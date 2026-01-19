टूर्नामेंट में वापसी की उम्मीद में उतरेगी MI और DC
MI की पिछले दो मैचों में दो हार, DC के नाम 4 मैचों में सिर्फ़ एक जीत
बड़ी तस्वीर - पावरप्ले की लड़ाई
WPL 2026 का यह मुक़ाबला एक बेहद अनुभवी टीम और एक युवा टीम खिलाड़ियों से भरी टीम के बीच होगा। नवी मुंबई लेग के बाद अब मुंबई इंडियंस (MI) और दिल्ली कैपिटल्स (DC) की टीम वडोदरा पहुंच चुकी हैं, लेकिन दोनों टीम फ़िलहाल दबाव में है। MI को पिछले दो मैचों में हार का सामना करना पड़ा है, वहीं DC ने चार मैचों में अभी तक सिर्फ़ एक ही जीत दर्ज़ की है।
दोनों ही टीमों के लिए अभी तक पावरप्ले का प्रदर्शन सवाल खड़े करने वाला रहा है, जिसमें दोनों टीम के बल्लेबाज़ और गेंदबाज़ ज़्यादा प्रभावित नहीं कर पाए हैं। टॉप आर्डर को लेकर MI काफ़ी परेशान है और पांच मैचों में अभी तक चार ओपनिंग जोड़ी उनके लिए उतर चुकी है। पहले 6 ओवर में उनका रन रेट सिर्फ़ 6.5 का रहा है और पांचों टीम में सबसे कम है। पहले विकेट की साझेदारी का औसत रन रेट सिर्फ़ 5.68 है और सभी WPL सीज़न मिलाकर यह तीसरा सबसे ख़राब औसत है। इस कारण से हरमनप्रीत कौर और नैटली सिवर-ब्रंट को आते ही बड़े शॉट खेलने पड़ते हैं।
DC के गेंद से अभी तक पावरप्ले अच्छा नहीं रहा है। पिछले तीन सीज़न में उन्होंने इस फ़ेज में कभी भी सात से ज़्यादा के रन रेट से रन नहीं दिए थे लेकिन इस सीज़न यह 8.6 का रहा है जो WPL में अभी तक का दूसरा सबसे ख़राब प्रदर्शन है। शिखा पांडे के UPW में जाने के कारण DC की टीम मरीज़ान काप के अलावा नंदनी शर्मा और लूसी हैमिल्टन के साथ उतर रही है। चार मैचों में DC की गेंदबाज़ों ने पावरप्ले में सिर्फ़ तीन विकेट लिए हैं।
MI की विकेटकीपर बल्लेबाज़ जी कमालिनी चोट के चलते शेष WPL 2026 से बाहर हो गई हैं और उनकी जगह पर MI ने वैष्णवी शर्मा को दल में शामिल किया है। कमालिनी की अनुपस्थिति में राहिला फ़िरदौस ही MI में विकेटकीपिंग का विकल्प हैं।
इन खिलाड़ियों पर होंगी निगाहें: मरीज़ान काप और निकोला कैरी
गेंदबाज़ी में अनुभव की कमी के बीच DC को उम्मीद होगी कि मरीज़ान काप जल्द ही फ़ॉर्म हासिल करेंगी। वह एकमात्र ऐसी गेंदबाज़ हैं जिन्होंने इस सीज़न हर मैच में 4 ओवर डाले हैं और 6.06 की इकॉनमी के साथ तीन विकेट लिए हैं। गेंदबाज़ी के अलावा काप की बल्लेबाज़ी भी DC के लिए मध्यक्रम में काफ़ी अहम है, क्योंकि चौथे से सातवें नंबर के बल्लेबाज़ के बीच अभी तक DC की तरफ़ से सिर्फ़ एक ही अर्धशतक लगा है।
निकोला कैरी ने पिछले कुछ महीनों से काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया है और उन्हें T20 विश्व कप के लिए ऑस्ट्रेलिया की टीम में भी वापस लाने पर विचार किया जा रहा है। WPL के अपने डेब्यू सीज़न में अभी तक कैरी ने 145.74 के स्ट्राइक रेट से 137 रन बनाने के अलावा 8.68 की इकॉनमी से सात विकेट भी लिए हैं। MI को अगर प्लेऑफ़ में जगह बनानी है तो इसमें कैरी का योगदान अहम रहेगा।