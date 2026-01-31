मैच (6)
T20 WC अभ्यास मैच (3)
WPL (1)
SL v ENG (1)
PAK vs AUS (1)
Bet 365
परिणाम
36वां मैच, सुपर सिक्स, ग्रुप 2, बुलावायो, February 01, 2026, अंडर-19 विश्व कप

भारत अंडर-19 की 58 रन से जीत

kanishk-chouhan
प्लेयर ऑफ़ द मैच
कनिष्क चौहान
, भारत अंडर-19
35 (29) & 1/30
मैच का सार
स्कोरकार्ड
रिपोर्ट
कॉमेंट्री
आंकड़े
ओवर
तालिका
न्यूज़
फ़ोटो
फ़ैन रेटिंग
प्रीव्यू

सेमीफ़ाइनल में जगह बनाने उतरेंगी भारत और पाकिस्तान की टीमें

दोनों में से एक ही टीम सेमीफ़ाइनल में पहुंचेगी और भारत का पलड़ा भारी है

Vishal Dikshit
विशाल दीक्षित
31-Jan-2026

कौन खेल रहा है और मैच कितने बजे है?

भारत बनाम पाकिस्तान का मुक़ाबला इस अंडर-19 विश्व कप में पहली बार हो रहा है, जो ज़िम्बाब्वे और नामीबिया में खेला जा रहा है। रविवार को होने वाला यह मैच बुलावायो में भारतीय समयानुसार दोपहर एक बजे से शुरू होगा।

भारत बनाम पाकिस्तान के इस मैच में दांव पर क्या है?

यह सुपर सिक्सेज़ राउंड का आख़िरी मैच है और सेमीफ़ाइनल की एक जगह दांव पर लगी है। ग्रुप 2 से इंग्लैंड पहले ही अंतिम चार में पहुंच चुका है, इसलिए भारत (छह अंक) और पाकिस्तान (चार अंक) में से सिर्फ़ एक टीम क्वालीफ़ाई कर सकती है। भारत के लिए समीकरण सीधा है- जीतो और आगे बढ़ो।
वहीं पाकिस्तान के लिए स्थिति इतनी आसान नहीं है, क्योंकि उसका नेट रन रेट 1.484 है, जो भारत के 3.337 से काफ़ी कम है।
पाकिस्तान को इस मैच में बड़े अंतर से जीत दर्ज करनी होगी ताकि वह भारत के छह अंकों की बराबरी कर सके और नेट रन रेट में उससे आगे निकल सके। उदाहरण के तौर पर, अगर पाकिस्तान पहले बल्लेबाज़ी करके 300 रन बनाता है, तो उसे 85 रन से जीत दर्ज करनी होगी। अगर वह पहले गेंदबाज़ी करता है और भारत को लगभग 200 पर रोक देता है, तो उसे क़रीब 31.5 ओवर में लक्ष्य हासिल करना होगा। अगर लक्ष्य 251 है, तो पाकिस्तान को सेमीफ़ाइनल में पहुंचने के लिए लगभग 33.2 ओवर में जीत दर्ज करनी होगी।
संबंधित

भारत और पाकिस्तान अंडर-19 आख़िरी बार कब खेले थे?

अंडर-19 एशिया कप फ़ाइनल में, जो एक महीने पहले खेला गया था। पाकिस्तान ने दुबई में 347 रन बनाकर भारत को 191 रन से हराया था। उस टूर्नामेंट के ग्रुप चरण में भारत ने पाकिस्तान को 90 रन से हराया था।

इस अंडर-19 विश्व कप में दोनों टीमों का फ़ॉर्म कैसा रहा है?

भारत WWWW (खेले गए मैच, सबसे हालिया पहले)
पाकिस्तान WWWL

किन खिलाड़ियों पर नज़र रहेगी?

