अथर्व तायडे के शतक से विदर्भ ने पहली बार जीता विजय हज़ारे ट्रॉफ़ी का ख़िताब
यश ठाकुर और नचिकेत भूते ने सौराष्ट्र के बल्लेबाज़ी क्रम को झकझोर कर रख दिया
हर्ष दुबे: 'विदर्भ सबसे मज़बूत नहीं है, लेकिन सबसे अनुशासित टीम हैं'
टेनिस बॉल क्रिकेट से की शुरुआत, अब घरेलू सर्किट में दिल्ली का चमकता सितारा हैं प्रिंस
पड़िक्कल: अगर आप परिस्थितियों के अनुसार ख़ुद को ढाल लेते हैं, तो आप हर मैच में रन बना सकते हैं
अमन मोखाड़े ने लिस्ट ए क्रिकेट में सबसे तेज़ 1000 रन का रिकॉर्ड बराबर किया
चेतन साकरिया: घाव भर चुके हैं और सबकुछ फिर से बेहतर हो रहा है
