गिल के शतक और जाडेजा के तिहरे झटकों से दूसरा दिन भी भारत के नाम

वेस्टइंडीज़ 140 पर 4 (ऐथनेज़ 41, चंद्रपॉल 34, होप 31* और जाडेजा 37 पर 3) भारत 518 पर 5 ( गिल 129*, जायसवाल 175 और वारिकन 98 पर 3) से 378 रन से पीछे

पहले तीनों विकटों में जाडेजा का योगदान था लेकिन वह यह नहीं रुके और कप्तान रॉस्टन चेज़ को भी कॉट एंड बोल्ड करते हुए उन्हें अपना तीसरा शिकार बना लिया। हालांकि इसके बाद शे होप और विकेटकीपर टेविन इमलाक ने संभलकर बल्लेबाज़ी की और दिन का खेल समाप्त होने पर दोनों नाबाद ही पवेलियन लौटे हैं।