सीरीज़ में 2-0 की बढ़त लेने के इरादे से उतरेगा भारत

किशन: मुझे रन बनाकर ख़ुद के सवालों का जवाब देना था

रायपुर में मैच-जिताऊ पारी खेलने के बाद किशन ने कहा कि उनके लिए घरेलू क्रिकेट खेलना और रन बनाना अहम था