वनडे सीरीज़ में घरेलू परिस्थितियों का पूरा लाभ लेना चाहेगा भारत

बड़ी तस्वीर: लापरवाह नहीं हो सकता भारत

टीम के वनडे उप-कप्तान श्रेयस अय्यर भी ऑस्ट्रेलिया में एक कैच लेते समय पसली में लगी चोट की वजह से बाहर हैं। हालांकि यह फ़ॉर्मेट अभी भी भारत के लिए आदर्श है। कम से कम इस पीढ़ी के खिलाड़ियों के लिए, चोटिल नियमित कप्तान और उप-कप्तान को छोड़कर। भारत ने हाल के वर्षों में वनडे में दबदबा बनाया है। आख़िरी एशिया कप जीता, पिछली चैंपियंस ट्रॉफ़ी जीती और पिछले विश्व कप में सिर्फ़ फ़ाइनल हारा।

भारत के प्रतिद्वंद्वी हाल के समय में वनडे में इतने मज़बूत नहीं रहे हैं, लेकिन 2-0 से टेस्ट जीतने के बाद उनका आत्मविश्वास निश्चित तौर पर ऊंचा होगा। यह एक दुर्लभ पूर्ण दौरा है क्योंकि आजकल घरेलू बोर्ड ज़्यादा कमाई के लिए टेस्ट और छोटे फ़ॉर्मेट को अलग-अलग कराने लगे हैं। लेकिन ऑल-फ़ॉर्मेट टूर की अपनी खूबसूरती है। एक टीम पूरी सीरीज़ पर हावी होना चाहती है और दूसरी टीम बाक़ी फ़ॉर्मेट में बदला लेने का रास्ता ढूंढती है।

साथ ही, साउथ अफ़्रीका अब लगभग फुल स्ट्रेंथ में है, सिवाय चोटिल कगिसो रबाडा की अनुपस्थिति के। एडन मारक्रम और टेम्बा बवूमा की वापसी उनकी बल्लेबाज़ी को मज़बूती देगी, और केशव महाराज उन्हें वह स्पिन नियंत्रण देंगे जो पाकिस्तान में उन्होंने मिस किया था। ये सिर्फ़ तीन वनडे हैं और T20I के बढ़ते फोकस के बीच इन्हें जल्द भुला दिया जाएगा, लेकिन जब तक ये चलेंगे, ज़बरदस्त मुकाबले देने का वादा ज़रूर करते हैं।

फ़ॉर्म गाइड भारत WLLWW (पिछले पांच पूरे हुए वनडे, हालिया पहले)

साउथ अफ़्रीका LWLLW

रो-को और ब्रीत्ज़के पर रहेगी नज़र