मुतुसामी और यानसन की बदौलत दूसरा दिन साउथ अफ़्रीका के नाम
मुतुसामी ने अपना पहला टेस्ट शतक जड़ा तो वहीं यानसन ने 93 रनों की बेहद अहम पारी खेली
नवनीत झा ESPNcricinfo हिंदी में कंसल्टेंट सब एडिटर हैं।
|टीम
|M
|W
|L
|D
|अंक
|प्रतिशत
|ऑस्ट्रेलिया
|4
|4
|0
|0
|48
|100.00
|सा. अफ़्रीका
|3
|2
|1
|0
|24
|66.67
|श्रीलंका
|2
|1
|0
|1
|16
|66.67
|भारत
|8
|4
|3
|1
|52
|54.17
|पाकिस्तान
|2
|1
|1
|0
|12
|50.00
|इंग्लैंड
|6
|2
|3
|1
|26
|36.11
|बांग्लादेश
|2
|0
|1
|1
|4
|16.67
|वेस्टइंडीज़
|5
|0
|5
|0
|0
|0.00
|न्यूज़ीलैंड
|-
|-
|-
|-
|-
|-