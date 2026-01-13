मैच (12)
अंडर-19 विश्व कप (3)
विजय हज़ारे ट्राफ़ी (1)
BBL (1)
WPL (1)
BPL (2)
SA20 (1)
Hong Kong All Stars (2)
Super Smash (1)
परिणाम
सातवां मैच (N), नवी मुंबई (डीवाई), January 14, 2026, वीमेंस प्रीमियर लीग
पिछलाअगला

दिल्ली कैपिटल्स महिला की 7 विकेट से जीत, 0 गेंद बाकी

प्लेयर ऑफ़ द मैच
36 (32) & 2/16
shafali-verma
क्रिकइंफ़ो बहुमूल्य खिलाड़ी
lizelle-lee
मैच का सार
स्कोरकार्ड
क्रिकइंफ़ो बहुमूल्य खिलाड़ी
रिपोर्ट
कॉमेंट्री
आंकड़े
ओवर
तालिका
न्यूज़
फ़ोटो
फ़ैन रेटिंग
प्रीव्यू

UPW और DC दोनों को पहली जीत की तलाश

WPL 2026 में अब तक दोनों ही टीमों का खाता नहीं खुला है, ऐसे में इस समय दोनों टीमों को जीत की बहुत ज़रूरत है

Nandani Sharma takes off after taking a hat-trick, Delhi Capitals vs Gujarat Giants, WPL 2026, Mumbai, January 11, 2026

GG के ख़िलाफ़ हैट्रिक लेने वालीं Nandani Sharma पर रहेंगी नज़रें  •  BCCI

बड़ी तस्वीर : दोनों टीमों को पहली जीत की तलाश

मेग लानिंग की पुरानी टीम और नई टीम जिसका लानिंग नेतृत्व कर रही हैं, दोनों ही WPL 2026 में अब तक एक भी मुक़ाबला नहीं जीत पाई हैं। लगातार तीन बार टूर्नामेंट का फ़ाइनल खेलने वाली जेमिमाह रॉड्रिग्स की अगुवाई वाली दिल्ली कैपिटल्स (DC) इस समय चौथे स्थान पर है जबकि यूपी वॉरियर्ज़ (UPW) इस समय अंक तालिका में अंतिम स्थान पर है।
यहां से दोनों टीमों के लिए दो हार उन्हें करो या मरो की स्थिति में पहुंचा सकती है। DC को मुंबई इंडियंस (MI) के ख़िलाफ़ अपने पहले मुक़ाबले में करारी शिकस्त मिली थी लेकिन गुजरात जायंट्स (GG) के ख़िलाफ़ उन्होंने वापसी की, हालांकि क़रीबी मुक़ाबले में उन्हें एक बार फिर हार का सामना करना पड़ा।
DC की तुलना में UPW ने अच्छी शुरुआत की थी और उन्होंने GG के ख़िलाफ़ अपने पहले मुक़ाबले में एक बड़ा टोटल लगभग चेज़ कर ही लिया था लेकिन दूसरे मुक़ाबले में उन्हें रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के ख़िलाफ़ नौ विकेट से बड़ी हार झेलनी पड़ी।
टीम संयोजन के लिहाज़ से UPW की समस्या अधिक गंभीर है क्योंकि पहले दो मुक़ाबलों में उन्होंने अपने बल्लेबाज़ी क्रम में प्रयोग किए हैं जबकि उनके गेंदबाज़ों ने लगभग 11 रन प्रति ओवर की दर से रन ख़र्च किए हैं।

नंदनी शर्मा और हरलीन देओल पर रहेंगी नज़रें

WPL 2026 में चंडीगढ़ की 24 वर्षीय तेज़ गेंदबाज़ नंदनी शर्मा ने काफ़ी प्रभावित किया। अपने WPL डेब्यू पर दो विकेट हासिल करने के बाद नंदनी ने GG के ख़िलाफ़ हैट्रिक सहित पंजा निकाला। उनकी गेंदबाज़ी में सबसे अहम पहलू जो दिखाई दिया है वो यह है कि उनके भीतर दबाव भरी परिस्थिति में बेहतर प्रदर्शन करने की क्षमता है। इसके साथ ही उनके पास डेथ ओवर में भी लगातार सफलता हासिल करने की क्षमता है।
हरलीन देओल ने इस सीज़न में अलग अलग क्रम पर बल्लेबाज़ी की है लेकिन अब तक उनके प्रदर्शन में एक अनुभवी भारतीय बल्लेबाज़ की झलक दिखाई नहीं दी है। UPW को बुधवार को और सीज़न में आगे भी हरलीन से बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद होगी।
Meg LanningJemimah RodriguesNandani SharmaHarleen DeolUP Warriorz WomenDelhi Capitals WomenUPW Women vs RCB WomenGG Women vs DC WomenMI Women vs DC WomenGG Women vs UPW WomenUPW Women vs DC WomenWomen's Premier League

Language
Hindi
जीत की संभावना
DC-W 100%
UPW-W DC-W
100%50%100%UPW-W पारीDC-W पारी

ओवर 20 • DC-W 158/3

दिल्ली कैपिटल्स महिला की 7 विकेट से जीत, 0 गेंद बाकी
स्मार्ट स्टैट्स द्वारा संचालित
मैच कवरेज
मैच न्यूज़

ऑरेंज कैप और पर्पल कैप की तालिका में हरमनप्रीत और नंदनी शीर्ष पर

DC की ली दूसरे स्थान पर हरमनप्रीत के पीछे हैं, जबकि छह विकेट के साथ तीन गेंदबाज संयुक्त रूप से दूसरे स्थान पर हैं

ऑरेंज कैप और पर्पल कैप की तालिका में हरमनप्रीत और नंदनी शीर्ष पर

लिज़ेल ली और शेफ़ाली के बेहतरीन प्रदर्शनों से DC को मिली पहली जीत

DC और UPW के बीच खेला गया यह मुक़ाबला में भी आख़िरी ओवर तक गया था लेकिन इस बार जीत DC की झोली में गिरी

लिज़ेल ली और शेफ़ाली के बेहतरीन प्रदर्शनों से DC को मिली पहली जीत

क्या DC और UPW करेंगी अपने एकादश में फेरबदल?

डॉटिन और शोभना की इकॉनमी UPW के लिए चिंता का विषय है

क्या DC और UPW करेंगी अपने एकादश में फेरबदल?

UPW और DC दोनों को पहली जीत की तलाश

WPL 2026 में अब तक दोनों ही टीमों का खाता नहीं खुला है, ऐसे में इस समय दोनों टीमों को जीत की बहुत ज़रूरत है

UPW और DC दोनों को पहली जीत की तलाश
AskESPNcricinfo Logo
Instant answers to T20 questions
Ask a question
दिल्ली कैपिटल्स महिला पारी
खिलाड़ीRb
एस वर्मा
कैच3632
एल ली
कैच6744
एल वुलफ़ार्ट
नाबाद2524
जे आई रॉड्रिग्स
कैच2114
एम काप
नाबाद56
अतिरिक्त(lb 1, w 3)
कुल158(3 विकेट; 20 Ovs)
<1 / 3>

वीमेंस प्रीमियर लीग

टीमMWLअंकNRR
RCB-W22041.964
MI-W 32140.901
GG-W 32140.105
DC-W3122-0.833
UPW-W 3030-1.543
पूरी तालिका