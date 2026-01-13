मैच (12)
अंडर-19 विश्व कप (3)
विजय हज़ारे ट्राफ़ी (1)
BBL (1)
WPL (1)
BPL (2)
SA20 (1)
Hong Kong All Stars (2)
Super Smash (1)
परिणाम
दूसरा वनडे (D/N), राजकोट, January 14, 2026, IND vs NZ
पिछलाअगला
भारत Flagभारत
284/7
न्यूज़ीलैंड Flagन्यूज़ीलैंड
(47.3/50 ov, T:285) 286/3

न्यूज़ीलैंड की 7 विकेट से जीत, 15 गेंद बाकी

प्लेयर ऑफ़ द मैच
डैरिल मिचेल
, न्यूज़ीलैंड
131* (117)
daryl-mitchell
मैच का सार
स्कोरकार्ड
रिपोर्ट
कॉमेंट्री
आंकड़े
ओवर
न्यूज़
वीडियो
फ़ोटो
फ़ैन रेटिंग
प्रीव्यू

दूसरे ही मैच में सीरीज़ को अपना बनाना चाहेगी भारतीय टीम

वहीं न्यूज़ीलैंड की निगाहें सीरीज़ में वापसी करने पर

Virat Kohli and Shreyas Iyer got going together quickly, India vs New Zealand, 1st ODI, Vadodara, January 11, 2026

पहले मैच में कोहली और अय्यर ने भारतीय पारी को संभाला था  •  BCCI

बड़ी तस्वीर

वडोदरा में हुए पहले मैच में न्यूज़ीलैंड की नौ मैचों की जीत का सिलसिला रुक गया। जबकि भारत अपने पिछले छह मैचों में तीन मैच ही जीता था। हालांकि, न्यूज़ीलैंड इस बात से सकारात्मक हो सकता है कि उन्होंने टॉस हारने के बावजूद मैच को 99वें ओवर तक खींचा। अगर वे कहीं से 20 रन और निकाल पाए, तो अपनी कम अनुभवी टीम के बावजूद वे फ़ुल-स्ट्रेंथ भारत को चौंका सकते हैं।
दूसरी तरफ़ भारत जानता है कि पहले मैच में वे किसी तरह निकल गए, लेकिन उन्होंने बल्लेबाज़ी में अपना सर्वश्रेष्ठ नहीं दिया। उनकी गेंदबाज़ी ज़्यादातर अच्छी रही और न्यूज़ीलैंड को उन्होंने 300 तक रोक दिया था। लेकिन विराट कोहली के आउट होने के बाद उनकी बल्लेबाज़ी ने जो संघर्ष किया, उससे वे बिल्कुल भी ख़ुश नहीं होंगे। वे इस मैच में सीरीज़ जीत को पक्की करना चाहेंगे, ताकि आख़िरी वनडे में उन्हें प्रयोग का मौक़ा मिल सके।
टॉस की बात करें तो, इस नए राजकोट स्टेडियम में केवल चार वनडे हुए हैं, लेकिन अभी तक कोई टीम यहां सफलतापूर्वक लक्ष्य का पीछा नहीं कर पाई है।

इन पर रहेंगी नज़रें

विराट कोहली और डैरिल मिचेल इस समय अपनी-अपनी टीमों के सबसे अनुभवी, भरोसेमंद और फ़ॉर्म में चल रहे बल्लेबाज़ हैं। दोनों पहले वनडे में शतक के काफ़ी क़रीब पहुंचे। हालांकि मिचेल के मुक़ाबले कोहली पर टीम का बोझ कम है, जिसकी वजह से करियर के इस पड़ाव पर वह बहुत आज़ादी से खेल रहे हैं। वहीं न्यूज़ीलैंड को मैच में बनाए रखने के लिए मिचेल के कंधों को ज़्यादा ज़िम्मेदारी उठानी होगी।
Virat KohliDaryl MitchellIndiaNew ZealandIndia vs New ZealandNew Zealand tour of India

Language
Hindi
मैच कवरेज
मैच न्यूज़

राहुल के शतक पर मिचेल का शतक भारी, न्यूज़ीलैंड ने की सीरीज़ बराबर

मिचेल के अलावा यंग ने भी 87 रनों की अहम पारी खेली, अब तीन मैचों की वनडे सीरीज़ 1-1 की बराबरी पर है

राहुल के शतक पर मिचेल का शतक भारी, न्यूज़ीलैंड ने की सीरीज़ बराबर

भारतीय टीम में वॉशिंगटन सुंदर की जगह कौन लेगा?

राजकोट में होने वाले दूसरे मैच के संभावित एकादश और पिच रिपोर्ट पर एक नज़र

भारतीय टीम में वॉशिंगटन सुंदर की जगह कौन लेगा?

दूसरे ही मैच में सीरीज़ को अपना बनाना चाहेगी भारतीय टीम

वहीं न्यूज़ीलैंड की निगाहें सीरीज़ में वापसी करने पर

दूसरे ही मैच में सीरीज़ को अपना बनाना चाहेगी भारतीय टीम
AskESPNcricinfo Logo
Instant answers to T20 questions
Ask a question
न्यूज़ीलैंड पारी
खिलाड़ीRb
डी पी कॉन्वे
बोल्ड1621
एच एम निकल्स
बोल्ड1024
डब्ल्यू ए यंग
कैच8798
डी जे मिचेल
नाबाद131117
जी डी फ़िलिप्स
नाबाद3225
अतिरिक्त(lb 5, w 5)
कुल286(3 विकेट; 47.3 Ovs)
<1 / 3>