट स्टैट्स द्वारा संचालित
मैच कवरेज
मैच न्यूज़

अभिषेक और गेंदबाज़ों ने दिलाया भारत को फ़ाइनल का टिकट

बांग्लादेश के ख़िलाफ़ 168 रन बनाने के बाद 41 रनों से जीता भारत

अभिषेक और गेंदबाज़ों ने दिलाया भारत को फ़ाइनल का टिकट

बांग्‍लादेश को 41 रन से हराकर भारत फ़ाइनल में

दोनों में से जो भी टीम जीती वह आज फ़ाइनल पहुंच जाएगी

बांग्‍लादेश को 41 रन से हराकर भारत फ़ाइनल में

टेन डेशकाटे: पावरप्ले में तीन ओवर गेंदबाज़ी कर बुमराह सबसे मुश्किल काम कर रहे हैं

भारतीय सहायक कोच ने कहा कि सैमसन अभी भी नंबर पांच की भूमिका में ढलने की कोशिश कर रहे हैं

टेन डेशकाटे: पावरप्ले में तीन ओवर गेंदबाज़ी कर बुमराह सबसे मुश्किल काम कर रहे हैं

बांग्लादेश के ख़िलाफ़ सुपर 4 मैच में कैसा हो सकता है भारतीय टीम का संयोजन?

दुबई की तेज़ गर्मी में पिच किसको करेगी मदद?

बांग्लादेश के ख़िलाफ़ सुपर 4 मैच में कैसा हो सकता है भारतीय टीम का संयोजन?

भारतीय बल्लेबाज़ों के सामने मुस्तफ़िज़ुर की धीमी गेंदों की चुनौती

क्या संजू सैमसन मध्य क्रम में सफल हो पाएंगे?

भारतीय बल्लेबाज़ों के सामने मुस्तफ़िज़ुर की धीमी गेंदों की चुनौती
AskESPNcricinfo Logo
Instant answers to T20 questions
Ask a question
बांग्लादेश पारी
खिलाड़ीRb
एम एस हसन
कैच6951
तंज़िद हसन
कैच13
परवेज़ हुसैन इमॉन
कैच2119
एम टी हृदोय
कैच710
शमीम हुसैन
बोल्ड03
जे अली
रन आउट45
मोहम्मद सैफ़ुद्दीन
कैच47
रिशाद हुसैन
कैच23
टी एच साकिब
बोल्ड01
नासुम अहमद
नाबाद44
एम रहमान
कैच611
अतिरिक्त(w 9)
कुल127(10 विकेट; 19.3 Ovs)
<1 / 3>

पुरूष T20 एशिया कप

Super Fours
टीमMWLअंकNRR
भारत22041.357
पाकिस्तान21120.226
बांग्लादेश2112-0.969
श्रीलंका2020-0.590
Group A
टीमMWLअंकNRR
भारत33063.547
पाकिस्तान32141.790
UAE3122-1.984
ओमान3030-2.600
Group B
टीमMWLअंकNRR
श्रीलंका33061.278
बांग्लादेश3214-0.270
अफ़ग़ानिस्तान31221.241
हॉन्ग कॉन्ग3030-2.151
पूरी तालिका