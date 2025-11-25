ऐतिहासिक जीत से आठ विकेट दूर साउथ अफ़्रीका

भारत 201 और 27/2 (जायसवाल 13, यानसन 14 पर एक, हार्मर एक पर एक) साउथ अफ़्रीका 489 और 260/5 घोषित (स्टब्स 94, डीज़ॉर्ज़ी 49, जाडेजा 62 पर चार) को जीत के लिए चाहिए 522 रन

भारत को उम्मीद रही होगी कि दूसरे सत्र में वे साउथ अफ़्रीका की पारी को जल्दी समाप्त करेंगे, लेकिन टोनी डीज़ॉर्ज़ी और ट्रिस्टन स्टब्स ने उनकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। दोनों ने लगभग 27 ओवर तक बल्लेबाज़ी करते हुए चौथे विकेट के लिए 101 रन जोड़ दिए जिसने भारत को काफ़ी पीछे धकेल दिया। इस दौरान डीज़ॉर्ज़ी (49) अपने अर्धशतक से एक रन दूर रह गए जब जाडेजा ने उन्हें पगबाधा आउट किया। हालांकि, स्टब्स एक छोर पर डटे रहे और इस सीरीज़ में अपना पहला अर्धशतक पूरा किया।

दूसरा सत्र समाप्त होने तक साउथ अफ़्रीका ने कुल 508 रनों की बढ़त हासिल कर ली थी और अब पारी घोषित करने को लेकर चर्चा शुरू हो चुकी थी। हालांकि, उन्होंने पारी घोषित करने की बजाय तीसरे सत्र में भी बल्लेबाज़ी जारी रखी। इस दौरान स्टब्स ने आक्रामक रुख़ अपनाया और शतक की ओर कदम बढ़ा दिए। हालांकि, 94 के निजी योग पर वह जाडेजा को स्वीप करने के चक्कर में क्लीन बोल्ड हुए। इसके साथ ही साउथ अफ़्रीका ने 260/5 के स्कोर पर अपनी दूसरी पारी घोषित की और भारत के सामने 549 रनों का विशाल लक्ष्य रखा।

वियान मुल्डर 35 रन बनाकर नाबाद लौटे और पांचवें विकेट के लिए उन्होंने स्टब्स के साथ 82 रनों की साझेदारी कर डाली। इस साझेदारी में दोनों ने केवल 122 गेंदों का सामना किया जिससे पता चलता है कि दोनों ने कितनी आसानी से रन बनाए और समय-समय पर बड़े शॉट्स भी खेलते रहे।