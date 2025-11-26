408 रनों से दूसरा टेस्ट जीतकर साउथ अफ़्रीका ने पूरा किया क्लीन स्वीप

साउथ अफ़्रीका 489 और 260/5 घोषित (स्टब्स 94, डीज़ॉर्ज़ी 49, जाडेजा 62 पर चार) ने भारत 201 और 140 (जाडेजा 54, हार्मर 37 पर 6) को 408 रनों से हराया

यहां से साउथ अफ़्रीका को अपनी जीत साफ़ नजर आने लगी थी लेकिन वाशिंगटन सुंदर और जाडेजा ने उन्हें थोड़ी देर और परेशान किया। दोनों ने 77 गेंदों में 35 रनों की साझेदारी की जिसका अंत वॉशिंगटन के विकेट के साथ हुआ। जाडेजा ने छक्के के साथ अपना अर्धशतक तो पूरा किया लेकिन भारत काफ़ी तेज़ी से हार की ओर बढ़ रहा था। आक्रमण करने के चक्कर में जाडेजा केशव महाराज की गेंद पर स्टंप हुए और फिर भारतीय पारी को सिमटने में अधिक समय नहीं लगा।