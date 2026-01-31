मैच (7)
पांचवां T20I (N), तिरुवनंतपुरम, January 31, 2026, IND vs NZ

भारत की 46 रन से जीत

ishan-kishan
प्लेयर ऑफ़ द मैच
इशान किशन
, भारत
103 (43)
suryakumar-yadav
प्लेयर ऑफ़ द सीरीज़
सूर्यकुमार यादव
, भारत
242 runs
रिपोर्ट

किशन के शतक और अर्शदीप के पंजे से भारत ने सीरीज़ पर किया 4-1 से क़ब्ज़ा

सूर्यकुमार और अक्षर का भी अहम योगदान, सैमसन का ख़राब फ़ॉर्म जारी

4:47

इशान का शतक, सूर्या और अर्शदीप का वर्ल्ड रिकॉर्ड - सैमसन की उम्मीद समाप्त ?

भारत 271/5 (किशन 103, सूर्यकुमार 63, हार्दिक 42, फ़र्ग्यूसन 2-41) ने न्यूज़ीलैंड 225 (ऐलन 80, अर्शदीप 5-51, अक्षर 3-33) को 46 रन से हराया
विशाखापत्तनम में मिली हार के बाद तिरुवनंतपुरम में हालात फिर सामान्य हो गए और भारत ने T20 विश्व कप से पहले अपने आख़िरी आधिकारिक मैच में लगभग परफ़ेक्ट प्रदर्शन किया। इशान किशन ने अपना पहला T20I शतक लगाया और भारत को इस फ़ॉर्मेट में उसके तीसरे सबसे बड़ा स्कोर तक पहुंचने में मदद की।
अभिषेक शर्मा, सूर्यकुमार यादव और हार्दिक पांड्या के अहम योगदान के साथ भारत ने कुल 23 छक्के लगाए, जो एक T20I पारी में उनके द्वारा लगाए गए संयुक्त रूप से सबसे ज़्यादा छक्के हैं।
अपने घरेलू दर्शकों के सामने संजू सैमसन का एक बार फिर फ़ेल रहे, वहीं किशन ने विकेटकीपर-ओपनर की जगह के लिए अपना नाम लगभग तय कर लिया। हालांकि शीर्ष क्रम में पहले से कई बाएं हाथ के बल्लेबाज़ों होने के कारण किशन का बाएं हाथ का होना उनके ख़िलाफ़ जा सकता है और उनकी विकेटकीपिंग भी सवालों में रही। इस मैच में भी उन्होंने दस्ताने के साथ एक स्टंपिंग और एक कैच छोड़ा, जब वह दूसरी पारी में सैमसन की जगह विकेटकीपिंग करने उतरे।
272 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए न्यूज़ीलैंड ने थोड़ी देर के लिए दबाव बनाया, जिसका श्रेय फ़िन ऐलन को जाता है। वह मार्च 2025 के बाद पहली बार राष्ट्रीय टीम में लौट रहे थे और BBL के अपने शानदार फ़ॉर्म को जारी रखते हुए उन्होंने 38 गेंदों में 80 रन ठोक दिए। उन्होंने रचिन रविंद्र के साथ 48 गेंदों में 100 रन की साझेदारी की, लेकिन लक्ष्य इतना बड़ा था कि भारत को बस इस साझेदारी को तोड़ना था ताकि वह दोबारा मैच पर पूरी तरह हावी हो सके।
अक्षर पटेल और अर्शदीप सिंह ने अहम ब्रेकथ्रू दिलाए और अर्शदीप ने ज़बरदस्त वापसी करते हुए पावरप्ले के दो ओवरों में 40 रन देने के बाद पंजा हासिल कर पारी ख़त्म की। यह उनका T20I में पहला 5-विकेट हॉल था। भारत ने 46 रन से जीत दर्ज की और अगर आख़िरी दो ओवरों में पार्ट-टाइम गेंदबाज़ों को गेंद न सौंपी जाती, तो जीत का अंतर और भी बड़ा हो सकता था।
Ishan KishanFinn AllenArshdeep SinghIndiaNew ZealandIndia vs New ZealandNew Zealand tour of India

किशन और सूर्यकुमार के बल्ले से निकले रनों ने बनाया कीर्तिमानों का क़िला

किशन के शतक और अर्शदीप के पंजे से भारत ने सीरीज़ पर किया 4-1 से क़ब्ज़ा

T20 विश्व कप से पहले भारत और न्यूज़ीलैंड के लिए आख़िरी मौक़ा

