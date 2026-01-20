मैच (9)
WPL (1)
BBL (2)
WT20 WC Qualifier (4)
AFG vs WI (1)
SA20 (1)
पहला T20I (N), नागपुर, January 21, 2026, IND vs NZ
पिछलाअगला
भारत Flagभारत
न्यूज़ीलैंड Flagन्यूज़ीलैंड
कल
1:30 PM

मैच शुरू होना बाक़ी

मैच का सार
प्रीव्यू
आंकड़े
न्यूज़
स्क्वॉड
प्रीव्यू

अक्षर और रॉबिंसन पर रहेंगी पहले T20I में नज़रें

वनडे सीरीज़ में हार के बाद भारत इस प्रारूप में जीत दर्ज कर विश्व कप में जाना चाहेगा

ESPNcricinfo स्टाफ़
20-Jan-2026 • 4 hrs ago
1:43

फ़ॉर्म पर सूर्यकुमार: मैं अपनी पहचान नहीं बदलना चाहता

बड़ी तस्वीर

एक वर्ष के अंतराल में न्यूज़ीलैंड ने भारत को टेस्ट और वनडे सीरीज़ में उनके घर पर मात दी है। 2012 में एकमात्र मैच वाली सीरीज़ में मिली जीत को छोड़ दिया जाए तो क्या न्यूज़ीलैंड इस बार भारत को घर पर T20I सीरीज़ में भी पहली बार मात दे पाएगी? 2017 और 2023 में भी न्यूज़ीलैंड निर्णायक मुक़ाबले तक पहुंची थी लेकिन दोनों ही बार भारत ने जीत दर्ज करते हुए 2-1 से सीरीज़ अपने नाम कर ली।
यह पहलू पांच मैचों की T20I सीरीज़ को रोचक बनाने के लिए पर्याप्त तो हैं ही लेकिन यह T20 विश्व कप से पहले दोनों टीमों की अंतिम T20I सीरीज़ भी है।
दोनों टीमें वनडे में अपने कुछ प्रमुख खिलाड़ियों के बिना खेली थीं, लेकिन T20I में दोनों ही टीमें लगभग एक पूर्ण टीम के साथ मैदान में उतरेंगी। सफ़ेद गेंद में न्यूज़ीलैंड के कप्तान मिचेल सैंटनर वापसी कर रहे हैं तो वहीं रचिन रविंद्र, मैट हेनरी और जेकब डफ़ी भी दल में शामिल हैं। भारतीय दल में जसप्रीत बुमराह होंगे और उनके अलावा दो अन्य ऑलराउंडर हार्दिक पंड्या और अक्षर पटेल भी होंगे, जिनकी वनडे सीरीज़ के दौरान काफ़ी कमी खली थी।
2024 T20 विश्व कप के बाद भारत ने लगातार आठ द्विपक्षीय सीरीज़ में जीत हासिल की है। इस प्रारूप में T20 विश्व कप फ़ाइनल के बाद भारत ने 29 मैच जीते हैं और पांच मुक़ाबलों में उन्हें हार मिली है, इसमें सुपर ओवर में हासिल की गई दो जीत भी शामिल है। हालांकि लगभग दो वर्षों से उन्होंने इस प्रारूप में न्यूज़ीलैंड का सामना नहीं किया है।

अक्षर पटेल और टॉम रॉबिंसन पर रहेंगी नज़रें

वनडे सीरीज़ में न्यूज़ीलैंड के बल्लेबाज़ भारतीय स्पिन पर हावी नज़र आए। इस संदर्भ में, वनडे सीरीज़ में आराम मिलने के बाद अक्षर पटेल T20I सीरीज़ में भारतीय टीम के लिए अहम कड़ी साबित हो सकते हैं। लंबे क़द काठी के एक ऐसे स्पिनर जो स्टंप को टारगेट करते हैं और जिनके ख़िलाफ़ स्वीप खेलना मुश्किल हो सकता है। वहीं मध्य क्रम में बल्ले के साथ भी अक्षर उपयोगी साबित हो सकते हैं।
टॉम रॉबिंसन ने पिछले साल ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ शानदार पारी खेलते हुए अपना पहला T20I शतक लगाया था। छह के स्कोर पर तीन विकेट गंवा चुकी न्यूज़ीलैंड को वह 181 के स्कोर तक ले गए थे। इसके साथ वेस्टइंडीज़ के ख़िलाफ़ घरेलू सरज़मीं पर खेली गई सीरीज़ में उन्होंने 160.52 के स्ट्राइक रेट से रन बनाए थे।
IndiaNew ZealandIndia vs New ZealandNew Zealand tour of India

Language
Hindi
मैच कवरेज
मैच न्यूज़

सूर्यकुमार: विश्व कप को ध्यान में रखते हुए किशन नंबर तीन पर खेलेंगे

भारतीय कप्तान ने कहा कि विश्व कप की तैयारियों को देखते हुए किशन को अय्यर पर प्राथमिकता दी जाएगी

सूर्यकुमार: विश्व कप को ध्यान में रखते हुए किशन नंबर तीन पर खेलेंगे

सूर्यकुमार यादव की विरासत तय करेगा यह T20 विश्व कप

भारत के पहले T20 विशेषज्ञ का ख़राब फ़ॉर्म जारी है

सूर्यकुमार यादव की विरासत तय करेगा यह T20 विश्व कप

क्या वरुण और कुलदीप दोनों को मिलेगी भारतीय एकादश में जगह?

हर्षित राणा और शिवम दुबे में किसे मिलेगा मौक़ा?

क्या वरुण और कुलदीप दोनों को मिलेगी भारतीय एकादश में जगह?

अक्षर और रॉबिंसन पर रहेंगी पहले T20I में नज़रें

वनडे सीरीज़ में हार के बाद भारत इस प्रारूप में जीत दर्ज कर विश्व कप में जाना चाहेगा

अक्षर और रॉबिंसन पर रहेंगी पहले T20I में नज़रें
AskESPNcricinfo Logo
Instant answers to T20 questions
Ask a question