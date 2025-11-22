मैच (23)
रिपोर्ट

साउथ अफ़्रीका की मज़बूत शुरुआत के बाद भारत की शानदार वापसी

26.5 ओवर के आख़िरी सत्र में भारत को चार विकेट मिले, जिससे उनकी वापसी हुई

नीरज पाण्डेय
22-Nov-2025 • 4 hrs ago
1:35

हां या ना: गुवाहाटी की यह पिच एक टेस्ट मैच के लिहाज़ से बेहतरीन नज़र आ रही है

भारत और साउथ अफ़्रीका के बीच गुवाहाटी में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट का पहला दिन मिला-जुला रहा। मेहमान टीम ने दिन का खेल समाप्त होने तक 247 रन बना लिए हैं, लेकिन उनके छह विकेट भी गिर चुके हैं। पहले दो सत्रों में भारत को केवल दो ही विकेट मिले थे, लेकिन आख़िरी सत्र में चार विकेट लेकर उन्होंने शानदार वापसी की है। साउथ अफ़्रीका के सेनुरन मुतुसामी (25*) और काइल वेरेन (1*) क्रीज़ पर मौज़ूद हैं।
टॉस जीतकर बल्लेबाज़ी करते हुए साउथ अफ़्रीका ने काफ़ी सतर्क शुरुआत की थी। पहले घंटे में एडन मारक्रम और रायन रिकलटन ने कोई भी जोख़िम नहीं लिया। इसके बाद दोनों ने रन गति को बढ़ाया। पहला सत्र पूरी तरह से साउथ अफ़्रीका के नाम रहा, जिसमें सत्र की समाप्ति से पहले आख़िरी ओवर में उन्होंने मारक्रम के रूप में पहला विकेट गंवाया। मारक्रम और रिकलटन ने पहले विकेट के लिए 82 रनों की साझेदारी की। इस दौरान जसप्रीत बुमराह की गेंद पर मारक्रम को दूसरी स्लिप में एक जीवनदान भी मिला था।
सत्र समाप्त होने से पहले कप्तान ऋषभ पंत ने आख़िरी ओवर बुमराह को दिया। पांचवी गेंद पर उन्होंने मारक्रम (38) को क्लीन बोल्ड करते हुए भारत को थोड़ी सी राहत दिलाई। दूसरा सत्र जब शुरू हुआ तो दूसरे ही ओवर में कुलदीप यादव ने दूसरे सेट बल्लेबाज़ रिकलटन (35) का विकेट लिया। इन दो विकेटों के बाद कप्तान टेम्बा बवूमा और ट्रिस्टन स्टब्स के बीच एक बेहतरीन साझेदारी हुई। इन दोनों ने दूसरे सत्र में अपनी टीम को कोई और झटका नहीं लगने दिया। दूसरे सत्र की समाप्ति होने तक साउथ अफ़्रीका काफ़ी मज़बूत स्थिति में दिखाई दे रही थी।
हालांकि तीसरे सत्र में कप्तान बवूमा एक बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में रवींद्र जाडेजा का शिकार बने। 41 रनों की पारी खेलने के बाद जब वह आउट हुए, तब तक तीसरे विकेट के लिए स्टब्स के साथ उनकी 84 रनों की साझेदारी हो चुकी थी। इसके थोड़ी देर बाद कुलदीप ने स्टब्स को भी आउट किया, जो केवल एक रन से अपना अर्धशतक चूक गए। वियान मुल्डर (13) को भी कुलदीप ने अपना शिकार बनाया।
इसके बाद टोनी डीज़ॉर्ज़ी और मुतुसामी ने इसके बाद भारतीय गेंदबाज़ों को परेशान किया और दोनों ने अगले लगभग 15 ओवरों तक कोई विकेट नहीं गिरने दिया। इस दौरान दोनों ने 45 रन भी जोड़े। 80 ओवर का खेल पूरा होने के बाद भारत ने दूसरी नई गेंद ली और उन्हें लाभ भी मिला। नई गेंद से दूसरे और स्पेल के अपने पहले ओवर में ही सिराज ने डीज़ॉर्ज़ी को पंत के हाथों कैच कराया। इसके बाद केवल चार ही गेंदें और डाली गई थीं कि अंपायर ने लाइट मीटर निकाला और दिन का खेल समाप्त करने की घोषणा कर दी। 26.5 ओवर के आख़िरी सत्र में भारत को चार विकेट मिले, जिससे उनकी अच्छी वापसी हुई है।
Senuran MuthusamyKyle VerreynneAiden MarkramRyan RickeltonJasprit BumrahRishabh PantKuldeep YadavTemba BavumaTristan StubbsWiaan MulderIndiaSouth AfricaIndia vs South AfricaSouth Africa tour of India

साउथ अफ़्रीका पारी
खिलाड़ीRb
ए के मारक्रम
बोल्ड3881
आर डी रिकलटन
कैच3582
ट्रिस्टन स्टब्स
कैच49112
टी बवूमा
कैच4192
टी डीज़ॉर्ज़ी
कैच2859
डब्ल्यू मुल्डर
कैच1318
एस मुथुसामी
नाबाद2545
के वेरेन
नाबाद14
अतिरिक्त(b 8, lb 7, NB 2)
कुल247(6 विकेट; 81.5 Ovs)
