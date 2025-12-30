मैच (30)
5th T20I (N), तिरुवनंतपुरम, December 30, 2025, IND(W) vs SL(W)
भारत महिला की 15 रन से जीत

हरमनप्रीत और गेंदबाज़ों की बदौलत भारत ने 5-0 से किया क्लीन स्वीप

77/5 के स्कोर से 175 तक पहुंचा भारत, तीसरी बार 5-0 से जीती सीरीज़

Harmanpreet Kaur rescued India with her half-century, India vs Sri Lanka, 5th women's T20I, Thiruvananthapuram, December 30, 2025

Harmanpreet Kaur ने भारत को संकट से निकाला  •  BCCI

भारत 175/7 (हरमनप्रीत 68, अरुंधति 27*, दिलहारी 11 पर 2, अतापत्तू 21 पर 2) ने श्रीलंका 160/7 (परेरा 65, दुलानी 50, दीप्ति 28 पर 1) को 15 रनों से हराया
भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने श्रीलंका को आख़िरी T20I मैच में 15 रनों से हरा दिया है और 5-0 से क्लीन स्वीप पूरा किया है। यह पहला मौक़ा है जब श्रीलंका ने 5-0 से कोई सीरीज़ गंवाई है। दूसरी ओर भारत ने तीसरी बार 5-0 से कोई सीरीज़ जीती है।
पहले बल्लेबाज़ी करते हुए भारत की शुरुआत अच्छी नहीं रही और दूसरे ओवर में ही उन्होंने ओपनर शेफ़ाली वर्मा का विकेट गंवा दिया था। लगातार तीन अर्धशतक के बाद शेफ़ाली इस मैच में केवल पांच रन बना सकी और बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में अपना विकेट गंवा बैठी। अंतरराष्ट्रीय डेब्यू कर रही 17 साल की जी कमालिनी के लिए भी ये मैच बहुत अच्छा नहीं रहा और 12 गेंद में उनके बल्ले से केवल 12 रन ही निकले। भारत ने अपने पांच विकेट केवल 77 के स्कोर पर ही गंवा दिए थे।
हालांकि एक छोर पर कप्तान हरमनप्रीत कौर की मौजूदगी ज़रूर उन्हें राहत का एहसास दिला रही थी। हरमनप्रीत ने संभलकर बल्लेबाज़ी की और 35 गेंद में अपना अर्धशतक पूरा किया। इस बीच उन्होंने अमनजोत कौर के साथ मिलकर छठे विकेट के लिए केवल 37 गेंद में 61 रनों की एक बेहतरीन साझेदारी कर डाली। अर्धशतक पूरा करने के बाद हरमनप्रीत ने लगभग हर गेंद पर ही आक्रमण करना शुरू कर दिया था। जब वह 43 गेंद में 68 रनों की पारी खेलने के बाद आउट हुई तब भारत का स्कोर 16.5 ओवर में 138 रन था।
अरुंधति रेड्डी ने केवल 11 गेंद में नाबाद 27 रनों की पारी खेलते हुए भारत को 175 के स्कोर तक पहुंचाया। उन्होंने अपनी पारी में चार चौके और एक छक्का लगाया। भारत ने अंतिम सात ओवर में 89 रन बटोरे जिसने श्रीलंका को काफ़ी अधिक नुक़सान पहुंचाया।
लक्ष्य का पीछा करने उतरी श्रीलंका ने दूसरे ओवर में ही अपनी कप्तान चमरी अतापत्तू का विकेट गंवा दिया था। हालांकि इसके बाद अनुभवी हसिनी परेरा के साथ मिलकर इमेशा दुलानी ने 56 गेंद में 79 रनों की एक बेहतरीन साझेदारी की। इस बीच दुलानी ने अपने करियर का पहला अर्धशतक पूरा किया। हालांकि अर्धशतक पूरा करते ही वह अमनजोत का शिकार बन गई। इसके बाद परेरा ने अपना अर्धशतक पूरा किया और कुछ बड़े शॉट लगाए। हालांकि वह भी अर्धशतक पूरा करने के बाद अधिक समय तक नहीं रुक पाई।
लगातार गिर रहे विकेटों और बढ़ते रन-रेट ने श्रीलंका पर से दबाव हटने नहीं दिया। भारत के लिए दीप्ति शर्मा ने एक विकेट लिया और इसके साथ ही महिला T20I में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाली गेंदबाज़ बनीं।
India WomenSri Lanka WomenIND Women vs SL WomenSri Lanka Women tour of India

नीरज पाण्डेय ESPNcricinfo हिंदी में एसोसिएट सब-एडिटर हैं। @Messikafan

मैच न्यूज़

श्रीलंका महिला पारी
खिलाड़ीRb
हसिनी परेरा
बोल्ड6542
सी अतापत्तू
कैच25
आई दुलानी
कैच5039
नीलाक्षी डिसिल्वा
lbw35
कविशा दिलहारी
बोल्ड54
हर्षिता समाराविक्रमा
कैच89
कौशिनी नुत्यांगना
रन आउट13
आर सेवांडी
नाबाद148
एम मदारा
नाबाद55
अतिरिक्त(b 4, w 3)
कुल160(7 विकेट; 20 Ovs)
<1 / 3>