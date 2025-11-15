जाडेजा की अगुवाई में भारत ने साउथ अफ़्रीका को बैकफ़ुट पर भेजा

रवींद्र जाडेजा ने लंबे समय तक जुझारूपन दिखाया, लेकिन उनके लिए भी रन बनाना काफ़ी मुश्किल था। 27 रन बनाकर वह हार्मर की गेंद पर पगबाधा आउट हुए। पिछले कुछ फर्स्ट क्लास मैचों से लगातार बड़ी पारियां खेलते आ रहे ध्रुव जुरेल भी केवल 14 रन ही बना सके। साउथ अफ़्रीका के लिए हार्मर ने काफ़ी बेहतरीन गेंदबाज़ी की और अपनी टर्न होती गेंदों से भारतीय बल्लेबाज़ों की कड़ी परीक्षा ली। हार्मर ने चार और यानसन ने तीन विकेट लेते हुए भारतीय पारी को 189 पर ही रोक दिया। गिल बल्लेबाज़ी के लिए नहीं आए इस वजह से 9 विकेट गिरने के बाद ही भारत की पारी को समाप्त होना पड़ा। इस तरह से साउथ अफ़्रीका ने भारत को केवल 30 रन की बढ़त लेने दी थी जो उनके द्वारा की गई बेहद शानदार वापसी थी।