लिज़ेल ली और शेफ़ाली के बेहतरीन प्रदर्शनों से DC को मिली पहली जीत

दिल्ली कैपिटल्स 158/3 (लिज़ेल ली 67, शेफ़ाली वर्मा 36, दीप्ति शर्मा 2-26, आशा शोभना 1-20) ने यूपी वॉरियर्ज़ 154/8 (मेग लानिंग 54, हरलीन देओल 47, शेफ़ाली वर्मा 2-16, मारिज़ान काप 2-24) को सात विकेट से हराया

लानिंग ने टूर्नामेंट में अपना 10वां अर्धशतक पूरा किया। अब वे हरमनप्रीत कौर के साथ संयुक्त रूप से WPL में सबसे ज़्यादा अर्धशतक लगाने वाली खिलाड़ी बन गई हैं। साथ ही, लानिंग अब ऐसी बल्लेबाज़ हैं जिन्होंने टूर्नामेंट की हर टीम के ख़िलाफ़ अर्धशतक जड़ा है। हालांकि, उनके आउट होते ही रनों की रफ़्तार थम गई। देओल को रनगति बढ़ाने के लिए 17वें ओवर में रिटायर्ड आउट किया गया, लेकिन आख़िरी तीन ओवरों में टीम सिर्फ़ 13 रन ही जोड़ पाई और स्कोर 154 तक पहुंच सका। गेंदबाज़ी में शेफ़ाली वर्मा ने कमाल करते हुए, आख़िरी के ओवरों में चार ओवरों में सिर्फ़16 रन देकर दो विकेट लिए।

154 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए DC को शेफ़ाली और ली ने शानदार शुरुआत दी। दोनों के बीच 94 रनों की अहम साझेदारी हुई। 13वें ओवर में आशा शोभना ने शेफ़ाली को आउट कर इस जोड़ी को तोड़ा। इसके दो ओवर बाद दीप्ति शर्मा ने ली को पवेलियन भेजा, तब स्कोर 115 रन था। हैरानी की बात यह रही कि दीप्ति को इस मैच में पहली बार गेंद इसी ओवर में थमाई गई थी।