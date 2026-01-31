किशन के शतक और अर्शदीप के पंजे से भारत ने सीरीज़ पर किया 4-1 से क़ब्ज़ा

अपने घरेलू दर्शकों के सामने संजू सैमसन का एक बार फिर फ़ेल रहे, वहीं किशन ने विकेटकीपर-ओपनर की जगह के लिए अपना नाम लगभग तय कर लिया। हालांकि शीर्ष क्रम में पहले से कई बाएं हाथ के बल्लेबाज़ों होने के कारण किशन का बाएं हाथ का होना उनके ख़िलाफ़ जा सकता है और उनकी विकेटकीपिंग भी सवालों में रही। इस मैच में भी उन्होंने दस्ताने के साथ एक स्टंपिंग और एक कैच छोड़ा, जब वह दूसरी पारी में सैमसन की जगह विकेटकीपिंग करने उतरे।