सीरीज़ में 2-0 की बढ़त लेने के इरादे से उतरेगा भारत

सीरीज़ में 2-0 की बढ़त लेने के इरादे से उतरेगा भारत
नागपुर T20 के बाद भारत-न्यूज़ीलैंड दूसरा T20 रायपुर में खेला जाएगा
ओवर 16 • भारत 209/3भारत की 7 विकेट से जीत, 28 गेंद बाकी
किशन: मुझे रन बनाकर ख़ुद के सवालों का जवाब देना था
किशन की आक्रामकता पर सूर्यकुमार: हम अपने बल्लेबाज़ों से यही चाहते हैं
आंकड़े: किशन का पावरप्ले में पावर प्रदर्शन
किशन और सूर्यकुमार की आतिशी पारियों से भारत 2-0 से आगे
|खिलाड़ी
|R
|b
|कैच
|6
|5
|कैच
|0
|1
|कैच
|76
|32
|नाबाद
|82
|37
|नाबाद
|36
|18
|अतिरिक्त
|(NB 1, w 8)
|कुल
|209(3 विकेट; 15.2 Ovs)