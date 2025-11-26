408 रनों से दूसरा टेस्ट जीतकर साउथ अफ़्रीका ने पूरा किया क्लीन स्वीप
हार्मर और यानसन के अदभुत प्रदर्शन से साउथ अफ़्रीका ने केवल दूसरी बार भारत में जीती टेस्ट सीरीज़
2-0 की हार के बाद पंत : किसी भी चीज़ को हल्के में नहीं ले सकते
ऐतिहासिक जीत से आठ विकेट दूर साउथ अफ़्रीका
वॉशिंगटन : यह पिच बल्लेबाज़ी के लिए अभी भी काफ़ी आसान है
|खिलाड़ी
|R
|b
|कैच
|13
|20
|बोल्ड
|6
|29
|कैच
|14
|139
|बोल्ड
|5
|38
|कैच
|2
|3
|कैच
|13
|16
|स्टंप
|54
|87
|कैच
|16
|44
|कैच
|0
|3
|नाबाद
|1
|2
|कैच
|0
|4
|अतिरिक्त
|(b 5, lb 9, NB 2)
|कुल
|140(10 विकेट; 63.5 Ovs)
|टीम
|M
|W
|L
|D
|अंक
|प्रतिशत
|ऑस्ट्रेलिया
|4
|4
|0
|0
|48
|100.00
|सा. अफ़्रीका
|4
|3
|1
|0
|36
|75.00
|श्रीलंका
|2
|1
|0
|1
|16
|66.67
|पाकिस्तान
|2
|1
|1
|0
|12
|50.00
|भारत
|9
|4
|4
|1
|52
|48.15
|इंग्लैंड
|6
|2
|3
|1
|26
|36.11
|बांग्लादेश
|2
|0
|1
|1
|4
|16.67
|वेस्टइंडीज़
|5
|0
|5
|0
|0
|0.00
|न्यूज़ीलैंड
|-
|-
|-
|-
|-
|-