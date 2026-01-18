मैच (10)
WPL (1)
IND vs NZ (1)
BBL (2)
WT20 WC Qualifier (4)
AFG vs WI (1)
SA20 (1)
परिणाम
12वां मैच (N), वडोदरा, January 19, 2026, वीमेंस प्रीमियर लीग
पिछलाअगला

RCB महिला की 61 रन से जीत

प्लेयर ऑफ़ द मैच
गौतमी नायक
, बेंगलुरु
73 (55)
gautami-naik
क्रिकइंफ़ो बहुमूल्य खिलाड़ी
गौतमी नायक
, बेंगलुरु
gautami-naik
मैच का सार
स्कोरकार्ड
क्रिकइंफ़ो बहुमूल्य खिलाड़ी
रिपोर्ट
कॉमेंट्री
आंकड़े
ओवर
तालिका
न्यूज़
फ़ोटो
फ़ैन रेटिंग
प्रीव्यू

वडोदरा में अपने जीत की लय को बरक़रार रखने उतरेगी RCB

नवी मुंबई के बाद अब WPL 2026 का कारवां वडोदरा पहुंच चुका है

Shreyanka Patil, Smriti Mandhana and Radha Yadav after the game, Delhi Capitals vs Royal Challengers Bengaluru, WPL, Navi Mumbai, January 17, 2026

RCB ने पहले चार मैचों में लगातार चार जीत दर्ज़ की है  •  BCCI

बड़ी तस्वीर
RCB बनाम GG मुक़ाबले के साथ WPL 2026 के वडोदरा लेग की शुरुआत होगी और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) ने पहले चार मैचों में लगातार चार जीत के साथ टूर्नामेंट में शानदार शुरुआत की है। हालांकि RCB अभी तक हर विभाग में पूरी तरह से अच्छी नहीं रही है, लेकिन उनके पास मैच जिताने वाले कई खिलाड़ी मौजूद हैं। अलग-अलग मौक़ों पर अलग-अलग खिलाड़ियों ने अपने प्रदर्शन से टीम को जीत दिलाई और एलिस पेरी की टीम को अभी तक कमी महसूस नहीं हुई है। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या RCB का नवी मुंबई वाला फ़ॉर्म नए मैदान पर भी जारी रहेगा?
एक ऐसा टूर्नामेंट जिसमें हर टीम को आठ लीग मैच खेलने हैं, उसके शुरुआती चार मैच के प्रदर्शन से काफ़ी कुछ अंदाज़ा लग जाता है। गुजरात जायंट्स ने लगातार दो जीत के साथ शुरुआत की थी लेकिन अगले दो मैचों में उन्हें लगातार दो हार का सामना करना पड़ा जिससे कई सवाल खड़े हुए हैं। पावरप्ले में RCB के बाद दूसरी सबसे बढ़िया टीम रहने के बावजूद GG को मध्य और अंत के ओवरों में मुश्किलों का सामना करना पड़ा है। इस कारण से मुंबई इंडियंस के ख़िलाफ़ GG 192 के लक्ष्य को नहीं बचा सकी और RCB ने उनके ख़िलाफ़ 182 बनाए जो अंत में ज़्यादा साबित हुए।
7 से 16 ओवर के बीच GG की टीम 10.4 रन प्रति ओवर के साथ सबसे महंगी रही है और अंत के ओवरों में यह 11.41 के साथ और ख़राब हो जाता है। अच्छी शुरुआत के बाद GG की टीम उसका फ़ायदा नहीं उठा सकी है।
अभी तक टूर्नामेंट में एक भी मैच नहीं गंवाने वाली RCB के ख़िलाफ़ क्या GG पूरे 20 ओवर दबाव बना पाएगी या GG के घरेलू मैदान में भी RCB की बल्लेबाज़ी अपने चरम पर रहेगी?
इन खिलाड़ियों पर होंगी निगाहें: बेथ मूनी और लॉरेन बेल
पिछले कुछ सीज़न से बेथ मूनी GG की सबसे प्रमुख बल्लेबाज़ रही हैं लेकिन इस बार भी WPL में उनकी शुरुआत हमेशा की तरह रही है। पिछले सीज़न उन्होंने शुरुआत में अर्धशतक लगाया था लेकिन उसके बाद 0,1, 10 और 17 के स्कोर उन्होंने लगाए और फ़िर यूपी वॉरियर्ज़ के ख़िलाफ़ 96 रनों की पारी खेलकर उन्होंने वापसी की थी। इस बार भी चार मैचों में 33 के सर्वश्रेष्ठ स्कोर के साथ उनके नाम अभी तक 92 रन हैं। GG की तरफ़ से सोफ़ी डिवाइन, एश्ली गार्डनर और जॉर्जिया वेयरहम ने अभी तक बढ़िया बल्लेबाज़ी की है और ऐसे में मूनी के फ़ॉर्म में आने से GG को काफ़ी फ़ायदा होगा।
नवी मुंबई लेग में लॉरेन बेल सबसे शानदार गेंदबाज़ों में शामिल रहीं और नई गेंद से उनकी स्विंग को खेलने में बल्लेबाज़ों को काफ़ी परेशानी हुई। शुरूआती ओवरों में अपनी बढ़िया बाउंस और ऑफ़ कटर गेंदों के कारण बेल ने अच्छा प्रदर्शन किया है। उन्होंने अभी तक मेग लानिंग, सोफ़ी डिवाइन, लॉरा वुलफ़ार्ट, लिज़ेल ली और शेफ़ाली वर्मा को आउट किया है और टॉप ऑर्डर बल्लेबाज़ों के ख़िलाफ़ अपनी उपयोगिता साबित की है। वडोदरा में परिस्थिति बदलने के बाद देखना है कि बेल कैसे RCB के प्लान को सफल करती हैं।
Beth MooneyLauren BellRoyal Challengers Bengaluru WomenGujarat Giants WomenRCB Women vs GG WomenWomen's Premier League

