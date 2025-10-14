राहुल के अर्धशतक से पूरी हुई भारत की जीत की औपचारिकता
पांचवें दिन सिर्फ़ एक घंटे चला मैच, सीरीज़ में भारत का क्लीन स्वीप
दया सागर ESPNcricinfo हिंदी में सब एडिटर हैं. @dayasagar95
पांचवें दिन सिर्फ़ एक घंटे चला मैच, सीरीज़ में भारत का क्लीन स्वीप
दया सागर ESPNcricinfo हिंदी में सब एडिटर हैं. @dayasagar95
पहली टेस्ट सीरीज़ जीत के बाद गिल: यह सब कुछ सही परिस्थितियों में सही विकल्प चुनने की बात है
राहुल के अर्धशतक से पूरी हुई भारत की जीत की औपचारिकता
वॉशिंगटन: इंग्लैंड दौरे से लंबे स्पेल करने की सीख मिली
वेस्टइंडीज़ के बल्लेबाज़ों के संघर्ष ने मैच को पांचवें दिन पहुंचाया
|खिलाड़ी
|R
|b
|कैच
|8
|7
|नाबाद
|58
|108
|कैच
|39
|76
|कैच
|13
|15
|नाबाद
|6
|6
|कुल
|124(3 विकेट; 35.2 Ovs)
|टीम
|M
|W
|L
|D
|अंक
|प्रतिशत
|ऑस्ट्रेलिया
|3
|3
|0
|0
|36
|100.00
|श्रीलंका
|2
|1
|0
|1
|16
|66.67
|भारत
|7
|4
|2
|1
|52
|61.90
|इंग्लैंड
|5
|2
|2
|1
|26
|43.33
|बांग्लादेश
|2
|0
|1
|1
|4
|16.67
|वेस्टइंडीज़
|5
|0
|5
|0
|0
|0.00
|न्यूज़ीलैंड
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|पाकिस्तान
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|सा. अफ़्रीका
|-
|-
|-
|-
|-
|-