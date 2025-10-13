वेस्टइंडीज़ के बल्लेबाज़ों के संघर्ष ने मैच को पांचवें दिन पहुंचाया

भारत 518/5 और 63/1 (सुदर्शन 25, राहुल 30, वारिकन 1-15) को वेस्टइंडीज़ 248 और 390 (कैंपबेल 115, होप 103, ग्रीव्स 50, बुमराह 3-44, कुलदीप 3-104) को हराने के लिए 58 रनों की ज़रूरत

हालांकि इसके थोड़ी ही देर बाद वह जाडेजा की गेंद को रिवर्स स्वीप करने के चक्कर में विकेट के सामने पकड़े गए और पगबाधा आउट हुए। उनकी 115 रनों की पारी में 12 चौके और तीन छक्के शामिल थे और उन्होंने इस दौरान 265 मिनट तक 199 गेंदों का सामना किया। इस दौरान होप और कैंपबेल के बीच 295 गेंदों में 177 रनों की रिकॉर्ड साझेदारी हुई।