UPW और DC दोनों को पहली जीत की तलाश
WPL 2026 में अब तक दोनों ही टीमों का खाता नहीं खुला है, ऐसे में इस समय दोनों टीमों को जीत की बहुत ज़रूरत है
बड़ी तस्वीर : दोनों टीमों को पहली जीत की तलाश
मेग लानिंग की पुरानी टीम और नई टीम जिसका लानिंग नेतृत्व कर रही हैं, दोनों ही WPL 2026 में अब तक एक भी मुक़ाबला नहीं जीत पाई हैं। लगातार तीन बार टूर्नामेंट का फ़ाइनल खेलने वाली जेमिमाह रॉड्रिग्स की अगुवाई वाली दिल्ली कैपिटल्स (DC) इस समय चौथे स्थान पर है जबकि यूपी वॉरियर्ज़ (UPW) इस समय अंक तालिका में अंतिम स्थान पर है।
यहां से दोनों टीमों के लिए दो हार उन्हें करो या मरो की स्थिति में पहुंचा सकती है। DC को मुंबई इंडियंस (MI) के ख़िलाफ़ अपने पहले मुक़ाबले में करारी शिकस्त मिली थी लेकिन गुजरात जायंट्स (GG) के ख़िलाफ़ उन्होंने वापसी की, हालांकि क़रीबी मुक़ाबले में उन्हें एक बार फिर हार का सामना करना पड़ा।
DC की तुलना में UPW ने अच्छी शुरुआत की थी और उन्होंने GG के ख़िलाफ़ अपने पहले मुक़ाबले में एक बड़ा टोटल लगभग चेज़ कर ही लिया था लेकिन दूसरे मुक़ाबले में उन्हें रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के ख़िलाफ़ नौ विकेट से बड़ी हार झेलनी पड़ी।
टीम संयोजन के लिहाज़ से UPW की समस्या अधिक गंभीर है क्योंकि पहले दो मुक़ाबलों में उन्होंने अपने बल्लेबाज़ी क्रम में प्रयोग किए हैं जबकि उनके गेंदबाज़ों ने लगभग 11 रन प्रति ओवर की दर से रन ख़र्च किए हैं।
नंदनी शर्मा और हरलीन देओल पर रहेंगी नज़रें
WPL 2026 में चंडीगढ़ की 24 वर्षीय तेज़ गेंदबाज़ नंदनी शर्मा ने काफ़ी प्रभावित किया। अपने WPL डेब्यू पर दो विकेट हासिल करने के बाद नंदनी ने GG के ख़िलाफ़ हैट्रिक सहित पंजा निकाला। उनकी गेंदबाज़ी में सबसे अहम पहलू जो दिखाई दिया है वो यह है कि उनके भीतर दबाव भरी परिस्थिति में बेहतर प्रदर्शन करने की क्षमता है। इसके साथ ही उनके पास डेथ ओवर में भी लगातार सफलता हासिल करने की क्षमता है।
हरलीन देओल ने इस सीज़न में अलग अलग क्रम पर बल्लेबाज़ी की है लेकिन अब तक उनके प्रदर्शन में एक अनुभवी भारतीय बल्लेबाज़ की झलक दिखाई नहीं दी है। UPW को बुधवार को और सीज़न में आगे भी हरलीन से बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद होगी।