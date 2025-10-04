जाडेजा, सिराज के प्रदर्शन से आठवें सत्र में ही पारी से हारी वेस्टइंडीज़

भारत 448/5 (जुरेल 125, जाडेजा 104*, राहुल 100, चेज़ 90 पर दो) ने वेस्टइंडीज 162 (ग्रीव्स 32, सिराज 40 पर चार, बुमराह 42 पर तीन) और 146 (ऐथनेज़ 38, जाडेजा 54 पर चार, सिराज 31 पर तीन) को पारी तथा 140 रनों से हराया

तीसरे सत्र में जुरेल ने टेस्ट क्रिकेट में अपना पहला शतक पूरा किया और भारत के लिए टेस्ट में शतक लगाने वाले 12वें विकेटकीपर बल्लेबाज़ बने। शतक लगाने के बाद उन्होंने कुछ आक्रामक शॉट्स भी लगाए और इसी कोशिश में 125 के स्कोर पर आउट हुए। दिन का खेल समाप्त होने से दो ओवर पहले जाडेजा ने भी अपना शतक पूरा किया। दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक जाडेजा 104 रन बनाकर नाबाद लौटे थे। फिर तीसरे दिन की शुरुआत होने से पहले ही भारत ने पारी घोषित करते हुए वेस्टइंडीज़ को बल्लेबाज़ी के लिए बुला लिया।