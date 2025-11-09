हरमन, सेनोक्वाने और हम्ज़ा की बदौलत SA A ने चेज़ किए 417 रन

साउथ अफ़्रीका 'ए' 221 (एकरमैन 134, प्रसिद्ध 3-35) और 417/5 (हरमन 91, सेनोक्वाने 77, हम्ज़ा 77, प्रसिद्ध 2-49) ने भारत 'ए' 255 (जुरेल 132*, वान वुरेन 4-52) और 382/7 घोषित (जुरेल 127*, सेले 3-46) को पांच विकेट से हराया

कॉनर एस्टरहाउज़न ने बेहतरीन स्पिन खेलने की अपनी क़ाबिलियत दिखाते हुए 52* रनों की तूफ़ानी पारी खेली और साउथ अफ़्रीका 'ए' को ख़राब रोशनी के बावजूद भारत 'ए' के ख़िलाफ़ 417 रन के लक्ष्य को पांच विकेट रहते हासिल करने में मदद की। यह भारत में 2016 के बाद से फर्स्ट-क्लास क्रिकेट में सबसे बड़ा चौथी पारी का स्कोर था और कुल मिलाकर देश में छठा सबसे बड़ा।

कुलदीप यादव को भी उन्होंने नहीं छोड़ा। हालांकि पिच से उन्हें बहुत मदद नहीं मिल रही थी। सतह में टूट-फूट न होने की वजह से कुलदीप को टर्न नहीं मिला और बल्लेबाज़ों ने उन्हें आसानी से खेलने का रास्ता निकाल लिया। जब उन्होंने फुल गेंद डाली तो ड्राइव किया गया और जब शॉर्ट गेंद डाली तो बैकफुट से आराम से खेल लिया गया।

हरमन ने शुरुआत में ही आक्रमक तेवर दिखाए, जब उन्होंने आकाश दीप के एक ओवर में चार चौके जड़े। एक ऑफ़ ड्राइव, दो कवर ड्राइव और एक पॉइंट के पीछे स्क्वेयर ड्राइव। उन्होंने 73 गेंदों में अर्धशतक पूरा किया। भारत 'ए' की झुंझलाहट बढ़ती गई क्योंकि एज लगने के बावजूद कैच हाथ में नहीं आए और शुरुआती दो दिनों में जो हल्का स्विंग था, वह भी गायब हो गया।

जॉर्डन हरमन ने 91 रन बनाए • PTI

हरमन को 66 के स्कोर पर क़िस्मत का साथ मिला जब एक तेज़ बाउंसर उनके ग्लव्स से लगकर विकेटकीपर ऋषभ पंत के पीछे गिरी। मगर ऐसे मौक़े बहुत कम देखने को मिले।

प्रसिद्ध ने आखिरकार हरमन को आउट किया जब उनका सीधा शॉट बॉलर के हाथ में चिपक गया और वह 91 पर लौट गए। इस विकेट से भारत 'ए' के तेज़ गेंदबाज़ों में जान आई। ख़ासकर सिराज ने एक आक्रामक स्पेल डाला और सेनोक्वाने को कई बार बीट किया, साथ ही कुछ शब्दों का आदान-प्रदान भी हुआ।

पहली पारी में पहली गेंद पर आउट हुए बवूमा इस बार काफ़ी संयमित दिखे, जबकि हम्ज़ा ने शुरुआत से ही गेंदबाज़ों पर दबाव बनाने की कोशिश की। बीच में भारत 'ए' को तब झटका लगा जब सिराज फ़ील्डिंग के दौरान चोटिल हो गए और मैदान से बाहर चले गए। पंत ने भी दो सत्रों तक विकेटकीपिंग नहीं की और जुरेल ने ज़िम्मेदारी संभाली। बाद में यह स्पष्ट किया गया कि पंत को आराम देने का फ़ैसला उनके हालिया लगातार मैचों के बोझ को देखते हुए लिया गया था।