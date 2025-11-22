साउथ अफ़्रीका की मज़बूत शुरुआत के बाद भारत की शानदार वापसी
26.5 ओवर के आख़िरी सत्र में भारत को चार विकेट मिले, जिससे उनकी वापसी हुई
हार्मर के जाल को तोड़ना पंत की सबसे बड़ी चुनौती
गिल की जगह प्लेइंग XI में किसे मिलेगा मौक़ा ?
पिच की पेंच को सुलझाते हुए सीरीज़ बराबरी का प्रयास करेगा भारत
|खिलाड़ी
|R
|b
|बोल्ड
|38
|81
|कैच
|35
|82
|कैच
|49
|112
|कैच
|41
|92
|कैच
|28
|59
|कैच
|13
|18
|नाबाद
|25
|45
|नाबाद
|1
|4
|अतिरिक्त
|(b 8, lb 7, NB 2)
|कुल
|247(6 विकेट; 81.5 Ovs)
|टीम
|M
|W
|L
|D
|अंक
|प्रतिशत
|ऑस्ट्रेलिया
|4
|4
|0
|0
|48
|100.00
|सा. अफ़्रीका
|3
|2
|1
|0
|24
|66.67
|श्रीलंका
|2
|1
|0
|1
|16
|66.67
|भारत
|8
|4
|3
|1
|52
|54.17
|पाकिस्तान
|2
|1
|1
|0
|12
|50.00
|इंग्लैंड
|6
|2
|3
|1
|26
|36.11
|बांग्लादेश
|2
|0
|1
|1
|4
|16.67
|वेस्टइंडीज़
|5
|0
|5
|0
|0
|0.00
|न्यूज़ीलैंड
|-
|-
|-
|-
|-
|-