दूसरा टेस्ट, दिल्ली, October 10 - 14, 2025, West Indies tour of India
भारत Flagभारत
(T:121) 518/5d & 124/3
वेस्टइंडीज़ Flagवेस्टइंडीज़
(fo) 248 & 390

भारत की 7 विकेट से जीत

प्लेयर ऑफ़ द मैच
5/82 & 3/104
kuldeep-yadav
प्लेयर ऑफ़ द सीरीज़
104 runs • 8 wkts
ravindra-jadeja
रिपोर्ट

राहुल के अर्धशतक से पूरी हुई भारत की जीत की औपचारिकता

पांचवें दिन सिर्फ़ एक घंटे चला मैच, सीरीज़ में भारत का क्लीन स्वीप

Daya Sagar
दया सागर
14-Oct-2025 • 1 hr ago
Shubman Gill and KL Rahul are smiles after India sealed series 2-0, India vs West Indies, 2nd Test, Delhi, 5th Day, October 14, 2025

जीत के बाद गिल और राहुल  •  Associated Press

भारत 518/5 और 124/3 (राहुल 58, सुदर्शन 39, चेज़ 2-36) ने वेस्टइंडीज़ 248 और 390 (कैंपबेल 115, होप 103, ग्रीव्स 50, बुमराह 3-44, कुलदीप 3-104) को सात विकेट से हराया
भारत ने वेस्टइंडीज़ को दिल्ली टेस्ट में सात विकेट से हराकर सीरीज़ में क्लीन स्वीप कर लिया है। पांचवें दिन के खेल में उन्हें जीत के लिए सिर्फ़ 58 रनों की ज़रूरत थी, जिसे उन्होंने केएल राहुल के अर्धशतक की मदद से पांचवें दिन एक घंटे के भीतर ही हासिल कर लिया।
हालांकि इस दौरान उन्हें अपने दो विकेट गंवाने पड़े। दिन की शुरूआत में राहुल और साई सुदर्शन (39) आराम से लक्ष्य की तरफ़ बढ़ रहे थे। राहुल ने दिन के पांचवें ओवर में जोमेल वारिकन की गेंद पर आगे निकलकर मिड ऑफ़ के ऊपर से चौका लगाया और दिन की पहली बाउंड्री अपने नाम की। इसके बाद उन्होंने खारी पिएर के ओवर में क़दमों का इस्तेमाल कर छक्का और चौका भी हासिल किया।
वहीं सुदर्शन पूरी तरह शांत रहें और जब उन्होंने रॉस्टन चेज़ की एक फ़ुलर गेंद को ड्राइव लगाने की कोशिश की, तो गेंद ने उनके बल्ले का बाहरी किनारा लिया और स्लिप में शे होप ने दायीं ओर डाइव लगाकर एक बेहतरीन कैच लपका।
इसके बाद आए भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने चेज़ को निशाना बनाते हुए क़दमों का इस्तेमाल कर छक्का और चौका लगाया, लेकिन उसी ओवर में एक और छक्का मारने के चक्कर में गेंद को हवा में खेल बैठे और जस्टिन ग्रीव्स ने मिडविकेट से पीछे दौड़कर एक ख़ूबसूरत कैच अपने नाम किया।
हालांकि इसके बाद आए ध्रुव जुरेल ने कोई ग़लती नहीं की। इस बीच राहुल ने वारिकन की गेंद को फ़ाइन लेग की ओर दो रनों के लिए खेल अपना अर्धशतक पूरा किया और वारिकन के अगले ओवर में मिडविकेट पर चौका मारकर जीत की औपचारिकता पूरी की।
सीरीज़ में क्लीन स्वीप के बाद भारतीय टीम सीमित ओवर सीरीज़ के लिए ऑस्ट्रेलिया रवाना होगी।
KL RahulIndiaWest IndiesIndia vs West IndiesWest Indies tour of India

दया सागर ESPNcricinfo हिंदी में सब एडिटर हैं. @dayasagar95

भारत पारी
खिलाड़ीRb
वाई बी के जायसवाल
कैच87
के एल राहुल
नाबाद58108
बी साई सुरदर्शन
कैच3976
एस गिल
कैच1315
डी सी जुरेल
नाबाद66
कुल124(3 विकेट; 35.2 Ovs)
<1 / 3>

ICC विश्व टेस्ट चैंपियनशिप

पूरी तालिका