मैच (10)
WPL (1)
IND vs NZ (1)
BBL (2)
WT20 WC Qualifier (4)
AFG vs WI (1)
SA20 (1)
परिणाम
Final (D/N), BCCI CEG ग्राउंड, January 18, 2026, विजय हज़ारे ट्राफ़ी
पिछलाअगला

विदर्भ की 38 रन से जीत

प्लेयर ऑफ़ द मैच
128 (118)
atharva-taide
प्लेयर ऑफ़ द सीरीज़
अमन मोखाड़े
, विदर्भ
814 runs
aman-mokhade
मैच का सार
स्कोरकार्ड
रिपोर्ट
कॉमेंट्री
आंकड़े
ओवर
तालिका
न्यूज़
फ़ोटो
फ़ैन रेटिंग
रिपोर्ट

अथर्व तायडे के शतक से विदर्भ ने पहली बार जीता विजय हज़ारे ट्रॉफ़ी का ख़िताब

यश ठाकुर और नचिकेत भूते ने सौराष्ट्र के बल्लेबाज़ी क्रम को झकझोर कर रख दिया

Shashank Kishore
शशांक किशोर
18-Jan-2026
Atharva Taide struck a century in the Vijay Hazare Trophy final, Saurashtra vs Vidarbha, Vijay Hazare Trophy final, Bengaluru, January 18, 2026

अथर्व तायडे ने फ़ाइनल में शतक जड़ा  •  PTI

विदर्भ 317/8 (तायडे 128, राठौड़ 54, पंवर 4-65) ने सौराष्ट्र 279 (मांकड़ 88, ठाकुर 4-50, भूते 3-46) को 38 रन से हराया
2024-25 में ख़िताब से चूकने के बाद, विदर्भ ने इस बार कोई ग़लती नहीं की और एक हाई-स्कोरिंग मुक़ाबले में सौराष्ट्र को हराकर अपना पहला विजय हज़ारे ख़िताब जीत लिया।
दोनों सेमीफ़ाइनल लक्ष्य का पीछा करने वाली टीमों ने आसानी से जीता था, लेकिन फ़ाइनल में विदर्भ ने 317/8 का मजबूत स्कोर खड़ा कर स्कोरबोर्ड का दबाव बनाया और उम्दा तेज गेंदबाज़ी के दम पर ओस के असर को बेअसर करते हुए सौराष्ट्र की उम्मीदों पर पानी फेर दिया।
संबंधित
सौराष्ट्र ने विशालराज जाडेजा और हार्विक देसाई के जल्दी आउट होने के बावजूद अंत तक अपना संघर्ष दिखाया। उन्हें आख़िरी 15 ओवरों में 127 रन चाहिए थे, जबकि उनके छह विकेट शेष थे। ऐसे में मैच में बढ़त सौराष्ट्र के पास थी। लेकिन 38वें ओवर में विदर्भ के कप्तान हर्ष दुबे ने प्रेरक मांकड़ को 88 रन पर LBW आउट कर मैच का रुख़ पलट दिया।
93 रन की साझेदारी टूटने के बाद पूरा दबाव चिराग जानी पर आ गया। उन्होंने 64 रन बनाकर आख़िर तक संघर्ष किया और आख़िरी सात ओवरों में रनगति में तेज़ी लाने की कोशिश की। लेकिन दर्शन नालकंडे ने शानदार स्लोअर गेंद पर जानी को लॉन्ग ऑफ़ पर अमन मोखाड़े के हाथों कैच कराकर सौराष्ट्र की सभी उम्मीदों को ख़त्म कर दिया। इसके बाद यश ठाकुर ने जयदेव उनादकट और रुचित अहीर को आउट कर विदर्भ की जीत पक्की कर दी।
जहां विदर्भ के तेज़ गेंदबाज़ों ने सही समय पर असर दिखाया, वहीं उनकी बल्लेबाज़ी भी उतनी ही मजबूत रही। मैच से ठीक पहले अनुभवी ध्रुव शौरी पीठ में ऐंठन के कारण बाहर हो गए थे, लेकिन टीम के संतुलन पर इसका ज़्यादा असर नहीं पड़ा।
सेमीफ़ाइनल की तरह इस मैच में भी फ़ॉर्म में चल रहे मोखाड़े और अथर्व तायडे ने सधी हुई शुरुआत की। 17वें ओवर में मोखाड़े 33 रन बनाकर अंकुर पंवर की गेंद पर आउट हुए, जिससे 80 रन की साझेदारी टूटी। इसके साथ ही वह विजय हज़ारे ट्रॉफ़ी के एक सीज़न में सबसे ज्यादा रन बनाने के एन जगदीशन के रिकॉर्ड से 17 रन दूर रह गए।
नंबर तीन पर उतरे यश राठौड़ ने एक छोर संभाले रखा और तायडे को खुलकर खेलने का मौका दिया। 8 रन पर थर्ड अंपायर अभिजीत बेंगेरी के फ़ैसले से रनआउट होने से बचे तायडे ने 66 गेंदों में अर्धशतक पूरा किया। इसके बाद रफ़्तार बदलते हुए उन्होंने लगातार दो ओवरों में दो छक्के लगाए।
शतक पूरा करते ही तायडे ने एक जोशीला जश्न मनाया। यह उनका तीसरा और 2021 बाद पहला लिस्ट ए शतक था। इस शतक में दूसरे पचास रन सिर्फ़ 31 गेंदों में आए।
तायडे के आउट होने के बाद सौराष्ट्र ने पंवर और सकारिया के ज़रिए वापसी की और नियमित विकेट गिराए। आखिरी पांच ओवरों में विदर्भ सिर्फ़ 36 रन ही जोड़ सका, जिससे लगा कि स्कोर थोड़ा कम रह गया है।
लेकिन ठाकुर और नचिकेत भूते की शुरुआती गेंदबाज़ी और बाद में नालकंडे की धारदार गेंदों ने यह सुनिश्चित किया कि विदर्भ लगातार दूसरे साल ख़िताब से वंचित न रहे।
Prerak MankadChirag JaniAtharva TaideAnkur PanwarYash RathodVidarbhaSaurashtra (and Kathiawar)IndiaVidarbha vs SaurashtraVijay Hazare Trophy

