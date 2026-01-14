लिज़ेल ली और शेफ़ाली के बेहतरीन प्रदर्शनों से DC को मिली पहली जीत
DC और UPW के बीच खेला गया यह मुक़ाबला में भी आख़िरी ओवर तक गया था लेकिन इस बार जीत DC की झोली में गिरी
दिल्ली कैपिटल्स 158/3 (लिज़ेल ली 67, शेफ़ाली वर्मा 36, दीप्ति शर्मा 2-26, आशा शोभना 1-20) ने यूपी वॉरियर्ज़ 154/8 (मेग लानिंग 54, हरलीन देओल 47, शेफ़ाली वर्मा 2-16, मारिज़ान काप 2-24) को सात विकेट से हराया
WPL 2026 में यूपी वॉरियर्ज़ (UPW) की राह कठिन होती जा रही है। टीम को एक और हार का सामना करना पड़ा, जबकि दिल्ली कैपिटल्स (DC) ने अपने तीसरे मैच में सीज़न की पहली जीत दर्ज कर ली। कप्तान मेग लानिंग के तेज़ अर्धशतक के बावजूद UPW 154 रन ही बना सकी। जवाब में लिज़ेल ली की 44 गेंदों में 67 रनों की पारी ने DC की जीत की नींव रखी। हालांकि DC की पुरानी आदत की तरह यह मुक़ाबला भी आख़िरी ओवर तक खिंचा।
टॉस जेमीमाह रोड्रिग्स ने जीता। यह उनकी लगातार तीसरी टॉस जीत थी, जबकि लानिंग को लगातार तीसरी बार टॉस में हार का सामना करना पड़ा। UPW की शुरुआत बेहद ख़राब रही और पहले ही ओवर में मारिज़ान काप ने आक्रामक किरण नवगिरे को पवेलियन भेज दिया। इसके बाद फ़ीबी लीचफ़ील्ड और लानिंग के बीच 47 रनों की साझेदारी हुई। चौथे विकेट के लिए हरलीन देओल और लानिंग ने पारी को संभालते हुए स्कोर को 132 तक पहुंचाया।
लानिंग ने टूर्नामेंट में अपना 10वां अर्धशतक पूरा किया। अब वे हरमनप्रीत कौर के साथ संयुक्त रूप से WPL में सबसे ज़्यादा अर्धशतक लगाने वाली खिलाड़ी बन गई हैं। साथ ही, लानिंग अब ऐसी बल्लेबाज़ हैं जिन्होंने टूर्नामेंट की हर टीम के ख़िलाफ़ अर्धशतक जड़ा है। हालांकि, उनके आउट होते ही रनों की रफ़्तार थम गई। देओल को रनगति बढ़ाने के लिए 17वें ओवर में रिटायर्ड आउट किया गया, लेकिन आख़िरी तीन ओवरों में टीम सिर्फ़ 13 रन ही जोड़ पाई और स्कोर 154 तक पहुंच सका। गेंदबाज़ी में शेफ़ाली वर्मा ने कमाल करते हुए, आख़िरी के ओवरों में चार ओवरों में सिर्फ़16 रन देकर दो विकेट लिए।
154 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए DC को शेफ़ाली और ली ने शानदार शुरुआत दी। दोनों के बीच 94 रनों की अहम साझेदारी हुई। 13वें ओवर में आशा शोभना ने शेफ़ाली को आउट कर इस जोड़ी को तोड़ा। इसके दो ओवर बाद दीप्ति शर्मा ने ली को पवेलियन भेजा, तब स्कोर 115 रन था। हैरानी की बात यह रही कि दीप्ति को इस मैच में पहली बार गेंद इसी ओवर में थमाई गई थी।
इसके बाद लॉरा वुलफ़ॉर्ट और रॉड्रिग्स ने पारी को आगे बढ़ाया, लेकिन 19वें ओवर की पांचवीं गेंद पर रॉड्रिग्स के आउट होने से मैच फंस गया। आख़िरी ओवर में DC को छह रन चाहिए थे। सोफ़ी एकलस्टन की दूसरी गेंद फ़ुल टॉस रही, जिस पर काप ने चौका जड़ दिया। इसके बाद अगली दो गेंदें डॉट रहीं, जिससे तनाव बढ़ा, लेकिन अंततः दिल्ली ने लक्ष्य हासिल कर लिया। कप्तान के तौर पर रॉड्रिग्स की यह WPL में पहली जीत है, वहीं UPW के लिए हार का सिलसिला अब भी जारी है।
राजन राज ESPNcricinfo हिंदी में सब एडिटर हैं