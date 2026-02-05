मैच (13)
T20 WC अभ्यास मैच (2)
रणजी ट्रॉफ़ी (4)
WPL (1)
Sheffield Shield (3)
T20 विश्व कप (3)
लाइव
Final, हरारे, February 06, 2026, अंडर-19 विश्व कप

इंग्लैंड अंडर-19 को 269 रन की ज़रूरत, 31.5 ovs में

मौजूदा RR: 7.87
 • आवश्यक RR: 8.45
 • पिछले 5 ओवर (RR): 49/1 (9.80)
लाइव
स्कोरकार्ड
कॉमेंट्री
लाइव आंकड़े
ओवर
प्लेइंग XI
तालिका
फ़ोटो
न्यूज़
बेट
प्रीव्यू

छठे अंडर-19 विश्व कप ख़िताब की तलाश में इंग्लैंड से भिड़ेगा भारत

भारत अपना 11वां फ़ाइनल खेलेगा, जबकि इंग्लैंड को अपने दूसरे ख़िताब की तलाश है

ESPNcricinfo स्टाफ़
Feb 5, 2026, 4:40 PM • 20 hrs ago
Aaron George's century helped India's chase in the semi-final, Afghanistan vs India, Under-19 World Cup, semi-final, Harare, February 4, 2026

Aaron George ने सेमीफ़ाइनल में अफ़ग़ानिस्तान के ख़िलाफ़ शतकीय पारी खेली थी  •  ICC/Getty Images

अंडर-19 विश्व कप 2026 का फ़ाइनल दो ऐसी टीमों के बीच खेला जाएगा जिन्होंने इस संस्करण में अभी तक हार का मुंह नहीं देखा है। इंंग्लैंड फ़ाइनल में अपने कप्तान थॉमस रियू के 110 रनों की पारी की बदौलत गतविजेता ऑस्ट्रेलिया को हराकर पहुंचा है।
वहीं भारत सेमीफ़ाइनल में अफ़ग़ानिस्तान के ख़िलाफ़ 311 रनों का रिकॉर्ड चेज़ कर फ़ाइनल में पहुंचा है।
इस टूर्नामेंट से पहले भारत और इंग्लैंड का सामना अभ्यास मुक़ाबले में हुआ था और बारिश से प्रभावित मुक़ाबले में जेम्स रियू ने 66 गेंदों पर 71 रनों की नाबाद पारी खेलते हुए इंग्लैंड को जीत दिलाई थी।

हालिय प्रदर्शन

भारत : WWWWW (पिछले पांच मुक़ाबले, हालिया मुक़ाबला सबसे पहले) इंग्लैंड : WWWWW

ऐरन जॉर्ज और थॉमस रियू पर रहेंगी नज़रें

इस विश्व कप में भारत के शीर्ष क्रम में ऐरन जॉर्ज का प्रदर्शन कुछ ख़ास नहीं रहा था। अफ़ग़ानिस्तान के ख़िलाफ़ सेमीफ़ाइनल मुक़ाबले से पहले उन्होंने 7, 23 और 16 रनों की पारी खेली थी। लेकिन सेमीफ़ाइनल में उन्होंने अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया और शतक बनाकर जब आउट हुए तब भारत जीत से मात्र 11 रन दूर था। उन्होंने 15 चौकों और दो छक्कों की बदौलत 104 गेंदों पर 115 रनों की पारी खेली। ख़िताबी भिड़ंत में उनसे एक बार फिर उनकी टीम को उम्मीदें होंगी।
थॉमस रियू ने इस टूर्नामेंट में इंग्लैंड का बल्ले के साथ भी नेतृत्व किया है और वह इस टूर्नामेंट में अभी तक चौथे सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज़ हैं। उन्होंने 101.01 के स्ट्राइक रेट और 74.05 की औसत से 299 रन बनाए हैं। इंग्लैंड भी उनसे ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ सेमीफ़ाइनल जैसा प्रदर्शन दोहराने की उम्मीद करेगा।

पिच और परिस्थितियां

हरारे स्पोर्ट्स क्लब में इस टूर्नामेंट में अब तक तेज़ पिचें देखने को मिली हैं। भारत और अफ़ग़ानिस्तान के बीच सेमीफ़ाइनल मुक़ाबले में गेंद बल्ले पर अच्छे से आ रही थी और दोनों टीमों ने मिलकर कुल 621 रन जोड़े थे। अगर फ़ाइनल में भी वही पिच रहती है तो एक बार फिर परिस्थितियों से बल्लेबाज़ों को लाभ मिलेगा।
शुक्रवार को हल्की बारिश होने की संभावना है। मैच स्थानीय समयानुसार 9.30 बजे शुरू होगा और शाम के पांच बजे के बाद बारिश हो सकती है। खेल के दौरान तापमान 20 डिग्री से थोड़ा अधिक रहेगा।
Thomas RewAaron GeorgeIndia Under-19s (Young Cricketers)England Under-19s (Young Cricketers)IND Under-19 vs ENG Under-19ICC Men's Under-19 World Cup

मैच कवरेजसब देखें
आंकड़े: अंडर-19 विश्व कप फ़ाइनल में 175 रनों की पारी खेल सूर्यवंशी ने बनाए कई बड़े रिकॉर्ड

आंकड़े: अंडर-19 विश्व कप फ़ाइनल में 175 रनों की पारी खेल सूर्यवंशी ने बनाए कई बड़े रिकॉर्ड

AskESPNcricinfo Logo
Instant answers to T20 questions