गिल के शतक और जाडेजा के तिहरे झटकों से दूसरा दिन भी भारत के नाम
जायसवाल दोहरा शतक से चूक गए लेकिन गिल ने शतक जड़ते हुए भारत को एक विशाल स्कोर तक पहुंचाया
नवनीत झा ESPNcricinfo हिंदी में कंसल्टेंट सब एडिटर हैं।
जायसवाल दोहरा शतक से चूक गए लेकिन गिल ने शतक जड़ते हुए भारत को एक विशाल स्कोर तक पहुंचाया
नवनीत झा ESPNcricinfo हिंदी में कंसल्टेंट सब एडिटर हैं।
गिल के शतक और जाडेजा के तिहरे झटकों से दूसरा दिन भी भारत के नाम
आंकड़े: गिल ने की कोहली की बराबरी, केवल ब्रेडमैन से पीछे हैं जायसवाल
अपने बैकफ़ुट खेल से टीम प्रबंधन के भरोसे पर खरे उतरे साई सुदर्शन
जायसवाल और सुदर्शन की पारियों की मदद से पहला दिन रहा भारत के नाम
|खिलाड़ी
|R
|b
|कैच
|10
|25
|कैच
|34
|67
|कैच
|41
|84
|नाबाद
|31
|46
|कैच
|0
|7
|नाबाद
|14
|31
|अतिरिक्त
|(lb 8, NB 2)
|कुल
|140(4 विकेट; 43 Ovs)
|टीम
|M
|W
|L
|D
|अंक
|प्रतिशत
|ऑस्ट्रेलिया
|3
|3
|0
|0
|36
|100.00
|श्रीलंका
|2
|1
|0
|1
|16
|66.67
|भारत
|6
|3
|2
|1
|40
|55.56
|इंग्लैंड
|5
|2
|2
|1
|26
|43.33
|बांग्लादेश
|2
|0
|1
|1
|4
|16.67
|वेस्टइंडीज़
|4
|0
|4
|0
|0
|0.00
|न्यूज़ीलैंड
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|पाकिस्तान
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|सा. अफ़्रीका
|-
|-
|-
|-
|-
|-