Language
Hindi
जीत की संभावना
RCB-W 100%
RCB-WGG-W
100%50%100%RCB-W पारीGG-W पारी

ओवर 20 • GG-W 117/8

RCB महिला की 61 रन से जीत
स्मार्ट स्टैट्स द्वारा संचालित
मैच कवरेज
मैच न्यूज़

WPL में RCB की टीम ने बनाया बड़ा कीर्तिमान

गुजरात जायंट्स और रॉयल चैलेंजर्स के बीच खेले गए मैच में कई बड़े रिकॉर्ड बने हैं

WPL में RCB की टीम ने बनाया बड़ा कीर्तिमान

संघर्ष की राह से मैच विनर तक गौतमी नाइक का सफ़र

गुजरात जायंट्स के ख़िलाफ़ यादगार पारी खेलने के लिए गौतमी नाइक ने अपनी स्वाभाविक आक्रामकता पर लगाम लगाते हुए RCB को दिलाई जीत

संघर्ष की राह से मैच विनर तक गौतमी नाइक का सफ़र

लगातार पांचवीं जीत के साथ प्लेऑफ़ में पहुंची RCB

नायक, सतघरे की बदौलत रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की इकतरफ़ा जीत

लगातार पांचवीं जीत के साथ प्लेऑफ़ में पहुंची RCB

लगातार चार जीत के बीच क्या RCB करेगी प्लेइंग XI में कोई बदलाव?

GG और RCB के बीच होने वाले मैच की संभावित प्लेइंग XI और पिच रिपोर्ट पर एक नज़र

लगातार चार जीत के बीच क्या RCB करेगी प्लेइंग XI में कोई बदलाव?

वडोदरा में अपने जीत की लय को बरक़रार रखने उतरेगी RCB

नवी मुंबई के बाद अब WPL 2026 का कारवां वडोदरा पहुंच चुका है

वडोदरा में अपने जीत की लय को बरक़रार रखने उतरेगी RCB
AskESPNcricinfo Logo
Instant answers to T20 questions
Ask a question
गुजरात जायंट्स महिला पारी
खिलाड़ीRb
बी एल मूनी
बोल्ड34
एस एफ एम डिवाइन
कैच04
ए शर्मा
कैच1820
के आहूजा
बोल्ड03
ए गार्डनर
कैच5443
के गौतम
बोल्ड48
जी वेयरहम
कैच26
बी एस फूलमाली
कैच1415
टी पी कनवर
नाबाद1111
रेणुका सिंह
नाबाद66
अतिरिक्त(lb 3, w 2)
कुल117(8 विकेट; 20 Ovs)
<1 / 3>

वीमेंस प्रीमियर लीग

टीमMWLअंकNRR
RCB-W550101.882
MI-W 52340.151
UPW-W 5234-0.483
GG-W 5234-0.864
DC-W4132-0.856
पूरी तालिका