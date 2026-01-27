सैमसन या किशन की बहस के बीच एक बार और दबदबा बनाने उतरेगा भारत

तब से अब तक बहुत कुछ बदल चुका है। तिलक वर्मा की अजीबोगरीब चोट ने किशन को न्यूज़ीलैंड के ख़िलाफ़ नंबर 3 पर बल्लेबाज़ी करने का मौक़ा दिया और उन्होंने इसे दोनों हाथों से लपका। उन्होंने दूसरे T20I में 32 गेंदों पर 76 रन और तीसरे मैच में 13 गेंदों पर 28 रन जड़े। वहीं, पहले तीन T20I में सैमसन के 10, 6 और 0 के स्कोर के बाद यह बहस शुरू हो गई है कि क्या तिलक की वापसी पर किशन को प्लेइंग इलेवन में सैमसन की जगह लेनी चाहिए?