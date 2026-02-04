जॉर्ज के शतक से रिकॉर्ड चेज़ कर अंडर-19 विश्व कप के फ़ाइनल में भारत

भारत 311 पर 3 (ऐरन जॉर्ज 115, सूर्यवंशी 68, म्हात्रे 62 और ओमरज़ाई 64 रन देकर दो विकेट) ने अफ़ग़ानिस्तान 310 (शिनोज़ादा 110, नियाज़ाई 110 और चौहान 55 रन देकर दो विकेट) को सात विकेट से हराया

अफ़ग़ानिस्तान की टीम ने पहले बल्लेबाज़ी चुनते हुए एक मज़बूत शुरुआत की थी। सलामी जोड़ी ने टीम के लिए अर्धशतकीय साझेदारी की थी जिसे दीपेश देवेंद्रन ने तोड़ा था। ख़ालिद अहमज़ाई के आउट होने के बाद उस्मान सादत और फ़ैसल शिनोज़ादा के बीच 64 रनों की साझेदारी हुई। हालांकि कनिष्क चौहान ने दूसरे सलामी बल्लेबाज़ सादत को कैच आउट कराया लेकिन इसके बाद शिनोज़ादा और उज़ैरुल्लाह नियाज़ाई अफ़ग़ानिस्तान को और बेहतर स्थिति में ले गए।

दोनों के बीच तीसरे विकेट के लिए 148 रनों की साझेदारी हुई। हालांकि शिनोज़ादा शतक बनाने के बाद आउट हो गए लेकिन नियाज़ाई अंत तक नाबाद रहे और उन्होंने भी शतक जड़ा। भारत को 311 का लक्ष्य मिला था जिसे आज तक अंडर-19 विश्व कप के इतिहास में हासिल नहीं किया गया था।

जॉर्ज (20) और सूर्यवंशी (22) दोनों को शुरुआत में जीवनदान मिला और उन्होंने जीवनदान को भरपूर भुनाया भी। पहले विकेट के लिए सूर्यवंशी और जॉर्ज ने मिलकर 57 गेंदों पर 90 रन जोड़ डाले। इसके बाद जॉर्ज और आयुष म्हात्रे के बीच शतकीय साझेदारी हुई और भारत एक मज़बूत स्थिति में पहुंच गया। हालांकि कप्तान म्हात्रे 62 के निजी स्कोर पर आउट हुए लेकिन भारत तब तक 26.2 ओवर में 204 के स्कोर पर पहुंच चुका था।