जाडेजा की अगुवाई में भारत ने साउथ अफ़्रीका को बैकफ़ुट पर भेजा
दूसरी पारी में सात विकेट गंवाने के बावजूद केवल 63 रनों की बढ़त ले सकी है मेहमान टीम
गले की चोट के कारण रिटायर्ड हर्ट हुए शुभमन गिल
बुमराह: टेस्ट में सफलता के लिए चाहिए बहुत सारा धैर्य
घरेलू टेस्ट में चार स्पिनरों की रणनीति के साथ नए साहसी दौर में भारत का प्रवेश
|खिलाड़ी
|R
|b
|lbw
|11
|23
|कैच
|4
|23
|कैच
|11
|30
|नाबाद
|29
|78
|कैच
|2
|2
|बोल्ड
|5
|18
|बोल्ड
|9
|16
|कैच
|13
|16
|नाबाद
|1
|4
|अतिरिक्त
|(lb 8)
|कुल
|93(7 विकेट; 35 Ovs)
|टीम
|M
|W
|L
|D
|अंक
|प्रतिशत
|ऑस्ट्रेलिया
|3
|3
|0
|0
|36
|100.00
|श्रीलंका
|2
|1
|0
|1
|16
|66.67
|भारत
|7
|4
|2
|1
|52
|61.90
|पाकिस्तान
|2
|1
|1
|0
|12
|50.00
|सा. अफ़्रीका
|2
|1
|1
|0
|12
|50.00
|इंग्लैंड
|5
|2
|2
|1
|26
|43.33
|बांग्लादेश
|2
|0
|1
|1
|4
|16.67
|वेस्टइंडीज़
|5
|0
|5
|0
|0
|0.00
|न्यूज़ीलैंड
|-
|-
|-
|-
|-
|-