स्टंप्स • 4:00 AM पर मैच शुरू
पहला टेस्ट, कोलकाता, November 14 - 18, 2025, South Africa tour of India
दिन 1 - भारत 122 रन से पीछे

मौजूदा RR: 1.85
 • पिछले 10 ओवर (RR): 9/0 (0.90)
बुमराह के पंजे से पहला दिन भारत के नाम

बुमराह ने 2018 से लेकर अब तक सर्वाधिक 13 बार एक टेस्ट पारी में दोनों सलामी बल्लेबाज़ों को पवेलियन लौटाया

Navneet Jha
नवनीत झा
14-Nov-2025 • 1 hr ago
Jasprit Bumrah is congratulated by his team-mates after completing his five-for, India vs South Africa, 1st Test, Kolkata, 1st day, November 14, 2025

Jasprit Bumrah ने 2018 से लेकर अब तक 13वीं बार एक टेस्ट पारी में दोनों सलामी बल्लेबाज़ों को पवेलियन लौटाया  •  Getty Images

भारत 37 पर 1 (राहुल 13*, जायसवाल 12 और यानसन 11 पर 1) साउथ अफ़्रीका 159 (मारक्रम 31, मुल्डर 24, डी ज़ॉर्ज़ी 24 और बुमराह 27 पर 5) से 122 रन पीछे
भारत और साउथ अफ़्रीका के बीच खेले जा रहे कोलकाता टेस्ट के पहले दिन मेहमान टीम के पक्ष में एकमात्र चीज़ टॉस गई। इसके बाद जसप्रीत बुमराह के नाम पहला दिन रहा जिन्होंने पंजा निकालते हुए साउथ अफ़्रीका की पूरी पारी को 159 रनों पर समेट दिया।
कगिसो रबाडा पसली में चोट के चलते पहले टेस्ट से बाहर हो गए थे लेकिन ऐडन मारक्रम और रायन रिकलटन की सलामी जोड़ी ने साउथ अफ़्रीका को एक अच्छी शुरुआत दिलाई थी। मारक्रम को अपना खाता खोलने के लिए 23वीं गेंद तक का इंतज़ार ज़रूर करना पड़ा लेकिन दोनों बल्लेबाज़ों ने मिलकर स्कोरबोर्ड पर अर्धशतकीय साझेदारी भी पूरी कर ली।
हालांकि एक छोर से बुमराह लगातार गेंदबाज़ी करते रहे और उन्होंने ड्रिंक्स से ठीक पहले रिकलटन और फिर मारक्रम को पवेलियन चलता कर दिया। ऐसा करते हुए बुमराह ने 2018 से लेकर अब तक एक टेस्ट पारी में सर्वाधिक 13वीं बार दोनों सलामी बल्लेबाज़ों को पवेलियन चलता किया। जल्द ही कुलदीप यादव ने कप्तान टेम्बा बवूमा को पवेलियन लौटा दिया। हालांकि इसके बाद साउथ अफ़्रीका ने लंच तक कोई विकेट नहीं गंवाया।
दूसरा सत्र शुरू हुआ लेकिन बुमराह और कुलदीप ने एक बार फिर साउथ अफ़्रीका को झटके दिए। कुलदीप ने रिवर्स स्वीप खेलने गए वियान मुल्डर का शिकार किया जबकि बुमराह ने टॉनी डी ज़ॉर्ज़ी का शिकार किया और इन दोनों ही विकेट में साउथ अफ़्रीका ने अपने रिव्यू गंवाए। पिच में दोहरी गति थी और गेंद पुरानी भी हो चुकी थी।
मोहम्मद सिराज दूसरे सत्र के अंतिम चरण में वापस गेंदबाज़ी के लिए आए और उन्होंने नियमित अंतराल पर दो झटके दिए। काइल वेरेन को सिराज ने अपना पहला शिकार बनाया और यहां साउथ अफ़्रीका ने अपने तीनों रिव्यू गंवा दिए। साउथ अफ़्रीका के पास अभी भी चार विकेट शेष थे लेकिन सिराज ने जल्द ही यानसन का भी शिकार कर लिया। टी से ठीक पहले अक्षर पटेल ने कॉर्बिन बॉश को भी अपना शिकार बना लिया।
अंतिम सत्र में भारत की नज़र जल्द से जल्द दो विकेट हासिल करने पर थी और बुमराह ने एक ही ओवर में साइमन हार्मर और केशव महाराज का शिकार कर साउथ अफ़्रीका की पारी को समेट दिया जबकि दूसरे छोर पर ट्रिस्टन स्टब्स नाबाद पवेलियन लौटे। साउथ अफ़्रीका के शीर्ष पांच में बवूमा को छोड़कर सभी बल्लेबाज़ों को स्टार्ट मिला था लेकिन वे सभी अपनी शुरुआत को नहीं भुना पाए।
अब दारोमदार भारतीय बल्लेबाज़ों पर था और के एल राहुल और यशस्वी जायसवाल ने संभलकर शुरुआत भी की। जायसवाल ने सीधे बल्ले से शॉट खेले और तीन चौके बटोरे लेकिन कट करने के प्रयास में वह मार्को यानसन का शिकार बन गए।
तीसरे नंबर पर बल्लेबाज़ी करने के लिए वॉशिंगटन सुंदर आए क्योंकि साई सुदर्शन को आराम देने का फ़ैसला करते हुए भारत चार स्पिनर के साथ मैदान में उतरा था। दिन के खेल की समाप्ति तक भारत एक विकेट के नुक़सान पर स्कोरबोर्ड पर 37 रन जोड़ चुका था।
नवनीत झा ESPNcricinfo हिंदी में कंसल्टेंट सब एडिटर हैं।

मैच कवरेज
मैच न्यूज़

घरेलू टेस्ट में चार स्पिनरों की रणनीति के साथ नए साहसी दौर में भारत का प्रवेश

सवाल यह था कि भारत कुलदीप यादव को चुनेगा या किसी स्पिन-बॉलिंग ऑलराउंडर को। लेकिन उन्होंने दोनों को शामिल करने का तरीका निकाल लिया

बुमराह ने 2018 से लेकर अब तक सर्वाधिक 13 बार एक टेस्ट पारी में दोनों सलामी बल्लेबाज़ों को पवेलियन लौटाया

पसली में चोट के चलते रबाडा पहले टेस्ट से बाहर

पहले टेस्ट में कॉर्बिन बॉश ने रबाडा की जगह ली, उनके अलावा मेहमान टीम के तेज़ गेंदबाज़ी आक्रमण में मार्को यानसन और वियान मुल्डर शामिल हैं

कुलदीप या ऑलराउंडर? भारतीय टीम की चयन में कहां फंस रही है पेंच

कुलदीप भारत के पिछले टेस्ट में प्लेयर ऑफ़ दे मैच थे लेकिन इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि साउथ अफ़्रीका के ख़िलाफ़ पहले टेस्ट में उनकी जगह पक्की है

पहले टेस्ट में क्या हो सकती है दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन?

कोलकाता टेस्ट की पिच और परिस्थितियों पर भी एक नज़र

