श्रीलंका को क्लीन स्वीप कर सफल साल का अंत करना चाहेगा भारत

जब श्रीलंका बल्लेबाज़ी करता है, तो अतापत्तू से हमेशा उम्मीदें रहती हैं और रविवार को यह देखना ताज़गी भरा था किने अपनी कप्तान के साथ ओपनिंग साझेदारी में अगुआई की। परेरा की बाउंड्री लगाने की प्रवृत्ति ने श्रीलंका को पहले चार ओवरों में बिना किसी नुक़सान 52 रन पर पहुंचा दिया। हसिनी लगभग 90 T20I खेल चुकी हैं और सीरीज़ का आख़िरी मैच उनके लिए अपना पहला T20I अर्धशतक लगाने का बेहतरीन मौक़ा होगा, जो T20 विश्व कप से पहले उनकी क्षमताओं पर भरोसा और बढ़ाएगा।