मैच (6)
महिला विश्व कप (2)
PAK vs SA (1)
Canada Super 60 (3)
स्टंप्स • 4:00 AM पर मैच शुरू
दूसरा टेस्ट, दिल्ली, October 10 - 14, 2025, West Indies tour of India
पिछलाअगला
भारत Flagभारत
518/5d
वेस्टइंडीज़ Flagवेस्टइंडीज़
(49 ov) (fo) 248 & 173/2

दिन 3 - वेस्टइंडीज़ 97 रन से पीछे

मौजूदा RR: 3.53
 • पिछले 10 ओवर (RR): 39/0 (3.90)
लाइव
स्कोरकार्ड
रिपोर्ट
कॉमेंट्री
लाइव आंकड़े
न्यूज़
वीडियो
फ़ोटो
तालिका
प्लेइंग XI
बेट
रिपोर्ट

कैंपबेल और होप ने बढ़ाया वेस्टइंडीज़ का संघर्ष

भारतीय टीम ने वेस्टइंडीज़ को दिया फ़ॉलो-ऑन, लेकिन दूसरी पारी में जल्दी नहीं निकाल पाए विकेट

Daya Sagar
दया सागर
12-Oct-2025 • 4 hrs ago
John Campbell and Shai Hope put on West Indies' highest partnership of the year so far, India vs West Indies, 2nd Test, Delhi, 3rd day, October 12, 2025

इस साल वेस्टइंडीज़ के लिए टेस्ट क्रिकेट में जॉन कैंपबेल और शे होप के बीच हुई साझेदारी टीम की सबसे बड़ी साझेदारी है  •  AFP/Getty Images

वेस्टइंडीज़ 173/2 (होप 87, कैंपबेल 66) और 248, भारत 518/5 (घोषित) से 97 रन पीछे
दिल्ली टेस्ट के तीसरे दिन भारत ने वेस्टइंडीज़ को पहली पारी में 248 रनों पर समेट कर उन्हें फ़ॉलो ऑन तो दिया, लेकिन दूसरी पारी में जॉन कैंपबेल और शे होप ने शतकीय साझेदारी कर भारत के जीत के इंतज़ार को बढ़ा दिया। अब भारत को चौथे दिन जीत के लिए आठ विकेट की दरकार है, वहीं पारी की हार को टालने के लिए वेस्टइंडीज़ को अभी भी 97 रन बनाने हैं।
दूसरे दिन की सुबह कुलदीप यादव ने 10 ओवर का लंबा स्पेल किया और तीन विकेट झटके। उन्होंने सबसे पहले दिन के सातवें ओवर में शे होप को एक सीधी रहती गेंद पर बोल्ड किया। होप उस गेंद को टर्न के लिए खेल रहे थे, लेकिन गेंद सीधी रहकर उनके ऑफ़ स्टंप से जा टकराई। अगले ही ओवर में उन्होंने विकेटकीपर बल्लेबाज़ टेविन इमलाक पर को विकेट के पीछे पकड़ा। वह गेंद को ऑन साइड में खेलने गए थे, लेकिन गेंद की लाइन से बीट हुए और आउट थे।
दो ओवर बाद जस्टिन ग्रीव्स भी रिवर्स स्वीप करने के प्रयास में पगबाधा आउट हुए। अगले ही ओवर में मोहम्मद सिराज ने जोमेल वारिकन को बोल्ड कर वेस्टइंडीज़ का स्कोर आठ विकेट पर 175 रन कर दिया। इसके बाद खारी पिएर (23) और एंडरसन फ़िलीप (24) के बीच 46 रनों की साझेदारी हुई। दोनों ने वेस्टइंडीज़ की पारी को अगले एक घंटे तक खींचा, लेकिन पिएर, बुमराह को एक सीधी गुड लेंथ गेंद को ऑन साइड में खेलने गए और गेंद उनका ऑफ़ स्टंप उखाड़ ले गई।
इसके बाद फ़िलीप और जेडेन सील्स (13) के बीच भी 27 रनों की एक छोटी से साझेदारी हुई, लेकिन कुलदीप ने सील्स को एक बार फिर LBW कर वेस्टइंडीज़ की पारी को समाप्त कर दिया। भारत को पहली पारी में 270 रनों की बढ़त मिली और उन्होेंने वेस्टइंडीज़ को फिर से बल्लेबाज़ी के लिए आमंत्रित किया।
फॉलो-ऑन खाने के बाद वेस्टइंडीज़ की दूसरी पारी में भी शुरूआत कुछ ख़ास नहीं रही। उनके सलामी बल्लेबाज़ों ने नौवें ओवर तक संघर्ष तो किया, लेकिन तेजनारायण चंद्रपॉल, सिराज की एक शॉर्ट गेंद को सही से पुल नहीं कर सके और मिडविकेट पर भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने आगे गोता लगाकर एक बेहतरीन कैच लपका। सिराज ने इस ओवर में चंद्रपॉल के लिए शॉर्ट गेंदबाज़ी की रणनीति अपनाई थी और ऑन साइड में छह फ़ील्डर रखे थे। चंद्रपॉल ने एक बार फिर निराश करते हुए 30 गेंदों में सिर्फ़ 10 रन बनाए।
इसके थोड़ी ही देर बाद वॉशिंगटन सुंदर ने ऐलेक ऐथनज़ को सात रन के स्कोर पर क्लीन बोल्ड किया। यह एक परफ़ेक्ट ऑफ़ ब्रेक गेंद थी। गेंद मिडिल स्टंप पर पड़कर थोड़ा सा बाहर निकली और उछाल के साथ ऐशनेज़ का ऑफ़ स्टंप उखड़ गया। हालांकि इसके बाद जॉन कैंपबेल और शे होप ने एक बेहतरीन साझेदारी की। दोनों ने सभी भारतीय गेंदबाज़ों का बहुत संयम से सामना किया और ख़राब गेंद मिलने पर उनको सज़ा भी दी।
कुलदीप जब गेंदबाज़ी करने आए तो दोनों बल्लेबाज़ों ने उन पर दो-दो छक्के लगाए और दिन के यह सुनिश्चित किया कि पहली पारी का सर्वश्रेष्ठ भारतीय गेंदबाज़ उन पर हावी नहीं हो पाए। दोनों बल्लेबाज़ों ने स्पिनरों का सामना करने के लिए स्वीप और रिवर्स स्वीप को हथियार बनाया और इसमें सफल भी रहें। दोनों के बीच अब तक 207 गेंदों में नाबाद 138 रनों की साझेदारी हो चुकी है। यह इस साल टेस्ट क्रिकेट में वेस्टइंडीज़ की सबसे बड़ी साझेदारी है और अब वे मैच के चौथे दिन वेस्टइंडीज़ की पारी की हार को टालने की कोशिश करेंगे।
IndiaWest IndiesIndia vs West IndiesWest Indies tour of India

