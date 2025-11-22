साउथ अफ़्रीका की मज़बूत शुरुआत के बाद भारत की शानदार वापसी

इसके बाद टोनी डीज़ॉर्ज़ी और मुतुसामी ने इसके बाद भारतीय गेंदबाज़ों को परेशान किया और दोनों ने अगले लगभग 15 ओवरों तक कोई विकेट नहीं गिरने दिया। इस दौरान दोनों ने 45 रन भी जोड़े। 80 ओवर का खेल पूरा होने के बाद भारत ने दूसरी नई गेंद ली और उन्हें लाभ भी मिला। नई गेंद से दूसरे और स्पेल के अपने पहले ओवर में ही सिराज ने डीज़ॉर्ज़ी को पंत के हाथों कैच कराया। इसके बाद केवल चार ही गेंदें और डाली गई थीं कि अंपायर ने लाइट मीटर निकाला और दिन का खेल समाप्त करने की घोषणा कर दी। 26.5 ओवर के आख़िरी सत्र में भारत को चार विकेट मिले, जिससे उनकी अच्छी वापसी हुई है।