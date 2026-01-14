राहुल के शतक पर मिचेल का शतक भारी, न्यूज़ीलैंड ने की सीरीज़ बराबर

न्यूज़ीलैंड 286/3 (मिचेल 131*, यंग 87, कृष्णा 49 पर एक) ने भारत 284/7 (राहुल 112*, गिल 56, क्लार्क 56 पर तीन) को सात विकेट से हराया

अगले कुछ ओवरों में कोहली और श्रेयस अय्यर के विकेट गिरते ही रनों की रफ़्तार थम गई। विराट 23 और श्रेयस सिर्फ़ आठ के निजी स्कोर पर पवेलियन लौट गए थे। 118 तक पहुंचते-पहुंचते भारत ने चार विकेट गंवा दिया था। लेकिन मुश्किल घड़ी में राहुल और रवींद्र जाडेजा ने मोर्चा संभाला। दोनों ने मिलकर स्कोर को 191 तक पहुंचाया। इसके बाद नीतीश कुमार रेड्डी ने राहुल का साथ निभाया और दोनों के बीच अर्धशतकीय साझेदारी हुई।

आख़िरी 10 ओवरों में राहुल ने अपना असली रंग दिखाया और भारत ने 85 रन बटोरे। 48वें ओवर की आख़िरी गेंद पर छक्का लगाकर उन्होंने अपना शतक पूरा किया। राहुल ने 112 रनों की नाबाद पारी खेली। 2025 के बाद से डेथ ओवरों (41-50) में दुनिया के किसी भी बल्लेबाज़ ने राहुल से ज़्यादा रन नहीं बनाए हैं। इस दौरान उन्होंने 140 से ज़्यादा के स्ट्राइक रेट से कुल 283 रन बनाए हैं।

285 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी न्यूज़ीलैंड की शुरुआत भारत से बिल्कुल उलट थी। हर्षित राणा ने अपने तीसरे ओवर में डेवन कॉन्वे को चलता किया और पहले 10 ओवरों में सिर्फ़ 34 रन बने। 12वें ओवर में प्रसिद्ध कृष्णा ने दूसरा विकेट लिया, तब स्कोर 46 रन था। यहां से मिचेल और विल यंग ने कमान संभाली। मिचेल ने 52 गेंदों में अपना पचासा पूरा किया, जबकि यंग ने अपनी पिछली 12 पारियों के सूखे को ख़त्म करते हुए शानदार अर्धशतक जड़ा।

30वें ओवर तक दोनों के बीच 100 रनों की साझेदारी पूरी हो गई और 36वें ओवर में कीवी टीम 200 के पार पहुंच गई। दोनों खिलाड़ियों ने 137 गेंदों में 150 रनों की साझेदारी पूरी की। 36वें ओवर में पहले जाडेजा एक आसान रन आउट के मौक़े को नहीं भुना पाए और कुलदीप यादव की गेंद पर प्रसिद्ध कृष्णा ने मिचेल का कैच भी छोड़ दिया। 38वें ओवर में जब 162 रनों की साझेदारी टूटी, तब तक जीत न्यूज़ीलैंड की मुट्ठी में आ चुकी थी।

मिचेल ने 96 गेंदों में अपना शतक पूरा किया, जो उनके करियर का आठवां वनडे शतक था। यह भारत के ख़िलाफ़ उनका तीसरा वनडे शतक था। राहुल और मिचेल दोनों ने इस मैच में अपने करियर का 8वां शतक जड़ा। मिचेल 117 गेंदों में 131 रन बनाकर नाबाद रहे। भारत की ओर से कुलदीप यादव सबसे महंगे गेंदबाज़ साबित हुए। उन्होंने 10 ओवर में 82 रन दिए और सिर्फ़ एक विकेट लिया।