समद और नबी के प्रदर्शन से पहली बार रणजी ट्रॉफ़ी के फ़ाइनल में पहुंचा जम्मू कश्मीर

जम्मू और कश्मीर 302 (समद 82, शमी 8-90) और 126/4 (वंशज 43, समद 30*, आकाश दीप 3-46) ने बंगाल 328 (घरामी 146, नबी 5-87) और 99 (शाहबाज़ 24, सुनील 4-27, नबी 4-36) को छह विकेट से हराया

बुधवार सुबह जब वंशज और शुभम पुंडीर क्रीज़ पर आए, तब टीम को 8 विकेट शेष रहते 83 रन की दरकार थी। जल्द ही उन्हें एहसास हो गया कि लक्ष्य आसान नहीं होगा, क्योंकि मोहम्मद शमी और आकाश दीप गेंद को लगातार मूव करा रहे थे। पहले आधे घंटे में दोनों गेंदबाज़ों ने कई बार बल्ले को छकाया और जम्मू और कश्मीर ने कोई जोखिम नहीं लिया।





J&K create history as they defeat Bengal by wickets to book their ticket to the #RanjiTrophy Final for the very first time



तीसरे दिन शाम से ही अच्छी बल्लेबाज़ी कर रहे पुंडीर ने दबाव कम करते हुए आकाश दीप के ख़िलाफ़ मिडविकेट की तरफ़ बेहतरीन शॉट खेला। हालांकि इसके बाद वह शमी के ख़िलाफ़ भी ड्राइव लगाने के प्रयास में आउट हो गए। शमी राउंड द विकेट गेंदबाज़ी करते हुए, गेंद को अंदर ला रहे थे। ड्राइव करने के प्रयास में पुंडीर गेंद से दूर रह गए और बोल्ड हो गए।

इसके बाद कप्तान परस डोगरा को शमी की अंदर आती गेंद पैड पर लगी। बंगाल ने अपील के बाद रिव्यू लिया, लेकिन रिप्ले में साफ़ हुआ कि गेंद लेग स्टंप को मिस कर रही थी। रन बनने की रफ़्तार धीमी होने लगी तो बंगाल के गेंदबाज़ों को वापसी की उम्मीद दिखी।

आकाश दीप ने डोगरा को लगातार शॉर्ट गेंदों से परेशान किया। काफ़ी देर बाद डोगरा ने चौका लगाकर लक्ष्य 60 से नीचे पहुंचाया, लेकिन जल्द ही आकाश दीप ने उन्हें फंसा लिया। फुल और वाइड गेंद पर ड्राइव के लालच में डोगरा ने बल्ला चलाया, लेकिन गेंद बल्ले को चूमते हुए कीपर हबीब गांधी के पास चला गया। गांधी ने डाइव लगाकर कैच पूरा किया। कैच की वैधता जांचने तीसरे अंपायर को बुलाया गया और कई रिप्ले देखने के बाद फ़ैसला बंगाल के पक्ष में गया।

71/4 पर मैच किसी भी दिशा में जा सकता था और जीत के लिए अभी 55 रन चाहिए थे। लेकिन पहली पारी की तरह समद ने एक बार फिर मुक़ाबले का रुख़ बदल दिया। उन्होंने आकाश दीप को वाइड लॉन्ग ऑन के ऊपर से फ्लैट सिक्सर लगाया और फिर चौका लगाकर लक्ष्य 50 से नीचे ला दिया। शाहबाज़ अहमद के आक्रमण पर आते ही समद आगे बढ़े और लगातार दो सिक्सर जड़ दिए।