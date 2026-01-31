सेमीफ़ाइनल में जगह बनाने उतरेंगी भारत और पाकिस्तान की टीमें
दोनों में से एक ही टीम सेमीफ़ाइनल में पहुंचेगी और भारत का पलड़ा भारी है
कौन खेल रहा है और मैच कितने बजे है?
भारत बनाम पाकिस्तान का मुक़ाबला इस अंडर-19 विश्व कप में पहली बार हो रहा है, जो ज़िम्बाब्वे और नामीबिया में खेला जा रहा है। रविवार को होने वाला यह मैच बुलावायो में भारतीय समयानुसार दोपहर एक बजे से शुरू होगा।
भारत बनाम पाकिस्तान के इस मैच में दांव पर क्या है?
यह सुपर सिक्सेज़ राउंड का आख़िरी मैच है और सेमीफ़ाइनल की एक जगह दांव पर लगी है। ग्रुप 2 से इंग्लैंड पहले ही अंतिम चार में पहुंच चुका है, इसलिए भारत (छह अंक) और पाकिस्तान (चार अंक) में से सिर्फ़ एक टीम क्वालीफ़ाई कर सकती है। भारत के लिए समीकरण सीधा है- जीतो और आगे बढ़ो।
वहीं पाकिस्तान के लिए स्थिति इतनी आसान नहीं है, क्योंकि उसका नेट रन रेट 1.484 है, जो भारत के 3.337 से काफ़ी कम है।
पाकिस्तान को इस मैच में बड़े अंतर से जीत दर्ज करनी होगी ताकि वह भारत के छह अंकों की बराबरी कर सके और नेट रन रेट में उससे आगे निकल सके। उदाहरण के तौर पर, अगर पाकिस्तान पहले बल्लेबाज़ी करके 300 रन बनाता है, तो उसे 85 रन से जीत दर्ज करनी होगी। अगर वह पहले गेंदबाज़ी करता है और भारत को लगभग 200 पर रोक देता है, तो उसे क़रीब 31.5 ओवर में लक्ष्य हासिल करना होगा। अगर लक्ष्य 251 है, तो पाकिस्तान को सेमीफ़ाइनल में पहुंचने के लिए लगभग 33.2 ओवर में जीत दर्ज करनी होगी।
संबंधित
आयुष म्हात्रे: मुंबई की तपिश और परिवार की तपस्या से निकला एक प्रतिभाशाली क्रिकेटर
दीपेश देवेंद्रन की रफ़्तार और उनसे जुड़ी उम्मीदें
पिता के साथ शुरू हुए सपने को जी रहे हैं अमब्रिश
मल्होत्रा का नाबाद शतक, भारत की ज़िम्बाब्वे पर बड़ी जीत
समीकरण: क्या भारत और पाकिस्तान दोनों अंडर-19 विश्व कप के सेमीफ़ाइनल में पहुंच पाएंगे?
भारत और पाकिस्तान अंडर-19 आख़िरी बार कब खेले थे?
अंडर-19 एशिया कप फ़ाइनल में, जो एक महीने पहले खेला गया था। पाकिस्तान ने दुबई में 347 रन बनाकर भारत को 191 रन से हराया था। उस टूर्नामेंट के ग्रुप चरण में भारत ने पाकिस्तान को 90 रन से हराया था।
इस अंडर-19 विश्व कप में दोनों टीमों का फ़ॉर्म कैसा रहा है?
भारत WWWW (खेले गए मैच, सबसे हालिया पहले)
पाकिस्तान WWWL
किन खिलाड़ियों पर नज़र रहेगी?
बुलवायो की पिचों पर ज़्यादा बड़े स्कोर नहीं बने हैं और पहले बल्लेबाज़ी करने वाली किसी टीम ने सिर्फ़ एक बार 300 का आंकड़ा पार किया है। भारत ने जिम्बाब्वे के ख़िलाफ़़ यह कारनामा किया था। पिच कैसी भी हो, भारत के विस्फ़ोटक सलामी बल्लेबाज़ वैभव सूर्यवंशी पर सभी की नज़र रहेगी। उनके नाम IPL में शतक (राजस्थान रॉयल्स के लिए) है और वह तेज़ शुरुआत और बड़े स्कोर बनाने के लिए जाने जाते हैं।
पाकिस्तान के तेज़ गेंदबाज़ अली रज़ा नई गेंद से ख़तरनाक साबित हो सकते हैं। उनके नाम 12 विकेट हैं, जो टूर्नामेंट में संयुक्त रूप से दूसरे सबसे ज़्यादा है। रज़ा PSL में (पेशावर ज़ल्मी के लिए) डेब्यू कर चुके हैं और घरेलू क्रिकेट में तीनों फ़ॉर्मैट में सीनियर डेब्यू भी कर चुके हैं। हाल ही में एशिया कप फ़ाइनल में भारत के ख़िलाफ़़ उन्होंने पहले पांच ओवर में सूर्यवंशी और भारत के कप्तान आयुष म्हात्रे को आउट कर बड़ा असर डाला था।
आंकड़े और रोचक तथ्य
- टीम में कई उभरते नाम होने के बावजूद भारत का कोई भी बल्लेबाज़ अब तक इस विश्व कप में शीर्ष 15 रन बनाने वाले बल्लेबाज़ों में शामिल नहीं है।
विशाल दीक्षित ESPNcricinfo में असिस्टेंट एडिटर हैं