टूर्नामेंट में वापसी की उम्मीद में उतरेगी MI और DC

DC के गेंद से अभी तक पावरप्ले अच्छा नहीं रहा है। पिछले तीन सीज़न में उन्होंने इस फ़ेज में कभी भी सात से ज़्यादा के रन रेट से रन नहीं दिए थे लेकिन इस सीज़न यह 8.6 का रहा है जो WPL में अभी तक का दूसरा सबसे ख़राब प्रदर्शन है। शिखा पांडे के UPW में जाने के कारण DC की टीम मरीज़ान काप के अलावा नंदनी शर्मा और लूसी हैमिल्टन के साथ उतर रही है। चार मैचों में DC की गेंदबाज़ों ने पावरप्ले में सिर्फ़ तीन विकेट लिए हैं।