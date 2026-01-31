सेमीफ़ाइनल में जगह बनाने उतरेंगी भारत और पाकिस्तान की टीमें

कौन खेल रहा है और मैच कितने बजे है?

भारत बनाम पाकिस्तान के इस मैच में दांव पर क्या है?

यह सुपर सिक्सेज़ राउंड का आख़िरी मैच है और सेमीफ़ाइनल की एक जगह दांव पर लगी है। ग्रुप 2 से इंग्लैंड पहले ही अंतिम चार में पहुंच चुका है, इसलिए भारत (छह अंक) और पाकिस्तान (चार अंक) में से सिर्फ़ एक टीम क्वालीफ़ाई कर सकती है। भारत के लिए समीकरण सीधा है- जीतो और आगे बढ़ो।

वहीं पाकिस्तान के लिए स्थिति इतनी आसान नहीं है, क्योंकि उसका नेट रन रेट 1.484 है, जो भारत के 3.337 से काफ़ी कम है।

पाकिस्तान को इस मैच में बड़े अंतर से जीत दर्ज करनी होगी ताकि वह भारत के छह अंकों की बराबरी कर सके और नेट रन रेट में उससे आगे निकल सके। उदाहरण के तौर पर, अगर पाकिस्तान पहले बल्लेबाज़ी करके 300 रन बनाता है, तो उसे 85 रन से जीत दर्ज करनी होगी। अगर वह पहले गेंदबाज़ी करता है और भारत को लगभग 200 पर रोक देता है, तो उसे क़रीब 31.5 ओवर में लक्ष्य हासिल करना होगा। अगर लक्ष्य 251 है, तो पाकिस्तान को सेमीफ़ाइनल में पहुंचने के लिए लगभग 33.2 ओवर में जीत दर्ज करनी होगी।

भारत और पाकिस्तान अंडर-19 आख़िरी बार कब खेले थे?

इस अंडर-19 विश्व कप में दोनों टीमों का फ़ॉर्म कैसा रहा है?

भारत WWWW (खेले गए मैच, सबसे हालिया पहले)



पाकिस्तान WWWL

किन खिलाड़ियों पर नज़र रहेगी?

आंकड़े और रोचक तथ्य

टीम में कई उभरते नाम होने के बावजूद भारत का कोई भी बल्लेबाज़ अब तक इस विश्व कप में शीर्ष 15 रन बनाने वाले बल्लेबाज़ों में शामिल नहीं है।

ऐसा आख़िरी बार 2022 में हुआ था, जब पाकिस्तान अंडर-19 विश्व कप के सेमीफ़ाइनल में नहीं पहुंच पाया था। भारत के लिए ऐसा 2014 में हुआ था, जब एडन मारक्रम की कप्तानी में साउथ अफ़्रीका ने ख़िताब जीता था। इसके बाद से भारत हर फ़ाइनल में पहुंचा है और 2018 व 2022 में हर दूसरे साल ट्रॉफ़ी जीती है।

इस विश्व कप में भारत ने अपने सभी चार मैच बुलवायो में खेले हैं, जहां उसने प्रति विकेट 32.76 रन बनाए हैं और रन रेट 6.32 रहा है। इस टूर्नामेंट में इस मैदान पर बाक़ी सभी टीमों का औसत 22.33 और रन रेट 4.61 रहा है।