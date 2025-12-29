श्रीलंका को क्लीन स्वीप कर सफल साल का अंत करना चाहेगा भारत
चौथे मैच में अच्छा खेलने के बाद श्रीलंका कम से कम एक जीत के साथ करना चाहेगी दौरे का समापन
फ़ॉर्म गाइड
श्रीलंका LLLLL
|खिलाड़ी
|R
|b
|बोल्ड
|65
|42
|कैच
|2
|5
|कैच
|50
|39
|lbw
|3
|5
|बोल्ड
|5
|4
|कैच
|8
|9
|रन आउट
|1
|3
|नाबाद
|14
|8
|नाबाद
|5
|5
|अतिरिक्त
|(b 4, w 3)
|कुल
|160(7 विकेट; 20 Ovs)