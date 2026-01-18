वडोदरा में अपने जीत की लय को बरक़रार रखने उतरेगी RCB

अभी तक टूर्नामेंट में एक भी मैच नहीं गंवाने वाली RCB के ख़िलाफ़ क्या GG पूरे 20 ओवर दबाव बना पाएगी या GG के घरेलू मैदान में भी RCB की बल्लेबाज़ी अपने चरम पर रहेगी?