पहले टेस्ट में गिल और महाराज पर होंगी नज़रें
कोलकाता में होने वाले टेस्ट में भारत का सामना विश्व टेस्ट चैंपियन साउथ अफ़्रीका से होगा
बड़ी तस्वीर
भारत और साउथ अफ़्रीका के बीच होने वाले पहले टेस्ट में गेंदबाज़ों को रिवर्स स्विंग मिलने की संभावना
भारत-साउथ अफ़्रीका गुवाहाटी टेस्ट में लंच से पहले होगा टी ब्रेक
कोलकाता टेस्ट में बतौर बल्लेबाज़ खेल सकते हैं जुरेल, रेड्डी को किया गया रिलीज़
ईडन गार्डेन्स की परिस्थितियां भारत और साउथ अफ़्रीका के तेज़ गेंदबाज़ों को दे सकती हैं धार
ग्रेम स्मिथ : साउथ अफ़्रीका को भारत में अच्छी शुरुआत करनी होगी