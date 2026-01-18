वडोदरा में अपने जीत की लय को बरक़रार रखने उतरेगी RCB

वडोदरा में अपने जीत की लय को बरक़रार रखने उतरेगी RCB
नवी मुंबई के बाद अब WPL 2026 का कारवां वडोदरा पहुंच चुका है
बड़ी तस्वीर
RCB बनाम GG मुक़ाबले के साथ WPL 2026 के वडोदरा लेग की शुरुआत होगी और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) ने पहले चार मैचों में लगातार चार जीत के साथ टूर्नामेंट में शानदार शुरुआत की है। हालांकि RCB अभी तक हर विभाग में पूरी तरह से अच्छी नहीं रही है, लेकिन उनके पास मैच जिताने वाले कई खिलाड़ी मौजूद हैं। अलग-अलग मौक़ों पर अलग-अलग खिलाड़ियों ने अपने प्रदर्शन से टीम को जीत दिलाई और एलिस पेरी की टीम को अभी तक कमी महसूस नहीं हुई है। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या RCB का नवी मुंबई वाला फ़ॉर्म नए मैदान पर भी जारी रहेगा?
एक ऐसा टूर्नामेंट जिसमें हर टीम को आठ लीग मैच खेलने हैं, उसके शुरुआती चार मैच के प्रदर्शन से काफ़ी कुछ अंदाज़ा लग जाता है। गुजरात जायंट्स ने लगातार दो जीत के साथ शुरुआत की थी लेकिन अगले दो मैचों में उन्हें लगातार दो हार का सामना करना पड़ा जिससे कई सवाल खड़े हुए हैं। पावरप्ले में RCB के बाद दूसरी सबसे बढ़िया टीम रहने के बावजूद GG को मध्य और अंत के ओवरों में मुश्किलों का सामना करना पड़ा है। इस कारण से मुंबई इंडियंस के ख़िलाफ़ GG 192 के लक्ष्य को नहीं बचा सकी और RCB ने उनके ख़िलाफ़ 182 बनाए जो अंत में ज़्यादा साबित हुए।
7 से 16 ओवर के बीच GG की टीम 10.4 रन प्रति ओवर के साथ सबसे महंगी रही है और अंत के ओवरों में यह 11.41 के साथ और ख़राब हो जाता है। अच्छी शुरुआत के बाद GG की टीम उसका फ़ायदा नहीं उठा सकी है।
अभी तक टूर्नामेंट में एक भी मैच नहीं गंवाने वाली RCB के ख़िलाफ़ क्या GG पूरे 20 ओवर दबाव बना पाएगी या GG के घरेलू मैदान में भी RCB की बल्लेबाज़ी अपने चरम पर रहेगी?
इन खिलाड़ियों पर होंगी निगाहें: बेथ मूनी और लॉरेन बेल
पिछले कुछ सीज़न से बेथ मूनी GG की सबसे प्रमुख बल्लेबाज़ रही हैं लेकिन इस बार भी WPL में उनकी शुरुआत हमेशा की तरह रही है। पिछले सीज़न उन्होंने शुरुआत में अर्धशतक लगाया था लेकिन उसके बाद 0,1, 10 और 17 के स्कोर उन्होंने लगाए और फ़िर यूपी वॉरियर्ज़ के ख़िलाफ़ 96 रनों की पारी खेलकर उन्होंने वापसी की थी। इस बार भी चार मैचों में 33 के सर्वश्रेष्ठ स्कोर के साथ उनके नाम अभी तक 92 रन हैं। GG की तरफ़ से सोफ़ी डिवाइन, एश्ली गार्डनर और जॉर्जिया वेयरहम ने अभी तक बढ़िया बल्लेबाज़ी की है और ऐसे में मूनी के फ़ॉर्म में आने से GG को काफ़ी फ़ायदा होगा।
नवी मुंबई लेग में लॉरेन बेल सबसे शानदार गेंदबाज़ों में शामिल रहीं और नई गेंद से उनकी स्विंग को खेलने में बल्लेबाज़ों को काफ़ी परेशानी हुई। शुरूआती ओवरों में अपनी बढ़िया बाउंस और ऑफ़ कटर गेंदों के कारण बेल ने अच्छा प्रदर्शन किया है। उन्होंने अभी तक मेग लानिंग, सोफ़ी डिवाइन, लॉरा वुलफ़ार्ट, लिज़ेल ली और शेफ़ाली वर्मा को आउट किया है और टॉप ऑर्डर बल्लेबाज़ों के ख़िलाफ़ अपनी उपयोगिता साबित की है। वडोदरा में परिस्थिति बदलने के बाद देखना है कि बेल कैसे RCB के प्लान को सफल करती हैं।