दया सागर ESPNcricinfo हिंदी में सब एडिटर हैं।dayasagar95

Language
Hindi
मैच कवरेज
मैच न्यूज़

टेन डेशकाटे: हमें लगा था कि विकेट लगातार टूटती जाएगी, इसलिए फ़ॉलो-ऑन दिया

भारत के फॉलो-आन देने पर वेस्टइंडीज़ आश्चर्यचकित था, कैंपबेल-होप की साझेदारी के बाद अब वह वापसी की आस कर रहे हैं

टेन डेशकाटे: हमें लगा था कि विकेट लगातार टूटती जाएगी, इसलिए फ़ॉलो-ऑन दिया

कैंपबेल और होप ने बढ़ाया वेस्टइंडीज़ का संघर्ष

भारतीय टीम ने वेस्टइंडीज़ को दिया फ़ॉलो-ऑन, लेकिन दूसरी पारी में जल्दी नहीं निकाल पाए विकेट

कैंपबेल और होप ने बढ़ाया वेस्टइंडीज़ का संघर्ष

तीसरे दिन भी फ़ील्डिंग नहीं करेंगे साई सुदर्शन

सुदर्शन को दूसरे दिन शॉर्ट लेग पर एक कैच लपकने के दौरान चोट लगी थी

तीसरे दिन भी फ़ील्डिंग नहीं करेंगे साई सुदर्शन

गिल के शतक और जाडेजा के तिहरे झटकों से दूसरा दिन भी भारत के नाम

जायसवाल दोहरा शतक से चूक गए लेकिन गिल ने शतक जड़ते हुए भारत को एक विशाल स्कोर तक पहुंचाया

गिल के शतक और जाडेजा के तिहरे झटकों से दूसरा दिन भी भारत के नाम

आंकड़े: गिल ने की कोहली की बराबरी, केवल ब्रेडमैन से पीछे हैं जायसवाल

वेस्टइंडीज़ के ख़िलाफ़ दिल्ली में चल रहे दूसरे टेस्ट के दौरान भारत के दो युवा बल्लेबाज़ों ने कुछ बेहतरीन रिकॉर्ड्स बनाए

आंकड़े: गिल ने की कोहली की बराबरी, केवल ब्रेडमैन से पीछे हैं जायसवाल
AskESPNcricinfo Logo
Instant answers to T20 questions
Ask a question
वेस्टइंडीज़ पारी
खिलाड़ीRb
जॉन कैंपबेल
नाबाद87145
टी चंद्रपॉल
कैच1030
ए ऐथनेज़
बोल्ड717
शे होप
नाबाद66103
अतिरिक्त(b 2, NB 1)
कुल173(2 विकेट; 49 Ovs)
<1 / 3>

ICC विश्व टेस्ट चैंपियनशिप

पूरी तालिका