साउथ अफ़्रीका की ऐतिहासिक जीत में चमके हार्मर और बवूमा
124 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए 93 पर खत्म हुई भारतीय पारी, गिल नहीं कर पाए बल्लेबाज़ी
अस्पताल में भर्ती हुए शुभमन गिल
जाडेजा की अगुवाई में भारत ने साउथ अफ़्रीका को बैकफ़ुट पर भेजा
गले की चोट के कारण रिटायर्ड हर्ट हुए शुभमन गिल
|खिलाड़ी
|R
|b
|कैच
|0
|4
|कैच
|1
|6
|कैच
|31
|92
|कैच
|13
|34
|कैच
|2
|13
|lbw
|18
|26
|कैच
|26
|17
|lbw
|1
|13
|नाबाद
|0
|4
|कैच
|0
|1
|अनुपस्थित हर्ट
|अतिरिक्त
|(lb 1)
|कुल
|93(9 विकेट; 35 Ovs)
|टीम
|M
|W
|L
|D
|अंक
|प्रतिशत
|ऑस्ट्रेलिया
|3
|3
|0
|0
|36
|100.00
|सा. अफ़्रीका
|3
|2
|1
|0
|24
|66.67
|श्रीलंका
|2
|1
|0
|1
|16
|66.67
|भारत
|8
|4
|3
|1
|52
|54.17
|पाकिस्तान
|2
|1
|1
|0
|12
|50.00
|इंग्लैंड
|5
|2
|2
|1
|26
|43.33
|बांग्लादेश
|2
|0
|1
|1
|4
|16.67
|वेस्टइंडीज़
|5
|0
|5
|0
|0
|0.00
|न्यूज़ीलैंड
|-
|-
|-
|-
|-
|-