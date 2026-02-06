मैच (10)
Final, हरारे, February 06, 2026, अंडर-19 विश्व कप

भारत अंडर-19 की 100 रन से जीत

vaibhav-sooryavanshi
प्लेयर ऑफ़ द मैच
वैभव सूर्यवंशी
, भारत अंडर-19
175 (80)
vaibhav-sooryavanshi
प्लेयर ऑफ़ द सीरीज़
वैभव सूर्यवंशी
, भारत अंडर-19
439 runs • 1 wkt
रिपोर्ट

सूर्यवंशी के तूफ़ानी शतक की बदौलत भारत ने जीता छठा अंडर-19 विश्व कप ख़िताब

सूर्यवंशी ने 80 गेंदों पर 175 रनों की पारी खेली और इंग्लैंड की पूरी टीम 311 के स्कोर पर सिमट गई

ESPNcricinfo स्टाफ़
Feb 6, 2026, 3:14 PM • 20 hrs ago
Vaibhav Sooryavanshi celebrates his century, England vs India, Under-19 men's World Cup final, Harare, February 6, 2026

वैभव सूर्यवंशी ने जड़ा शतक  •  ICC/Getty Images

भारत 411 पर 9 (सूर्यवंशी 175, म्हात्रे 53, कुंडु 40, मिंटो 3-63) ने इंग्लैंड 311 (डॉकिंस 65, मेयस 45) को 100 रनों से हराया
वैभव सूर्यवंशी ने एक बार फिर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया और अंडर-19 विश्व कप 2026 के फ़ाइनल में 175 रनों की धुआंधार पारी खेलकर भारत की जीत के नायक बने। भारत ने हरारे में इंग्लैंड को 100 रनों से हराते हुए छठी बार अंडर-19 विश्व कप का ख़िताब अपने नाम किया।
सूर्यवंशी भारत द्वारा पहले बल्लेबाज़ी चुनने के बाद 80 गेंदों पर 175 रनों की पारी खेलकर आउट हुए तब तक भारत 26 ओवर में 251 रन जोड़ चुका था। सूर्यवंशी तीसरे विकेट के रूप में आउट हुए और भारत के लिए एक बहुत बड़े स्कोर की आधारशिला रख दी गई थी। हालांकि सूर्यवंशी की तरह उतनी तेज़ गति से तो कोई अन्य भारतीय बल्लेबाज़ तो नहीं खेल पाया लेकिन अभिज्ञान कुंडु और कनिष्क चौहान भारत को 400 के पार ले गए और यह यूथ वनडे में किसी पूर्ण सदस्य देश के ख़िलाफ़ पहला 400 से अधिक टोटल था।
भले ही इंग्लैंड ने भारत को ऐरन जॉर्ज के रूप में शुरुआती झटका दिया था लेकिन जल्द ही मुक़ाबला इंग्लैंड की पहुंच से दूर होता चला गया। सूर्यवंशी ने भारत के कप्तान आयुष म्हात्रे के साथ मिलकर 15 ओवर में 142 रन जोड़े और इसके बाद वेदांत त्रिवेदी के साथ तीसरे विकेट के लिए 89 रन जोड़े जिसमें अकेले सूर्यवंशी के नाम 78 रन थे।
32 गेंदों पर अर्धशतक बनाने के बाद सूर्यवंशी ने शतक तक पहुंचने के लिए मात्र 23 और गेंदों का सामना किया और 150 तक पहुंचने के लिए उन्होंने मात्र 16 और गेंदों का सामना किया।
एक रिकॉर्ड लक्ष्य हासिल करने के लिए इंग्लैंड को तूफ़ानी शुरुआत की ज़रूरत थी लेकिन भारत ने दो मेडन ओवर के साथ गेंदबाज़ी की शुरुआत की। बेन डॉकिंस और जोसेफ़ मूर्स को शुरुआत में संघर्ष करना पड़ा और आर एस अम्ब्रिश ने मूर्स को बोल्ड किया लेकिन बेन मेयस के आने के बाद इंग्लैंड की पारी ने गति पकड़ना शुरू किया और पहले पावरप्ले की समाप्ति तक इंग्लैंड ने एक विकेट के नुक़सान पर 64 रन बना लिए थे।
मेयस ने सात चौके और दो छक्के जड़े लेकिन टूर्नामेंट में सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज़ के रूप में सूर्यवंशी को पछाड़ने के बाद वह आउट हो गए। इंग्लैंड के कप्तान थॉमस रियू ने 18 गेंदों पर 31 रन बनाए जबकि डॉकिंस ने 49 गेंदों पर अर्धशतक जड़ा। हालांकि डॉकिंस के आउट होने के बाद इंग्लैंड की पारी लड़खड़ा गई और उन्होंने तीन रन के भीतर चार विकेट गंवा दिए और भारत ने मुक़ाबले पर अपनी पकड़ को और मज़बूत कर लिया।
इंग्लैंड लगातार गिरते विकेटों के बीच रन गति को बरक़रार रखने का प्रयास करती रही और कैलेब फ़ाकनर और जेम्स मिंटो की 92 रनों की साझेदारी ने इंग्लैंड की उम्मीदों को जगाए रखने का प्रयास किया लेकिन 40.2 ओवर में इंग्लैंड की पूरी पारी समाप्त हो गई और भारत ने यह मुक़ाबला 100 रनों से जीत लिया।
Vaibhav SooryavanshiIndia Under-19s (Young Cricketers)IND Under-19 vs ENG Under-19ICC Men's Under-19 World Cup

