राहुल के अर्धशतक से पूरी हुई भारत की जीत की औपचारिकता

भारत 518/5 और 124/3 (राहुल 58, सुदर्शन 39, चेज़ 2-36) ने वेस्टइंडीज़ 248 और 390 (कैंपबेल 115, होप 103, ग्रीव्स 50, बुमराह 3-44, कुलदीप 3-104) को सात विकेट से हराया

हालांकि इस दौरान उन्हें अपने दो विकेट गंवाने पड़े। दिन की शुरूआत में राहुल और साई सुदर्शन (39) आराम से लक्ष्य की तरफ़ बढ़ रहे थे। राहुल ने दिन के पांचवें ओवर में जोमेल वारिकन की गेंद पर आगे निकलकर मिड ऑफ़ के ऊपर से चौका लगाया और दिन की पहली बाउंड्री अपने नाम की। इसके बाद उन्होंने खारी पिएर के ओवर में क़दमों का इस्तेमाल कर छक्का और चौका भी हासिल किया।

वहीं सुदर्शन पूरी तरह शांत रहें और जब उन्होंने रॉस्टन चेज़ की एक फ़ुलर गेंद को ड्राइव लगाने की कोशिश की, तो गेंद ने उनके बल्ले का बाहरी किनारा लिया और स्लिप में शे होप ने दायीं ओर डाइव लगाकर एक बेहतरीन कैच लपका।

इसके बाद आए भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने चेज़ को निशाना बनाते हुए क़दमों का इस्तेमाल कर छक्का और चौका लगाया, लेकिन उसी ओवर में एक और छक्का मारने के चक्कर में गेंद को हवा में खेल बैठे और जस्टिन ग्रीव्स ने मिडविकेट से पीछे दौड़कर एक ख़ूबसूरत कैच अपने नाम किया।

हालांकि इसके बाद आए ध्रुव जुरेल ने कोई ग़लती नहीं की। इस बीच राहुल ने वारिकन की गेंद को फ़ाइन लेग की ओर दो रनों के लिए खेल अपना अर्धशतक पूरा किया और वारिकन के अगले ओवर में मिडविकेट पर चौका मारकर जीत की औपचारिकता पूरी की।