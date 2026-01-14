मैच (12)
भारत Flagभारत
284/7
न्यूज़ीलैंड Flagन्यूज़ीलैंड
(47.3/50 ov, T:285) 286/3

न्यूज़ीलैंड की 7 विकेट से जीत, 15 गेंद बाकी

प्लेयर ऑफ़ द मैच
डैरिल मिचेल
, न्यूज़ीलैंड
131* (117)
daryl-mitchell
राहुल के शतक पर मिचेल का शतक भारी, न्यूज़ीलैंड ने की सीरीज़ बराबर

मिचेल के अलावा यंग ने भी 87 रनों की अहम पारी खेली, अब तीन मैचों की वनडे सीरीज़ 1-1 की बराबरी पर है

राजन राज
14-Jan-2026 • 18 hrs ago
3:22

राहुल की उड़ान के बाद मिचेल-यंग की पतंग ने कुलदीप के मांझे को किया कमज़ोर

न्यूज़ीलैंड 286/3 (मिचेल 131*, यंग 87, कृष्णा 49 पर एक) ने भारत 284/7 (राहुल 112*, गिल 56, क्लार्क 56 पर तीन) को सात विकेट से हराया
राजकोट की पिच पर दोहरी उछाल और दोहरी गति ने पूरे मैच की कहानी लिखी, लेकिन अंत में डैरिल मिचेल की बेमिसाल शतकीय पारी ने बाज़ी पलट दी। मिचेल के प्रहारों के सामने केएल राहुल का शानदार शतक और भारत का 284 रनों का स्कोर भी फीका पड़ गया। न्यूज़ीलैंड ने 47.3 ओवर में लक्ष्य हासिल कर न सिर्फ़ सीरीज़ 1-1 से बराबर की, बल्कि भारतीय सरज़मीं पर 2023 से चला आ रहे हार के सिलसिले भी तोड़ दिया।
टॉस हारकर पहले बल्लेबाज़ी करने उतरी भारतीय टीम को रोहित शर्मा और शुभमन गिल ने ठोस शुरुआत दी। हालांकि उछाल की अनिश्चितता बल्लेबाज़ों को परेशान कर रही थी। रोहित ने लय में दिखने के बावजूद 38 गेंदों में 24 रन बनाए और क्रिस्टियन क्लार्क का शिकार बने। गिल ने इसके बाद विराट कोहली के साथ पारी बढ़ाई और इस सीरीज़ का अपना लगातार दूसरा अर्धशतक पूरा किया। लेकिन 56 के निजी स्कोर पर उनके आउट होते ही मैच का रुख़ बदल गया। उस समय भारत का स्कोर 96 रन था।
अगले कुछ ओवरों में कोहली और श्रेयस अय्यर के विकेट गिरते ही रनों की रफ़्तार थम गई। विराट 23 और श्रेयस सिर्फ़ आठ के निजी स्कोर पर पवेलियन लौट गए थे। 118 तक पहुंचते-पहुंचते भारत ने चार विकेट गंवा दिया था। लेकिन मुश्किल घड़ी में राहुल और रवींद्र जाडेजा ने मोर्चा संभाला। दोनों ने मिलकर स्कोर को 191 तक पहुंचाया। इसके बाद नीतीश कुमार रेड्डी ने राहुल का साथ निभाया और दोनों के बीच अर्धशतकीय साझेदारी हुई।
आख़िरी 10 ओवरों में राहुल ने अपना असली रंग दिखाया और भारत ने 85 रन बटोरे। 48वें ओवर की आख़िरी गेंद पर छक्का लगाकर उन्होंने अपना शतक पूरा किया। राहुल ने 112 रनों की नाबाद पारी खेली। 2025 के बाद से डेथ ओवरों (41-50) में दुनिया के किसी भी बल्लेबाज़ ने राहुल से ज़्यादा रन नहीं बनाए हैं। इस दौरान उन्होंने 140 से ज़्यादा के स्ट्राइक रेट से कुल 283 रन बनाए हैं।
285 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी न्यूज़ीलैंड की शुरुआत भारत से बिल्कुल उलट थी। हर्षित राणा ने अपने तीसरे ओवर में डेवन कॉन्वे को चलता किया और पहले 10 ओवरों में सिर्फ़ 34 रन बने। 12वें ओवर में प्रसिद्ध कृष्णा ने दूसरा विकेट लिया, तब स्कोर 46 रन था। यहां से मिचेल और विल यंग ने कमान संभाली। मिचेल ने 52 गेंदों में अपना पचासा पूरा किया, जबकि यंग ने अपनी पिछली 12 पारियों के सूखे को ख़त्म करते हुए शानदार अर्धशतक जड़ा।
30वें ओवर तक दोनों के बीच 100 रनों की साझेदारी पूरी हो गई और 36वें ओवर में कीवी टीम 200 के पार पहुंच गई। दोनों खिलाड़ियों ने 137 गेंदों में 150 रनों की साझेदारी पूरी की। 36वें ओवर में पहले जाडेजा एक आसान रन आउट के मौक़े को नहीं भुना पाए और कुलदीप यादव की गेंद पर प्रसिद्ध कृष्णा ने मिचेल का कैच भी छोड़ दिया। 38वें ओवर में जब 162 रनों की साझेदारी टूटी, तब तक जीत न्यूज़ीलैंड की मुट्ठी में आ चुकी थी।
मिचेल ने 96 गेंदों में अपना शतक पूरा किया, जो उनके करियर का आठवां वनडे शतक था। यह भारत के ख़िलाफ़ उनका तीसरा वनडे शतक था। राहुल और मिचेल दोनों ने इस मैच में अपने करियर का 8वां शतक जड़ा। मिचेल 117 गेंदों में 131 रन बनाकर नाबाद रहे। भारत की ओर से कुलदीप यादव सबसे महंगे गेंदबाज़ साबित हुए। उन्होंने 10 ओवर में 82 रन दिए और सिर्फ़ एक विकेट लिया।
यह जीत न्यूज़ीलैंड के लिए कई मायनों में ख़ास है। 2023 के बाद वनडे में भारत के ख़िलाफ़ यह उनकी पहली जीत है। साथ ही, 2017 के बाद भारतीय मैदानों पर उन्हें पहली सफलता मिली है। यह भारत के ख़िलाफ़ भारत में न्यूज़ीलैंड का अब तक का सबसे बड़ा सफल रन चेज़ है। राजकोट के वनडे इतिहास में भी यह पहली बार हुआ कि लक्ष्य का पीछा करने वाली टीम ने जीत दर्ज की।
Daryl MitchellKL RahulRohit SharmaShubman GillVirat KohliPrasidh KrishnaIndiaNew ZealandIndia vs New ZealandNew Zealand tour of India

राजन राज ESPNcricinfo हिंदी में सब एडिटर हैं

न्यूज़ीलैंड पारी
खिलाड़ीRb
डी पी कॉन्वे
बोल्ड1621
एच एम निकल्स
बोल्ड1024
डब्ल्यू ए यंग
कैच8798
डी जे मिचेल
नाबाद131117
जी डी फ़िलिप्स
नाबाद3225
अतिरिक्त(lb 5, w 5)
कुल286(3 विकेट; 47.3 Ovs)
<1 / 3>