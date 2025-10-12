कैंपबेल और होप ने बढ़ाया वेस्टइंडीज़ का संघर्ष
भारतीय टीम ने वेस्टइंडीज़ को दिया फ़ॉलो-ऑन, लेकिन दूसरी पारी में जल्दी नहीं निकाल पाए विकेट
दया सागर ESPNcricinfo हिंदी में सब एडिटर हैं।dayasagar95
|खिलाड़ी
|R
|b
|नाबाद
|87
|145
|कैच
|10
|30
|बोल्ड
|7
|17
|नाबाद
|66
|103
|अतिरिक्त
|(b 2, NB 1)
|कुल
|173(2 विकेट; 49 Ovs)
|टीम
|M
|W
|L
|D
|अंक
|प्रतिशत
|ऑस्ट्रेलिया
|3
|3
|0
|0
|36
|100.00
|श्रीलंका
|2
|1
|0
|1
|16
|66.67
|भारत
|6
|3
|2
|1
|40
|55.56
|इंग्लैंड
|5
|2
|2
|1
|26
|43.33
|बांग्लादेश
|2
|0
|1
|1
|4
|16.67
|वेस्टइंडीज़
|4
|0
|4
|0
|0
|0.00
|न्यूज़ीलैंड
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|पाकिस्तान
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|सा. अफ़्रीका
|-
|-
|-
|-
|-
|-