परिणाम
1st unofficial Test, BCCI CEG ग्राउंड, October 30 - November 02, 2025, South Africa A tour of India
South Africa A FlagSouth Africa A
309 & 199
भारत ए Flagभारत ए
(T:275) 234 & 277/7

भारत ए की 3 विकेट से जीत

प्लेयर ऑफ़ द मैच
4/83, 4/26 & 23
tanush-kotian
पंत की पारी के बाद कंबोज और सुथार ने दिलाई भारत ए को जीत

सुबह के सत्र में भारत ने काफ़ी जल्दी तीन विकेट गंवा दिए थे लेकिन सुथार और कंबोज की नाबाद साझेदारी ने भारत ए की जीत सुनिश्चित कर दी

ESPNcricinfo स्टाफ़
02-Nov-2025 • 1 hr ago
Manav Suthar mounted some resistance for Rest of India, Vidarbha vs Rest of India, Irani Cup, 5th day, Nagpur, October 5, 2025

सुथार और कंबोज के बीच आठवें विकेट के लिए नाबाद 62 रनों की साझेदारी हुई  •  PTI

भारत ए 234 (म्हात्रे 65, सुब्रायेन 5-61) और 277 पर 7 (पंत 90 और बदोनी 34) ने साउथ अफ़्रीका ए 309 (जॉर्डन 71, हम्ज़ा 66 और कोटियान 4-83) और 199 (हम्ज़ा 37 और कोटियान 4-26) को तीन विकेट से हराया
अंशुल कंबोज और मानव सुथार के बीच आठवें विकेट के लिए नाबाद 62 रनों की साझेदारी से भारत ए ने पहले अनौपचारिक टेस्ट में साउथ अफ़्रीका ए को तीन विकेट से मात दे दी।
275 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारत ए की चेज़ उस समय लड़खड़ाती प्रतीत होने लगी जब भारत ए ने सुबह के सत्र में जल्दी अंतराल पर तीन विकेट गंवा दिए, यह तीनों ही विकेट शॉर्ट पिच गेंद पर गिरे। इसके बाद सुथार और कंबोज के बीच साझेदारी पनपी और दूसरे सत्र में भारत ए ने जीत सुनिश्चित कर ली।
दिन के खेल की शुरुआत भारत ए ने 119 पर चार विकेट के स्कोर पर की थी और ऋषभ पंत ने आक्रामक अंदाज़ में दिन के खेल की शुरुआत की थी। पंत ने दिन के खेल के पहले ओवर में ही 14 रन बटोरे जिसमें दूसरी ही गेंद पर एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से लगाया गया छक्का भी शामिल था।
पंत आक्रामक अंदाज़ में बल्लेबाज़ी कर रहे थे लेकिन शॉर्ट गेंद पर वह स्लिप में कैच थमा बैठे। 113 गेंदों पर 90 रनों की पारी खेलकर वह पवेलियन लौटे।
एक समय भारत ने 215 पर सात विकेट गंवा दिए थे और यहां से भारत ए की पारी मुश्किल में नज़र आने लगी थी। लेकिन फिर कंबोज और सुथार ने मोर्चा संभाला और भारत ए को जीत दिलाकर ही पवेलियन लौटे।
Anshul KambojManav SutharRishabh PantSA A vs India ASouth Africa A tour of India

भारत ए पारी
खिलाड़ीRb
बी साई सुरदर्शन
lbw1238
आयुष म्हात्रे
बोल्ड69
डी पड़िक्कल
बोल्ड515
आर एन पाटीदार
कैच2887
आर आर पंत
कैच90113
ए बदोनी
कैच3447
टी कोटियान
कैच2330
मानव सुथार
नाबाद2056
ए कम्‍बोज
नाबाद3746
अतिरिक्त(b 5, lb 6, NB 2, w 9)
कुल277(7 विकेट; 73.1 Ovs)
<1 / 3>