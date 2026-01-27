मैच (7)
अंडर-19 विश्व कप (1)
WT20 WC Qualifier (3)
WPL (1)
SA vs WI (1)
SL v ENG (1)
चौथा T20I (N), विशाखापटनम, January 28, 2026, IND vs NZ
पिछलाअगला
भारत Flagभारत
न्यूज़ीलैंड Flagन्यूज़ीलैंड
आज, 1:30 PM
5h:51m
मैच का सार
प्रीव्यू
बेट
आंकड़े
न्यूज़
स्क्वॉड
प्रीव्यू

सैमसन या किशन की बहस के बीच एक बार और दबदबा बनाने उतरेगा भारत

तिलक वर्मा के पूरी सीरीज़ से बाहर हो जाने के बाद अब अंतिम दो मुक़ाबलों में जारी रहेगी ये बहस

ESPNcricinfo स्टाफ़
27-Jan-2026 • 16 hrs ago
1:44

मॉर्कल: सैमसन फ़ॉर्म से बस एक पारी दूर

बड़ी तस्वीर: संजू सैमसन या इशान किशन?

जब T20 विश्व कप के लिए भारतीय दल का ऐलान हुआ था, तो इशान किशन को संजू सैमसन के बैकअप के तौर पर माना जा रहा था। उन्होंने अपना पिछला T20I 2023 में खेला था और उन्हें सिर्फ़ इसलिए चुना गया क्योंकि चयनकर्ताओं ने आख़िरी पल में टीम कॉम्बिनेशन बदलने का फ़ैसला किया।
तब से अब तक बहुत कुछ बदल चुका है। तिलक वर्मा की अजीबोगरीब चोट ने किशन को न्यूज़ीलैंड के ख़िलाफ़ नंबर 3 पर बल्लेबाज़ी करने का मौक़ा दिया और उन्होंने इसे दोनों हाथों से लपका। उन्होंने दूसरे T20I में 32 गेंदों पर 76 रन और तीसरे मैच में 13 गेंदों पर 28 रन जड़े। वहीं, पहले तीन T20I में सैमसन के 10, 6 और 0 के स्कोर के बाद यह बहस शुरू हो गई है कि क्या तिलक की वापसी पर किशन को प्लेइंग इलेवन में सैमसन की जगह लेनी चाहिए?
अगर तिलक की चोट ने किशन के लिए दरवाज़े खोले, तो उनकी रिकवरी में देरी ने सैमसन को एक जीवनदान दे दिया है। बीच में मिडिल ऑर्डर रोल के लिए तैयारी करने के बाद वापस ओपनिंग स्लॉट पर लौटने वाले सैमसन के पास अपना दावा पेश करने के लिए संभवतः दो और मौक़े होंगे।
न्यूज़ीलैंड सीरीज़ हार चुका है, लेकिन वे अपने कई प्रमुख खिलाड़ियों के बिना खेल रहे थे। जेम्स नीशम और लॉकी फ़र्ग्यूसन अब टीम से जुड़ गए हैं और टिम रॉबिन्सन व क्रिस्टियन क्लार्क, जो विश्व कप दल का हिस्सा नहीं हैं, को रिलीज़ कर दिया गया है। हालांकि, फ़िन ऐलन तिरुवनंतपुरम में होने वाले आख़िरी T20I से पहले ही पहुंचेंगे।

फ़ॉर्म गाइड

भारत WWWWW (पिछले पांच पूरे हुए T20I, सबसे हालिया पहले)
न्यूज़ीलैंड LLLWW

इन खिलाड़ियों पर रहेंगी निगाहें

अभिषेक शर्मा T20 बल्लेबाज़ी की सीमाओं को नए सिरे से परिभाषित कर रहे हैं। 2025 की शुरुआत से, उन्होंने T20I में 45.95 की औसत और 202.20 के स्ट्राइक रेट से 1011 रन बनाए हैं। इस अवधि में 24 पारियों में, उन्होंने आठ बार 50 का आंकड़ा पार किया, जिसमें उनका सबसे धीमा अर्धशतक 25 गेंदों में आया। विरोधियों के लिए डरावनी बात यह है कि भारत सिर्फ़ उन पर निर्भर नहीं है। रायपुर में दूसरे T20I में, जब वह पहली ही गेंद पर शून्य पर आउट हो गए थे, तो किशन और सूर्यकुमार यादव ने 15.2 ओवरों में 209 रनों का लक्ष्य हासिल करने में मदद की।
न्यूज़ीलैंड लॉकी फ़र्ग्यूसन की वापसी पर पैनी नज़र रखेगा। यह तेज़ गेंदबाज़ ILT20 के दौरान लगी पिंडलियों की चोट से वापसी कर रहा है। नतीजतन, उन्हें BBL में सिडनी थंडर के साथ अपना करार रद्द करना पड़ा था। फ़र्ग्यूसन, जिनका NZC के साथ कैज़ुअल कॉन्ट्रैक्ट है, ने आख़िरी बार नवंबर 2024 में न्यूज़ीलैंड के लिए खेला था। वह इस साल की शुरुआत में चैंपियंस ट्रॉफ़ी में खेलने के लिए तैयार थे, लेकिन हैमस्ट्रिंग की चोट के कारण वह बाहर हो गए थे।
Abhishek SharmaIshan KishanSanju SamsonJames NeeshamLockie FergusonIndiaNew ZealandIndia vs New Zealand

Language
Hindi
AskESPNcricinfo Logo
Instant answers to T20 questions
Ask a question