बुलवायो की पिचों पर ज़्यादा बड़े स्कोर नहीं बने हैं और पहले बल्लेबाज़ी करने वाली किसी टीम ने सिर्फ़ एक बार 300 का आंकड़ा पार किया है। भारत ने जिम्बाब्वे के ख़िलाफ़़ यह कारनामा किया था। पिच कैसी भी हो, भारत के विस्फ़ोटक सलामी बल्लेबाज़ वैभव सूर्यवंशी पर सभी की नज़र रहेगी। उनके नाम IPL में शतक (राजस्थान रॉयल्स के लिए) है और वह तेज़ शुरुआत और बड़े स्कोर बनाने के लिए जाने जाते हैं।
पाकिस्तान के तेज़ गेंदबाज़ अली रज़ा नई गेंद से ख़तरनाक साबित हो सकते हैं। उनके नाम 12 विकेट हैं, जो टूर्नामेंट में संयुक्त रूप से दूसरे सबसे ज़्यादा है। रज़ा PSL में (पेशावर ज़ल्मी के लिए) डेब्यू कर चुके हैं और घरेलू क्रिकेट में तीनों फ़ॉर्मैट में सीनियर डेब्यू भी कर चुके हैं। हाल ही में एशिया कप फ़ाइनल में भारत के ख़िलाफ़़ उन्होंने पहले पांच ओवर में सूर्यवंशी और भारत के कप्तान आयुष म्हात्रे को आउट कर बड़ा असर डाला था।

आंकड़े और रोचक तथ्य

  • ऐसा आख़िरी बार 2022 में हुआ था, जब पाकिस्तान अंडर-19 विश्व कप के सेमीफ़ाइनल में नहीं पहुंच पाया था। भारत के लिए ऐसा 2014 में हुआ था, जब एडन मारक्रम की कप्तानी में साउथ अफ़्रीका ने ख़िताब जीता था। इसके बाद से भारत हर फ़ाइनल में पहुंचा है और 2018 व 2022 में हर दूसरे साल ट्रॉफ़ी जीती है।
  • पाकिस्तान के समीर मिन्हास ने दिसंबर में हुए अंडर-19 एशिया कप फ़ाइनल में भारत के ख़िलाफ़़ 172 रन बनाए थे। यह अंडर-19 टूर्नामेंट के किसी भी फ़ाइनल में सर्वोच्च व्यक्तिगत स्कोर था और साथ ही यूथ वनडे में पाकिस्तान का सर्वोच्च स्कोर भी था।
  • इस विश्व कप में भारत ने अपने सभी चार मैच बुलवायो में खेले हैं, जहां उसने प्रति विकेट 32.76 रन बनाए हैं और रन रेट 6.32 रहा है। इस टूर्नामेंट में इस मैदान पर बाक़ी सभी टीमों का औसत 22.33 और रन रेट 4.61 रहा है।
  • इस विश्व कप में बुलावयो में स्पिनरों ने कुल 39 विकेट लिए हैं, जो पांचों वेन्यू में सबसे ज़्यादा है।
    • Vaibhav SooryavanshiAli RazaPakistanIndiaIND Under-19 vs PAK Under-19ICC Men's Under-19 World Cup

    विशाल दीक्षित ESPNcricinfo में असिस्टेंट एडिटर हैं

    मैच कवरेजसब देखें
    अंडर-19 विश्व कप के सेमीफ़ाइनल में भारत ने किया प्रवेश

    अंडर-19 विश्व कप के सेमीफ़ाइनल में भारत ने किया प्रवेश

    AskESPNcricinfo Logo
    Instant answers to T20 questions
    Betting Odds Presented byBet 365 Logo
    Bet 365 Logo
    Open Account OfferBet £10 & Get £30 in Free Bets for new customers at bet365.
    Join Here
    Min deposit requirement. Free Bets are paid as Bet Credits and are available for use upon settlement of bets to value of qualifying deposit. Min odds, bet and payment method exclusions apply. Returns exclude Bet Credits stake. Time limits and T&Cs apply. 
    More Details
    disclaimer-logodisclaimer-logo-espn
    FIND MORE ODDS