पहले टेस्ट में गिल और महाराज पर होंगी नज़रें

ईडन गार्डेन्स की परिस्थितियां भारत और साउथ अफ़्रीका के तेज़ गेंदबाज़ों को दे सकती हैं धार

पिच तीसरे दिन से टर्न प्राप्त करना शुरू कर सकती है, हालांकि दोनों टीमें शुरुआती दिनों की परिस्थितियों का लाभ उठाने का प्रयास करेंगी जहां नई गेंद को स्विंग प्राप्त होती है