36वां मैच, सुपर सिक्स, ग्रुप 2, बुलावायो, February 01, 2026, अंडर-19 विश्व कप

भारत अंडर-19 की 58 रन से जीत

प्लेयर ऑफ़ द मैच
कनिष्क चौहान
, भारत अंडर-19
35 (29) & 1/30
रिपोर्ट

अंडर-19 विश्व कप के सेमीफ़ाइनल में भारत ने किया प्रवेश

पाकिस्तान हुआ बाहर, भारत की तरफ़ से त्रिवेदी, म्हात्रे और खिलन का बेहतरीन प्रदर्शन

Sidharth Monga
सिद्धार्थ मोंगा
01-Feb-2026 • 12 hrs ago
Ayush Mhatre was among the wickets for India Under-19, India vs Pakistan, Under-19 World Cup, Bulawayo, February 1, 2026

म्हात्रे ने तीन विकेट लिए  •  ICC/Getty Images

भारत अंडर-19 252 (त्रिवेदी 68, चौहान 35, सुभान 3-33) ने पाकिस्तान अंडर-19 194 (उस्मान 66, ज़हूर 42, म्हात्रे 3-21, खिलन 3-35) को 58 रन से हराया
अंडर-19 विश्व कप के सुपर-6 के आख़िरी मैच में पाकिस्तान अंडर-19 की टीम ना तो सेमीफ़ाइनल के लिए क्वालिफ़ाई कर पाई और ना ही भारत अंडर-19 टीम को हरा पाई। भारत ने पूरे दो अंक हासिल किए और बेहतर रन रेट के साथ सेमीफ़ाइनल के लिए क्वालिफ़ाई किया।
नेट रन रेट में काफ़ी पीछे चल रही पाकिस्तानी टीम को 33.3 ओवरों में 253 रन का लक्ष्य हासिल करना था, लेकिन मुश्किल और उछाल भरी पिच पर उन्होंने कभी उस लक्ष्य के लिए पूरी तरह प्रयास ही नहीं किया। जैसे-जैसे मैच आगे बढ़ा, पिच पर बल्लेबाज़ी और कठिन होती गई, जिससे साधारण चेज़ भी कठिन लगने लगा।
भारत को ग्रुप टॉपर बनने के लिए जीत ज़रूरी थी, ताकि सेमीफ़ाइनल में अफ़ग़ानिस्तान से भिड़ंत हो सके। वहीं 33.3 ओवर के बाद हार होने पर उन्हें बुलवायो में उसी थकी हुई पिच पर ऑस्ट्रेलिया से खेलना पड़ता। अंत में भारत की बल्लेबाज़ी की गहराई पाकिस्तान पर भारी पड़ी।
पाकिस्तान ने भारत को 47 रन पर 3 और 200 रन पर 7 कर दिया था, लेकिन उन्हें वह छोटे स्कोर पर नहीं रोक पाए। वेदांत त्रिवेदी ने 98 गेंदों में 68 रन बनाकर भारत को संभाला और फिर निचले क्रम के बल्लेबाज़ों कनिष्क चौहान (35 रन), आरएस अमब्रिश (29 रन) और खिलन पटेल (15 गेंदों में 21 रन) ने भारत को एक चुनौतीपूर्ण स्कोर तक पहुंचा दिया।
पाकिस्तान की सुस्त गेंदबाज़ी और फ़ील्डिंग भी भारत के लिए मददग़ार साबित हुई और आख़िरी चार ओवर उन्हें 30-यार्ड सर्किल के अंदर एक अतिरिक्त फ़ील्डर के साथ डालने पड़े। इन ओवरों में 39 रन आए, जबकि भारत के पास ज़्यादा विकेट भी नहीं बचे थे।
बल्लेबाज़ी में पाकिस्तान ने तेज़ शुरुआत की, लेकिन नंबर-4 के बाद उनकी बल्लेबाज़ी में उतनी क्वालिटी नहीं दिखी। शायद यही वजह थी कि उन्होंने क्वालिफ़िकेशन के लिए पूरी तरह आक्रमण नहीं किया। दूसरी ओर, भारत के पास रक्षात्मक स्पिन विकल्पों की भरमार थी, जो दोपहर में काफ़ी टर्न दे रही पिच पर बेहद कारगर साबित हुई।
भारत इस मैच को एक ऐसी जीत के रूप में याद करेगा, जिसमें रणनीति के लिहाज़ से वे बेहतर रहे, भले ही शुरुआत में विपक्ष हावी रहा। उन्होंने परिस्थितियों को बेहतर पढ़ा। वैभव सूर्यवंशी ने नई गेंद पर 22 गेंदों में 30 रन बनाकर आक्रमण किया, लेकिन जब 47 के स्कोर पर तीन विकेट गिर गए, तो त्रिवेदी और विहान मल्होत्रा ने पारी को संभाला। उन्हें शायद पता था कि 200 से ऊपर का कोई भी स्कोर, चेज़ को बेहद मुश्किल बना देगा।
गेंद से भी उन्होंने पहले रक्षात्मक रवैया अपनाया, ताकि क्वालिफ़िकेशन पक्का हो सके। पाकिस्तान का स्कोर एक समय 29.4 ओवरों में 151 रन पर 2 विकेट था। इसी स्कोर पर पाकिस्तानी कप्तान फ़रहान यूसुफ़ का विकेट गिरा और उनके अंतिम आठ विकेट अगले 43 रन पर गिर गए।
भारत ने बाएं हाथ के बल्लेबाज़ों से भरी लाइन-अप के ख़िलाफ़ अपने पार्ट-टाइम स्पिनरों का इस्तेमाल किया। कप्तान आयुष म्हात्रे ने ख़ुद तीन विकेट चटकाए। बल्लेबाज़ी के बाद गेंदबाज़ी में भी खिलन ने भी तीन विकेट हासिल किए।
सिद्धार्थ मोंगा ESPNcricinfo में वरिष्ठ लेखक हैं

