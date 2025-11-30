रांची की रोचक जीत में कोहली, राणा और कुलदीप बने भारत के नायक
यानसन, ब्रीत्ज़के और बॉश के अर्धशतकों की बदौलत साउथ अफ़्रीका जीत से बहुत दूर नहीं था
नवनीत झा ESPNcricinfo हिंदी में कंसल्टेंट सब एडिटर हैं।
वनडे में सर्वाधिक छक्के: रोहित ने अफ़रीदी का 15 वर्ष पुराना रिकॉर्ड तोड़ा
|खिलाड़ी
|R
|b
|कैच
|7
|15
|बोल्ड
|0
|1
|कैच
|0
|2
|कैच
|72
|80
|lbw
|39
|35
|कैच
|37
|28
|कैच
|70
|39
|कैच
|67
|51
|कैच
|17
|16
|कैच
|17
|23
|नाबाद
|0
|6
|अतिरिक्त
|(lb 3, w 3)
|कुल
|332(10 विकेट; 49.2 Ovs)