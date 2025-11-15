मैच (31)
स्टंप्स • 4:00 AM पर मैच शुरू
पहला टेस्ट, कोलकाता, November 14 - 18, 2025, South Africa tour of India
दिन 2 - साउथ अफ़्रीका 63 रन से आगे

मौजूदा RR: 2.65
 • पिछले 10 ओवर (RR): 27/2 (2.70)
जाडेजा की अगुवाई में भारत ने साउथ अफ़्रीका को बैकफ़ुट पर भेजा

दूसरी पारी में सात विकेट गंवाने के बावजूद केवल 63 रनों की बढ़त ले सकी है मेहमान टीम

नीरज पाण्डेय
15-Nov-2025 • 3 hrs ago
Ravindra Jadeja spun a web around South Africa, India vs South Africa, 1st Test, Kolkata, 2nd day, November 15, 2025

Ravindra Jadeja ने दूसरी पारी में चटकाए हैं चार विकेट  •  AFP/Getty Images

भारत और साउथ अफ़्रीका के बीच कोलकाता में चल रहा पहला टेस्ट काफ़ी रोमांचक स्थिति में पहुंच गया है। गेंदबाज़ों के शानदार प्रदर्शन से मेहमान टीम ने भारत की पहली पारी को 189 के स्कोर पर ही रोक लिया था। हालांकि, इसके बाद भारतीय स्पिनर्स ने दूसरी पारी में साउथ अफ़्रीका का हाल बुरा कर दिया है। दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक मेज़बानों ने दूसरी पारी में साउथ अफ़्रीका के सात विकेट केवल 93 के स्कोर पर निकाल दिए हैं। टेम्बा बवूमा (29*) और कॉर्बिन बॉश (1*) क्रीज़ पर बने हैं और उनके पास केवल 63 रनों की बढ़त है।
दिन का खेल शुरू होने पर केएल राहुल (39) और वाशिंगटन सुंदर (29) ने पहले आधे घंटे में काफ़ी सतर्क बल्लेबाज़ी की। इस बीच में वॉशिंगटन ने कवर के ऊपर से एक बेहतरीन छक्का भी लगाया। हालांकि साइमन हार्मर ने दिन के अपने पहले ही ओवर में वॉशिंगटन के बल्ले का बाहरी किनारा हासिल कर लिया। इसके बाद भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने अपनी पारी की तीसरी गेंद पर हार्मर को स्लॉग स्वीप पर चौका जड़ा, लेकिन इसके तुरंत बाद वह मुश्किल में दिखाई दिए। गिल ने शॉट लगाते ही अपने गले के पिछले हिस्से को पकड़ लिया और काफ़ी दर्द में नजर आए।
फिजियो को मैदान में बुलाया गया लेकिन दर्द से जूझ रहे गिल को बाहर ही जाना पड़ा। पहले सत्र का खेल समाप्त होने के बाद BCCI की तरफ से अपडेट आई की गिल के गले में जकड़न है और फिलहाल वह मेडिकल टीम की निगरानी में हैं। उसी समय यह लग गया था कि अब गिल इस पारी में तो बल्लेबाज़ी करने नहीं आ पाएंगे। ऋषभ पंत ने 24 रनों की अपनी पारी में दो चौके और दो छक्के लगाए लेकिन बहुत लंबे समय तक क्रीज़ पर नहीं टिक पाए। इस बीच उन्हें एक जीवनदान भी मिला था जब स्लिप में ऐडन मारक्रम ने उनका कैच गिरा दिया था। हालांकि, मारक्रम ने ही केशव महाराज की गेंद पर स्लिप में राहुल का बढ़िया लो कैच लपका।
रवींद्र जाडेजा ने लंबे समय तक जुझारूपन दिखाया, लेकिन उनके लिए भी रन बनाना काफ़ी मुश्किल था। 27 रन बनाकर वह हार्मर की गेंद पर पगबाधा आउट हुए। पिछले कुछ फर्स्ट क्लास मैचों से लगातार बड़ी पारियां खेलते आ रहे ध्रुव जुरेल भी केवल 14 रन ही बना सके। साउथ अफ़्रीका के लिए हार्मर ने काफ़ी बेहतरीन गेंदबाज़ी की और अपनी टर्न होती गेंदों से भारतीय बल्लेबाज़ों की कड़ी परीक्षा ली। हार्मर ने चार और यानसन ने तीन विकेट लेते हुए भारतीय पारी को 189 पर ही रोक दिया। गिल बल्लेबाज़ी के लिए नहीं आए इस वजह से 9 विकेट गिरने के बाद ही भारत की पारी को समाप्त होना पड़ा। इस तरह से साउथ अफ़्रीका ने भारत को केवल 30 रन की बढ़त लेने दी थी जो उनके द्वारा की गई बेहद शानदार वापसी थी।
दूसरी पारी में साउथ अफ़्रीकी बल्लेबाज़ों ने एक बार फिर साधारण खेल दिखाया। पहले छह ओवर में थोड़ा धैर्य दिखाने के बाद सातवें ओवर में रिकलटन को कुलदीप ने अपने जाल में फंसा लिया। इसके बाद जाडेजा ने फिरकी का ऐसा जाल बुना जिसमें एक के बाद करके मेहमान बल्लेबाज़ फंसते चले गए। देखते ही उनका स्कोर 60/5 हो गया था, लेकिन कप्तान टेम्बा बवूमा एक छोर पर जमे हुए थे। हालांकि, वह भी बहुत आसानी से रन नहीं बना पा रहे हैं। दूसरे और तीसरे दोनों सत्र में छह-छह विकेट गिरे हैं। स्पिनर्स को जिस तरह मदद मिल रही है उसे देखते हुए 120 का लक्ष्य भी मैच को रोमांचक बना सकता है।
मैच कवरेज
मैच न्यूज़

साउथ अफ़्रीका पारी
खिलाड़ीRb
आर डी रिकलटन
lbw1123
ए के मारक्रम
कैच423
डब्ल्यू मुल्डर
कैच1130
टी बवूमा
नाबाद2978
टी डीज़ॉर्ज़ी
कैच22
ट्रिस्टन स्टब्स
बोल्ड518
के वेरेन
बोल्ड916
एम यानसन
कैच1316
कॉर्बिन बॉश
नाबाद14
अतिरिक्त(lb 8)
कुल93(7 विकेट; 35 Ovs)
<1 / 3>

ICC विश्व टेस्ट चैंपियनशिप

