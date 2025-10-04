जाडेजा, सिराज के प्रदर्शन से आठवें सत्र में ही पारी से हारी वेस्टइंडीज़
जाडेजा के ऑलराउंड प्रदर्शन और सिराज के सात विकेट ने तीसरे दिन ही दिलाई भारत को शानदार जीत
भारत 448/5 (जुरेल 125, जाडेजा 104*, राहुल 100, चेज़ 90 पर दो) ने वेस्टइंडीज 162 (ग्रीव्स 32, सिराज 40 पर चार, बुमराह 42 पर तीन) और 146 (ऐथनेज़ 38, जाडेजा 54 पर चार, सिराज 31 पर तीन) को पारी तथा 140 रनों से हराया
भारत ने अहमदाबाद में खेले गए पहले टेस्ट मैच में वेस्टइंडीज़ को पारी और 140 रनों के अंतर से बड़ी हार थमाई है। वेस्टइंडीज़ की टीम पहले बल्लेबाज़ी करते हुए पहली पारी में केवल 162 रनों के स्कोर पर ऑल आउट हो गई थी। इसके बाद भारत ने अपनी पहली पारी में पांच विकेट के नुक़सान पर 448 रन दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक बना लिए थे। भारत ने इसी स्कोर पर अपनी पारी को घोषित कर दिया था। इस तरह उन्हें 286 रनों की बढ़त मिली थी। तीसरे दिन के दूसरे सत्र में ही वेस्टइंडीज़ की टीम 146 रनों पर ऑल आउट हो गई।
मेहमान टीम के ओपनर्स ने इस बार धैर्य दिखाया और पहले सात ओवर तक लगातार अपनी आंखें जमाने की कोशिश करते रहे। हालांकि, आठवें ओवर की दूसरी गेंद पर चंद्रपॉल का कैच स्क्वायर लेग पर नीतीश रेड्डी ने डाइव लगाते हुए पकड़ा। इसके बाद आए जाडेजा ने पूरे बल्लेबाज़ी क्रम को खोलकर रख दिया। देखते ही देखते जाडेजा ने तीन विकेट चटका दिए और लंच तक वेस्टइंडीज़ के पांच बल्लेबाज़ पवेलियन लौट गए थे।
ऐलेक ऐथनेज़ और जस्टिन ग्रीव्स के बीच हुई 46 रनों की साझेदारी ने लगभग 15 ओवर तक भारत को विकेट के लिए तरसाया। हालांकि, दूसरे सत्र में वाशिंगटन सुंदर ने ऐथनेज़ को आउट करके इस साझेदारी का अंत किया। फिर सिराज ने एक ही ओवर में दो विकेट लेकर वेस्टइंडीज़ को बड़ी हार के एकदम क़रीब धकेल दिया। जाडेजा ने दूसरी पारी में सर्वाधिक चार विकेट चटकाए।
मैच के पहले दिन मोहम्मद सिराज ने बेहतरीन गेंदबाज़ी का नमूना पेश किया था। उन्होंने चार विकेट चटकाते हुए वेस्टइंडीज़ के शीर्षक्रम को हिलाकर रख दिया था। जसप्रीत बुमराह ने भी उनका अच्छा साथ देते हुए तीन विकेट चटकाए थे। वेस्टइंडीज़ की टीम 44.1 ओवर में ही ऑल आउट हो गई थी। कुलदीप यादव ने भी दो विकेट अपने नाम किए थे।
इसके बाद भारतीय टीम ने धीमी लेकिन सज़ग शुरुआत की थी और फिर लगभग आधे घंटे बारिश की वजह से मैच भी रोका गया था। दोबारा मैच की शुरुआत होने पर यशस्वी जायसवाल ने आक्रामक अंदाज़ दिखाया और लगातार कुछ बाउंड्री बटोरी। हालांकि, 54 गेंदों में 36 रनों की पारी खेलने के बाद वह आउट हुए। उस समय भारत का कुल स्कोर 68 रन था। इसके बाद बल्लेबाज़ी के लिए आए बाएं हाथ के बल्लेबाज साई सुदर्शन कुछ ख़ास नहीं कर सके और केवल सात रन बनाकर आउट हो गए। 90 के स्कोर पर भारत को यह दूसरा झटका लगा था।
भारतीय टीम को एक अच्छी साझेदारी की आवश्यकता थी और केएल राहुल ने कप्तान शुभमन गिल के साथ मिलकर उसे पूरा किया। दोनों ने पहले दिन के अंत तक भारत को और कोई झटका नहीं लगने दिया। दूसरे दिन के पहले घंटे में इन दोनों बल्लेबाज़ों ने काफ़ी संभलकर बल्लेबाज़ी की। इसके बाद दोनों ने अपने हाथ खोलने शुरू किए। गिल ने इस दौरान भारत के टेस्ट कप्तान के रूप में भारत में अपना पहला अर्धशतक पूरा किया। हालांकि, 50 के ही स्कोर पर वह आउट हुए। आउट होने से पहले गिल ने राहुल के साथ 98 रनों की अहम साझेदारी की थी। इस साझेदारी की बदौलत भारत ने मैच में बढ़त हासिल कर ली थी।
गिल के आउट होने के बाद राहुल को विकेटकीपर बल्लेबाज़ ध्रुव जुरेल का साथ मिला और दोनों ने मिलकर 30 रन जोड़े। लंच से पहले अपना शतक पूरा करने वाले राहुल लंच के बाद पहले ओवर में ही 100 के निजी योग पर आउट हो गए। 218 रनों के स्कोर पर वेस्टइंडीज़ को चौथी सफलता मिल गई थी। ऐसा लगा कि वेस्टइंडीज़ की टीम वापसी करेगी लेकिन रवींद्र जाडेजा और जुरेल ने उन्हें कोई मौक़ा नहीं दिया। दोनों ने लंच और उसके बाद चायकाल के सत्र में जमकर बल्लेबाज़ी की और भारत की बढ़त को काफ़ी मज़बूत कर दिया।
तीसरे सत्र में जुरेल ने टेस्ट क्रिकेट में अपना पहला शतक पूरा किया और भारत के लिए टेस्ट में शतक लगाने वाले 12वें विकेटकीपर बल्लेबाज़ बने। शतक लगाने के बाद उन्होंने कुछ आक्रामक शॉट्स भी लगाए और इसी कोशिश में 125 के स्कोर पर आउट हुए। दिन का खेल समाप्त होने से दो ओवर पहले जाडेजा ने भी अपना शतक पूरा किया। दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक जाडेजा 104 रन बनाकर नाबाद लौटे थे। फिर तीसरे दिन की शुरुआत होने से पहले ही भारत ने पारी घोषित करते हुए वेस्टइंडीज़ को बल्लेबाज़ी के लिए बुला लिया।