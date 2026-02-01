अंडर-19 विश्व कप के सेमीफ़ाइनल में भारत ने किया प्रवेश

भारत अंडर-19 252 (त्रिवेदी 68, चौहान 35, सुभान 3-33) ने पाकिस्तान अंडर-19 194 (उस्मान 66, ज़हूर 42, म्हात्रे 3-21, खिलन 3-35) को 58 रन से हराया

नेट रन रेट में काफ़ी पीछे चल रही पाकिस्तानी टीम को 33.3 ओवरों में 253 रन का लक्ष्य हासिल करना था, लेकिन मुश्किल और उछाल भरी पिच पर उन्होंने कभी उस लक्ष्य के लिए पूरी तरह प्रयास ही नहीं किया। जैसे-जैसे मैच आगे बढ़ा, पिच पर बल्लेबाज़ी और कठिन होती गई, जिससे साधारण चेज़ भी कठिन लगने लगा।

भारत को ग्रुप टॉपर बनने के लिए जीत ज़रूरी थी, ताकि सेमीफ़ाइनल में अफ़ग़ानिस्तान से भिड़ंत हो सके। वहीं 33.3 ओवर के बाद हार होने पर उन्हें बुलवायो में उसी थकी हुई पिच पर ऑस्ट्रेलिया से खेलना पड़ता। अंत में भारत की बल्लेबाज़ी की गहराई पाकिस्तान पर भारी पड़ी।

पाकिस्तान की सुस्त गेंदबाज़ी और फ़ील्डिंग भी भारत के लिए मददग़ार साबित हुई और आख़िरी चार ओवर उन्हें 30-यार्ड सर्किल के अंदर एक अतिरिक्त फ़ील्डर के साथ डालने पड़े। इन ओवरों में 39 रन आए, जबकि भारत के पास ज़्यादा विकेट भी नहीं बचे थे।

बल्लेबाज़ी में पाकिस्तान ने तेज़ शुरुआत की, लेकिन नंबर-4 के बाद उनकी बल्लेबाज़ी में उतनी क्वालिटी नहीं दिखी। शायद यही वजह थी कि उन्होंने क्वालिफ़िकेशन के लिए पूरी तरह आक्रमण नहीं किया। दूसरी ओर, भारत के पास रक्षात्मक स्पिन विकल्पों की भरमार थी, जो दोपहर में काफ़ी टर्न दे रही पिच पर बेहद कारगर साबित हुई।

भारत इस मैच को एक ऐसी जीत के रूप में याद करेगा, जिसमें रणनीति के लिहाज़ से वे बेहतर रहे, भले ही शुरुआत में विपक्ष हावी रहा। उन्होंने परिस्थितियों को बेहतर पढ़ा। वैभव सूर्यवंशी ने नई गेंद पर 22 गेंदों में 30 रन बनाकर आक्रमण किया, लेकिन जब 47 के स्कोर पर तीन विकेट गिर गए, तो त्रिवेदी और विहान मल्होत्रा ने पारी को संभाला। उन्हें शायद पता था कि 200 से ऊपर का कोई भी स्कोर, चेज़ को बेहद मुश्किल बना देगा।