परिणाम
दूसरा T20I (N), रायपुर, January 23, 2026, IND vs NZ
पिछलाअगला
न्यूज़ीलैंड Flagन्यूज़ीलैंड
208/6
भारत Flagभारत
(15.2/20 ov, T:209) 209/3

भारत की 7 विकेट से जीत, 28 गेंद बाकी

सीरीज़ में 2-0 की बढ़त लेने के इरादे से उतरेगा भारत

नागपुर T20 के बाद भारत-न्यूज़ीलैंड दूसरा T20 रायपुर में खेला जाएगा

Abhishek Sharma came out all guns blazing, as usual, India vs New Zealand, 1st T20I, Nagpur, January 21, 2026

अभिषेक शर्मा ने पहले T20 में ताबड़तोड़ पारी खेली थी  •  Associated Press

बड़ी तस्वीर
भारत ने सीरीज़ की बहुत ही बढ़िया शुरुआत की है और अपने मज़बूत पक्षों को सही से दिखाया। टॉस हारकर पहले खेलते हुए उन्होंने 238 रनों का विशाल स्कोर बनाया और यह टीम उन दोनों टीमों से काफ़ी अलग लग रही है जिन्हें न्यूज़ीलैंड ने पिछले वनडे और टेस्ट सीरीज़ में हराया था। इशान किशन की जगह बस चोटिल तिलक वर्मा आ जाएंगे तो यह एक बेहद मज़बूत भारतीय टीम हो जाएगी। T20 विश्व कप से पहले यह आख़िरी सीरीज़ है और रायपुर के दूसरे मैच में भारतीय टीम अपनी तैयारियों को और पुख़्ता करना चाहेगी।
न्यूज़ीलैंड के ऊपर बड़ा दबाव रहेगा और उन्हें एक ऐसी टीम को मात देनी है जिन्होंने पिछले 10 T20I सीरीज़ या टूर्नामेंट लगातार जीते हैं, जिसमें विश्व कप और एशिया कप भी शामिल है। इस दौरान भारतीय टीम को हराना काफ़ी मुश्किल रहा है। लेकिन इसी न्यूज़ीलैंड ने भारत को 12 साल बाद भारत में टेस्ट सीरीज़ में हराया था और साथ ही कुछ दिनों पहले उन्होंने पहली बार भारत में वनडे सीरीज़ भी जीती। रायपुर में उनकी नज़रें जीत के साथ वापसी पर होगी क्योंकि इस मैच में हार के बाद उन्हें लगातार तीन मैचों में जीत दर्ज़ करनी पड़ेगी।
फ़ॉर्म गाइड
भारत WWWLW (पिछले 5 मैच, हालिया सबसे पहले)
न्यूज़ीलैंड LWWWL
मिचेल सैंटनर और अभिषेक शर्मा पर रहेगी नज़रें
न्यूज़ीलैंड की रणनीतियों पर काफ़ी कम ही सवाल उठते हैं लेकिन नागपुर में मिचेल सैंटनर ने अपने ओवर पूरे नहीं किए और आख़िरी ओवर डैरिल मिचेल को दिया जिससे सवाल खड़े हुए। बाएं हाथ के बल्लेबाज़ के कारण शायद सैंटनर ने आख़िरी ओवर नहीं डाला लेकिन दूसरे मैच में वह अपने आंकड़े को बेहतर करना चाहेंगे। हालांकि उन्होंने सूर्यकुमार यादव को आउट किया था लेकिन तीन ओवर में 37 रन भी दिए थे।
अभिषेक शर्मा इस मैच में भी न्यूज़ीलैंड के लिए चिंता का विषय बने रहेंगे। ख़ासकर ईश सोढ़ी (10 गेंद 24 रन) और सैंटनर (5 गेंद 15 रन) के सामने उन्होंने बढ़िया बल्लेबाज़ी की थी। इस कारण से न्यूज़ीलैंड पारी के अंत तक वापसी नहीं कर सकी। अगर रायपुर में भी न्यूज़ीलैंड ने अभिषेक को जल्दी पवेलियन नहीं भेजा तो उनके लिए फ़िर से मुश्किलें बढ़ सकती है।
Mitchell SantnerAbhishek SharmaIndiaNew ZealandIndia vs New ZealandIndia vs New ZealandNew Zealand tour of India

मैच कवरेज
मैच न्यूज़

किशन: मुझे रन बनाकर ख़ुद के सवालों का जवाब देना था

रायपुर में मैच-जिताऊ पारी खेलने के बाद किशन ने कहा कि उनके लिए घरेलू क्रिकेट खेलना और रन बनाना अहम था

किशन: मुझे रन बनाकर ख़ुद के सवालों का जवाब देना था

किशन की आक्रामकता पर सूर्यकुमार: हम अपने बल्लेबाज़ों से यही चाहते हैं

इस मैच में भारतीय कप्तान की ख़ुद फ़ॉर्म में वापसी हुई और वह इससे बहुत ख़ुश दिखे

किशन की आक्रामकता पर सूर्यकुमार: हम अपने बल्लेबाज़ों से यही चाहते हैं

आंकड़े: किशन का पावरप्ले में पावर प्रदर्शन

न्यूज़ीलैंड के ख़िलाफ़ रायपुर में भारत ने बनाए कई बड़े रिकॉर्ड

आंकड़े: किशन का पावरप्ले में पावर प्रदर्शन

किशन और सूर्यकुमार की आतिशी पारियों से भारत 2-0 से आगे

इशान किशन ने 32 गेंदों में 76 रन बनाए, जब सूर्यकुमार यादव ने 23 पारियों के बाद अर्धशतक लगाया

किशन और सूर्यकुमार की आतिशी पारियों से भारत 2-0 से आगे

क्या जीत के बाद भारतीय टीम करेगी प्लेइंग XI में बदलाव?

भारत-न्यूज़ीलैंड दूसरे T20 की संभावित टीमों और पिच रिपोर्ट पर एक नज़र

क्या जीत के बाद भारतीय टीम करेगी प्लेइंग XI में बदलाव?
भारत पारी
खिलाड़ीRb
एस वी सैमसन
कैच65
अभिषेक शर्मा
कैच01
आई किशन
कैच7632
एस ए यादव
नाबाद8237
एस दुबे
नाबाद3618
अतिरिक्त(NB 1, w 8)
कुल209(3 विकेट; 15.2 Ovs)
<1 / 3>