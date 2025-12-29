मैच (30)
परिणाम
5th T20I (N), तिरुवनंतपुरम, December 30, 2025, IND(W) vs SL(W)
भारत महिला की 15 रन से जीत

68 (43)
241 runs
श्रीलंका को क्लीन स्वीप कर सफल साल का अंत करना चाहेगा भारत

चौथे मैच में अच्छा खेलने के बाद श्रीलंका कम से कम एक जीत के साथ करना चाहेगी दौरे का समापन

Hasini Perera led Sri Lanka's strong reply, India vs Sri Lanka, 4th Women's T20I, Thiruvananthapuram, December 28, 2025

Hasini Perera ने चौथे मैच में की श्रीलंका की अगुवाई  •  BCCI

बड़ी तस्वीर - क्या श्रीलंका आख़िरी बार भारत को चुनौती दे सकता है?

तीन कम स्कोर, तीन टॉस हार और तीन भारी शिकस्तों के बाद, श्रीलंका ने रविवार को चौथे T20I में मेज़बान भारत को ज़्यादा कड़ी टक्कर दी, जब उन्हें पहली बार लक्ष्य का पीछा करने का मौक़ा मिला। चमरी अतापत्तू के अलावा अन्य बल्लेबाज़ों के योगदान की बदौलत वे काफ़ी हद तक क़रीब भी पहुंचे। आत्मविश्वास थोड़ा बढ़ने के साथ, वे इस पांच मैचों के दौरे का समापन एक जीत के साथ करना चाहेंगे, क्योंकि T20 विश्व कप, जो छह महीने से भी कम दूर है, की तैयारियां तेज़ हो रही हैं।
भारत इस पूरी सीरीज़ में क्लिनिकल रहा है। उन्हें किस्मत का भी साथ मिला, क्योंकि उन्होंने पहले तीन टॉस जीते। श्रीलंका को 130 से कम के स्कोर पर रोकते हुए और कम से कम पांच ओवर व सात विकेट शेष रहते लक्ष्य हासिल करते हुए उन्होंने दबदबा बनाया। इससे श्रीलंका को मंगलवार को भारत के मिडिल और लोअर ऑर्डर को परखने का मौक़ा मिलता है, लेकिन इससे पहले उन्हें स्मृति मांधना और शेफ़ाली वर्मा की जोड़ी की विशाल चुनौती पार करनी होगी, जिन्होंने किसी भी विकेट के लिए भारत की सबसे बड़ी साझेदारी की और मेज़बानों का सर्वोच्च T20I स्कोर खड़ा किया। भारत को इस सीरीज़ में अब तक सिर्फ़ पांच बल्लेबाज़ों का ही इस्तेमाल करना पड़ा है।
चाहे वे लक्ष्य तय करें या उसका पीछा करें, श्रीलंका रविवार को हसिनी परेरा की शुरुआत से प्रेरणा लेगा, जिसमें उन्होंने शुरुआती ओवरों में रेणुका सिंह और अरुंधति रेड्डी पर आक्रामक प्रहार किया। इससे पहले कि नीलाक्षी डी सिल्वा ने लोअर ऑर्डर में आख़िरकार कुछ रन जोड़े।
श्रीलंका यह भी चाहेगा कि भारतीय फ़ील्डरों से मिलने वाले किसी भी जीवनदान का फ़ायदा उठाया जाए, क्योंकि भारत इस सीरीज़ में फ़ील्ड में कुछ ढीला रहा है। पहले मैच में उन्होंने पांच कैच छोड़े और चौथे मैच में दो जो दोनों टीमों के बीच के फ़ासले को कम करने में मेहमानों की मदद कर सकता है।

फ़ॉर्म गाइड

भारत WWWWL (पिछले पांच पूरे हुए मैच, सबसे हालिया पहले)
श्रीलंका LLLLL

इन खिलाड़ियों पर होंगी निगाहें

जब श्रीलंका बल्लेबाज़ी करता है, तो अतापत्तू से हमेशा उम्मीदें रहती हैं और रविवार को यह देखना ताज़गी भरा था कि हसिनी परेरा ने अपनी कप्तान के साथ ओपनिंग साझेदारी में अगुआई की। परेरा की बाउंड्री लगाने की प्रवृत्ति ने श्रीलंका को पहले चार ओवरों में बिना किसी नुक़सान 52 रन पर पहुंचा दिया। हसिनी लगभग 90 T20I खेल चुकी हैं और सीरीज़ का आख़िरी मैच उनके लिए अपना पहला T20I अर्धशतक लगाने का बेहतरीन मौक़ा होगा, जो T20 विश्व कप से पहले उनकी क्षमताओं पर भरोसा और बढ़ाएगा।
इस सीरीज़ में शेफ़ाली वर्मा सिर्फ़ दो बार आउट हुई हैं और T20 फ़ॉर्मेट में डरावनी ऊंचाइयों पर पहुंच रही हैं।  इस सीरीज़ में उन्होंने 185.82 की स्ट्राइक रेट से 236 रन बनाए हैं। उनके बाद सीरीज़ में सबसे अच्छी स्ट्राइक रेट (न्यूनतम 50 रन) जेमिमाह रॉड्रिग्स की 140.54 है। शेफ़ाली ने शुरुआत में श्रीलंका द्वारा आज़माए गए हर संभव बॉलिंग कॉम्बिनेशन को तहस-नहस किया है और लगातार तीन अर्धशतकों के साथ, उनकी बाउंड्री बरसात का सिलसिला एक और शानदार प्रदर्शन में तब्दील हो सकता है।
मैच न्यूज़

दीप्ति के करियर से जुड़े कुछ बेहतरीन आंकड़े

77/5 के स्कोर से 175 तक पहुंचा भारत, तीसरी बार 5-0 से जीती सीरीज़

भारत और श्रीलंका के बीच होने वाले अंतिम T20I मैच से पहले जानें संभावित प्लेइंग इलेवन और पिच रिपोर्ट

चौथे मैच में अच्छा खेलने के बाद श्रीलंका कम से कम एक जीत के साथ करना चाहेगी दौरे का समापन

श्रीलंका महिला पारी
खिलाड़ीRb
हसिनी परेरा
बोल्ड6542
सी अतापत्तू
कैच25
आई दुलानी
कैच5039
नीलाक्षी डिसिल्वा
lbw35
कविशा दिलहारी
बोल्ड54
हर्षिता समाराविक्रमा
कैच89
कौशिनी नुत्यांगना
रन आउट13
आर सेवांडी
नाबाद148
एम मदारा
नाबाद55
अतिरिक्त(b 4, w 3)
कुल160(7 विकेट; 20 Ovs)
<1 / 3>