कैंपबेल और होप ने बढ़ाया वेस्टइंडीज़ का संघर्ष

वेस्टइंडीज़ 173/2 (होप 87, कैंपबेल 66) और 248, भारत 518/5 (घोषित) से 97 रन पीछे

दूसरे दिन की सुबह कुलदीप यादव ने 10 ओवर का लंबा स्पेल किया और तीन विकेट झटके। उन्होंने सबसे पहले दिन के सातवें ओवर में शे होप को एक सीधी रहती गेंद पर बोल्ड किया। होप उस गेंद को टर्न के लिए खेल रहे थे, लेकिन गेंद सीधी रहकर उनके ऑफ़ स्टंप से जा टकराई। अगले ही ओवर में उन्होंने विकेटकीपर बल्लेबाज़ टेविन इमलाक पर को विकेट के पीछे पकड़ा। वह गेंद को ऑन साइड में खेलने गए थे, लेकिन गेंद की लाइन से बीट हुए और आउट थे।

दो ओवर बाद जस्टिन ग्रीव्स भी रिवर्स स्वीप करने के प्रयास में पगबाधा आउट हुए। अगले ही ओवर में मोहम्मद सिराज ने जोमेल वारिकन को बोल्ड कर वेस्टइंडीज़ का स्कोर आठ विकेट पर 175 रन कर दिया। इसके बाद खारी पिएर (23) और एंडरसन फ़िलीप (24) के बीच 46 रनों की साझेदारी हुई। दोनों ने वेस्टइंडीज़ की पारी को अगले एक घंटे तक खींचा, लेकिन पिएर, बुमराह को एक सीधी गुड लेंथ गेंद को ऑन साइड में खेलने गए और गेंद उनका ऑफ़ स्टंप उखाड़ ले गई।

इसके बाद फ़िलीप और जेडेन सील्स (13) के बीच भी 27 रनों की एक छोटी से साझेदारी हुई, लेकिन कुलदीप ने सील्स को एक बार फिर LBW कर वेस्टइंडीज़ की पारी को समाप्त कर दिया। भारत को पहली पारी में 270 रनों की बढ़त मिली और उन्होेंने वेस्टइंडीज़ को फिर से बल्लेबाज़ी के लिए आमंत्रित किया।

फॉलो-ऑन खाने के बाद वेस्टइंडीज़ की दूसरी पारी में भी शुरूआत कुछ ख़ास नहीं रही। उनके सलामी बल्लेबाज़ों ने नौवें ओवर तक संघर्ष तो किया, लेकिन तेजनारायण चंद्रपॉल, सिराज की एक शॉर्ट गेंद को सही से पुल नहीं कर सके और मिडविकेट पर भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने आगे गोता लगाकर एक बेहतरीन कैच लपका। सिराज ने इस ओवर में चंद्रपॉल के लिए शॉर्ट गेंदबाज़ी की रणनीति अपनाई थी और ऑन साइड में छह फ़ील्डर रखे थे। चंद्रपॉल ने एक बार फिर निराश करते हुए 30 गेंदों में सिर्फ़ 10 रन बनाए।

इसके थोड़ी ही देर बाद वॉशिंगटन सुंदर ने ऐलेक ऐथनज़ को सात रन के स्कोर पर क्लीन बोल्ड किया। यह एक परफ़ेक्ट ऑफ़ ब्रेक गेंद थी। गेंद मिडिल स्टंप पर पड़कर थोड़ा सा बाहर निकली और उछाल के साथ ऐशनेज़ का ऑफ़ स्टंप उखड़ गया। हालांकि इसके बाद जॉन कैंपबेल और शे होप ने एक बेहतरीन साझेदारी की। दोनों ने सभी भारतीय गेंदबाज़ों का बहुत संयम से सामना किया और ख़राब गेंद मिलने पर उनको सज़ा भी दी।