शशांक किशोर ESPNcricinfo के वरिष्ठ संवाददाता हैं

Language
Hindi
मैच कवरेज
मैच न्यूज़

अथर्व तायडे के शतक से विदर्भ ने पहली बार जीता विजय हज़ारे ट्रॉफ़ी का ख़िताब

यश ठाकुर और नचिकेत भूते ने सौराष्ट्र के बल्लेबाज़ी क्रम को झकझोर कर रख दिया

अथर्व तायडे के शतक से विदर्भ ने पहली बार जीता विजय हज़ारे ट्रॉफ़ी का ख़िताब

दुबे और देसाई के पास विदर्भ के लिए इतिहास रचने का मौक़ा

दोनों टीम बदलाव के दौर से गुजर रही है, लेकिन उनके प्रदर्शनों पर इसका प्रभाव नहीं पड़ा है

दुबे और देसाई के पास विदर्भ के लिए इतिहास रचने का मौक़ा
AskESPNcricinfo Logo
Instant answers to T20 questions
Ask a question
सौराष्ट्र पारी
खिलाड़ीRb
एच एम देसाई
कैच2025
वी जाडेजा
कैच911
पी मांकड़
lbw8892
एस गज्जर
कैच2536
P Rana
बोल्ड720
सी जानी
कैच6463
आर अहीर
कैच2123
जे उनादकट
कैच65
डी जाडेजा
कैच87
सी साकरिया
lbw1112
ए पंवर
नाबाद00
अतिरिक्त(b 1, lb 2, NB 1, w 16)
कुल279(10 विकेट; 48.5 Ovs)
<1 / 3>

विजय हज़ारे ट्राफ़ी

Elite, Group A
टीमMWLDअंकNRR
कर्नाटक7610240.544
एमपी7520200.834
केरल7430160.554
झारखंड743016-0.042
तमिलनाडु7340120.509
त्रिपुरा7340120.125
राजस्थान72508-0.717
पुडुचेरी71604-1.849
Elite, Group B
टीमMWLDअंकNRR
यूपी7700281.737
विदर्भ7520201.264
बड़ौदा7520200.712
बंगाल7430160.366
जम्मू कश्मीर734012-0.426
हैदराबाद725080.026
असम71604-1.380
चंडीगढ़71604-2.219
Elite, Group C
टीमMWLDअंकNRR
पंजाब7610241.377
मुंबई7520200.964
महाराष्ट्र7430161.195
छत्तीसगढ़7430160.112
हिमाचल7340120.239
गोवा734012-0.127
उत्तराखंड734012-0.699
सिक्किम70700-3.390
Elite, Group D
टीमMWLDअंकNRR
दिल्ली7610241.809
सौराष्ट्र7520200.857
हरियाणा742018-0.324
रेलवेज़743016-0.191
गुजरात7340120.382
ओडिशा734012-0.109
आंध्रा724010-0.258
सर्विसेज़70700-2.177
Plate Group
टीमMWLDअंकNRR
बिहार5500203.067
मणिपुर5410160.568
नागालैंड5320121.003
मेघालय523080.107
अरुणाचल प्रदेश51404-2.646
मिज़ोरम50500-2.019
पूरी तालिका