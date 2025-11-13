मैच (6)
पहला टेस्ट, कोलकाता, November 14 - 18, 2025, South Africa tour of India
भारत Flagभारत
साउथ अफ़्रीका Flagसाउथ अफ़्रीका
पहले टेस्ट में गिल और महाराज पर होंगी नज़रें

कोलकाता में होने वाले टेस्ट में भारत का सामना विश्व टेस्ट चैंपियन साउथ अफ़्रीका से होगा

ESPNcricinfo स्टाफ़
13-Nov-2025 • 4 hrs ago
Shubman Gill started watchfully, India vs West Indies, 2nd Test, Delhi, 1st day, October 10, 2025

शुभमन गिल सितंबर से लगातार हर फ़ॉर्मैट में खेल रहे हैं  •  AFP/Getty Images

बड़ी तस्वीर

वर्तमान विश्व टेस्ट चैंपियन साउथ अफ़्रीका, भारत में अपने पिछले सात टेस्ट मैचों में प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाई है। इनमें से छह मैच वे बुरी तरह हारे हैं और सातवां मैच बारिश से ड्रॉ हो गया था।
भारत के भीतर साउथ अफ़्रीका अलग-अलग परिस्थितियों में जूझता रहा है। 2015-16 में वे एक युवा भारतीय टीम के ख़िलाफ़ खेले, जो टर्निंग पिचों पर खेलना चाहती थी। फिर 2019-20 में एक स्थापित घरेलू टीम के ख़िलाफ़ वे अच्छे बल्लेबाज़ी ट्रैक पर बड़े अंतर से हारे, जहां भारतीय स्पिनरों का औसत 27.18, जबकि तेज गेंदबाजों का 17.50 था।
विश्व चैंपियन बनकर वे एक बार फिर से 2025-26 में भारत का दौरा कर रहे हैं और इस बार उनके पास नए चेहरों की बजाय अधिक अनुभव है, जिससे वे इस कठिन दौरे में बेहतर चुनौती दे सकते हैं। केशव महाराज पिछली बार भी मुख्य स्पिनर थे। साइमन हार्मर 2015-16 में भी टीम का हिस्सा थे। सेनुरन मुतुसामी ने पिछले दौरे पर दो टेस्ट खेले थे। कगिसो रबाडा अब भी उनके भरोसेमंद तेज गेंदबाज हैं।
संबंधित
साउथ अफ़्रीका यह भी उम्मीद करेगा कि भारत, जो अब भी ट्रांजिशन के दौर में है, शायद अभी तक घरेलू टेस्ट जीतने का सही फ़ॉर्म्यूला नहीं ढूंढ पाया है। उन्होंने इस सीज़न में वेस्टइंडीज को हराया, लेकिन पूरी तरह अजेय नहीं दिखे। फिर भी साउथ अफ़्रीका को इस दौरे पर एक भी टेस्ट जीतने के लिए लगभग सब कुछ अपने पक्ष में चाहिए होगा, जैसे पिछले साल न्यूजीलैंड के साथ हुआ था।

इन पर रहेंगी नज़रें

केशव महाराज 60 टेस्ट के अनुभव के साथ भारत दौरे पर आए हैं और फ़िलहाल टेस्ट क्रिकेट में एक प्रमुख बाएं हाथ के स्पिनर हैं। भारत में जहां न तो टर्निंग पिचें मिलेंगी और न ही सीम गेंदबाजी के लिए मददग़ार विकेटें, वहां महाराज को ज्यादा ओवर डालने होंगे, नियंत्रण रखना होगा और विकेट भी निकालने होंगे।
भारत के नए ऑल-फ़ॉर्मैट स्टार शुभमन गिल को सितंबर से कोई ब्रेक नहीं मिला है। T20 एशिया कप से लेकर वेस्टइंडीज़ के ख़िलाफ़ पहले टेस्ट तक उन्हें केवल तीन दिन का समय मिला, जिसमें उनकी यात्राएं भी शामिल थी। फिर ऑस्ट्रेलिया का दौरा, वनडे, और उसके बाद फिर T20I मैच। अब वे भारत लौटकर महत्वपूर्ण सीरीज़ में कप्तानी कर रहे हैं। गिल युवा और फ़िट हैं, लेकिन देखना होगा कि वे फिर से टेस्ट फ़ॉर्मैट में कितनी जल्दी ढलते हैं।
मैच न्यूज़

पहले टेस्ट में क्या हो सकती है दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन?

कोलकाता टेस्ट की पिच और परिस्थितियों पर भी एक नज़र

