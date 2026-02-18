समद और नबी के प्रदर्शन से पहली बार रणजी ट्रॉफ़ी के फ़ाइनल में पहुंचा जम्मू कश्मीर
आक़िब नबीं ने पहली पारी में पांच और दूसरी पारी में चार विकेट लिए, शमी को भी मिले थे आठ विकेट
जम्मू और कश्मीर 302 (समद 82, शमी 8-90) और 126/4 (वंशज 43, समद 30*, आकाश दीप 3-46) ने बंगाल 328 (घरामी 146, नबी 5-87) और 99 (शाहबाज़ 24, सुनील 4-27, नबी 4-36) को छह विकेट से हराया
जम्मू और कश्मीर क्रिकेट के लिए आज का दिन इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया है। टीम ने दो बार की चैंपियन बंगाल को उसी के घर कल्याणी में धूल चटा दी। रणजी ट्रॉफ़ी 2025-26 सेमीफ़ाइनल में मिली छह विकेट की इस धमाकेदार जीत के साथ ही जम्मू और कश्मीर ने पहली बार फ़ाइनल का टिकट कटा लिया है।
अब्दुल समद के 82 और सिर्फ़ 27 गेंदों में नाबाद 30 रन, आक़िब नबी का मैच में कुल 9 विकेट (123 रन पर), और दूसरी पारी में वंशज शर्मा की 43 रन की पारी इस जीत की नींव साबित हुई।
बुधवार सुबह जब वंशज और शुभम पुंडीर क्रीज़ पर आए, तब टीम को 8 विकेट शेष रहते 83 रन की दरकार थी। जल्द ही उन्हें एहसास हो गया कि लक्ष्य आसान नहीं होगा, क्योंकि मोहम्मद शमी और आकाश दीप गेंद को लगातार मूव करा रहे थे। पहले आधे घंटे में दोनों गेंदबाज़ों ने कई बार बल्ले को छकाया और जम्मू और कश्मीर ने कोई जोखिम नहीं लिया।
तीसरे दिन शाम से ही अच्छी बल्लेबाज़ी कर रहे पुंडीर ने दबाव कम करते हुए आकाश दीप के ख़िलाफ़ मिडविकेट की तरफ़ बेहतरीन शॉट खेला। हालांकि इसके बाद वह शमी के ख़िलाफ़ भी ड्राइव लगाने के प्रयास में आउट हो गए। शमी राउंड द विकेट गेंदबाज़ी करते हुए, गेंद को अंदर ला रहे थे। ड्राइव करने के प्रयास में पुंडीर गेंद से दूर रह गए और बोल्ड हो गए।
इसके बाद कप्तान परस डोगरा को शमी की अंदर आती गेंद पैड पर लगी। बंगाल ने अपील के बाद रिव्यू लिया, लेकिन रिप्ले में साफ़ हुआ कि गेंद लेग स्टंप को मिस कर रही थी। रन बनने की रफ़्तार धीमी होने लगी तो बंगाल के गेंदबाज़ों को वापसी की उम्मीद दिखी।
आकाश दीप ने डोगरा को लगातार शॉर्ट गेंदों से परेशान किया। काफ़ी देर बाद डोगरा ने चौका लगाकर लक्ष्य 60 से नीचे पहुंचाया, लेकिन जल्द ही आकाश दीप ने उन्हें फंसा लिया। फुल और वाइड गेंद पर ड्राइव के लालच में डोगरा ने बल्ला चलाया, लेकिन गेंद बल्ले को चूमते हुए कीपर हबीब गांधी के पास चला गया। गांधी ने डाइव लगाकर कैच पूरा किया। कैच की वैधता जांचने तीसरे अंपायर को बुलाया गया और कई रिप्ले देखने के बाद फ़ैसला बंगाल के पक्ष में गया।
71/4 पर मैच किसी भी दिशा में जा सकता था और जीत के लिए अभी 55 रन चाहिए थे। लेकिन पहली पारी की तरह समद ने एक बार फिर मुक़ाबले का रुख़ बदल दिया। उन्होंने आकाश दीप को वाइड लॉन्ग ऑन के ऊपर से फ्लैट सिक्सर लगाया और फिर चौका लगाकर लक्ष्य 50 से नीचे ला दिया। शाहबाज़ अहमद के आक्रमण पर आते ही समद आगे बढ़े और लगातार दो सिक्सर जड़ दिए।
जम्मू और कश्मीर के ड्रेसिंग रूम में तनाव कम होने लगा तो सुबह भर संयममित तरीक़े से खेल रहे वंशज ने भी गियर बदला। उन्होंने सूरज सिंधु जायसवाल के एक ओवर में तीन चौके लगाए और फिर मुकेश कुमार को सीधे सिर के ऊपर से सिक्सर मारकर जश्न की शुरुआत कर दी। रणजी ट्रॉफी में पदार्पण के 67 वर्ष बाद जम्मू और कश्मीर ने पहली बार फ़ाइनल में जगह बना ली है।