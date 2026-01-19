लगातार पांचवीं जीत के साथ प्लेऑफ़ में पहुंची RCB

लगातार पांचवीं जीत के साथ प्लेऑफ़ में पहुंची RCB
नायक, सतघरे की बदौलत रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की इकतरफ़ा जीत
RCB 178-6 (नायक 73, ऋचा 27, गौतम 2-38) ने GG 117-8 (गार्डनर 54, सतघरे 3-21, क्लर्क 2-17) को 61 रन से हराया।
WPL 2026 के 12वें मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) ने गुजरात जायंट्स (GG) को 61 रनों से हराकर लगातार पांचवीं जीत दर्ज़ की और प्लेऑफ़ के लिए क़्वालीफाई भी कर लिया। RCB की जीत में सबसे अहम योगदान गौतमी नायक का रहा, जिन्होंने 55 गेंदों में 73 रनों की बेहद महत्वपूर्ण पारी खेली। गेंदबाज़ी में सायली सतघरे ने बढ़िया प्रदर्शन करते हुए सिर्फ़ 21 रन देकर 3 विकेट लिए और RCB के 178 के जवाब में GG की टीम 117 रन ही बना सकी।
टॉस हारकर पहले बल्लेबाज़ी करने उतरी RCB की शुरुआत अच्छी नहीं रही और दूसरे ओवर में 9 के स्कोर तक उनके दो विकेट गिर चुके थे। यहां से नायक ने कप्तान स्मृति मांधना के साथ तीसरे विकेट के लिए 60 रन जोड़े, लेकिन 10वें ओवर में मांधना 23 गेंदों में 26 रन बनाकर आउट हो गईं और RCB को बड़ा झटका लगा। हालांकि गौतमी ने अपना बढ़िया प्रदर्शन जारी रखते हुए WPL में अनकैप्ड खिलाड़ी के तौर पर पहला अर्धशतक लगाने का रिकॉर्ड बनाया और ऋचा घोष के साथ चौथे विकेट के लिए तेज़ 69 रन जोड़े।
नायक ने 55 गेंदों में 73 रनों की शानदार पारी खेली और ऋचा ने 20 गेंदों में 27 रन बनाकर उनका बख़ूबी साथ दिया। अंत में राधा यादव ने आठ गेंदों में 17 रनों की उपयोगी पारी खेलकर टीम को 180 के क़रीब पहुंचाया। GG की तरफ़ से काश्वी गौतम और कप्तान गार्डनर ने 2-2 विकेट लिए लेकिन दोनों महंगी भी साबित हुईं।
लक्ष्य के जवाब में GG की शुरुआत बेहद ख़राब रही और दूसरे ओवर में 4 के स्कोर तक उनकी दोनों ओपनर पवेलियन में थी। इसके बाद कनिका आहूजा ख़ाता खोल बिना आउट हुईं और अनुष्का शर्मा भी सिर्फ़ 18 रन बनाकर आउट हुईं। लगातार विकेटों के बीच गार्डनर ने 43 गेंदों में 54 रनों की अर्धशतकीय पारी खेलकर टीम को 100 के पार पहुंचाने में अहम योगदान दिया लेकिन बड़ी हार से नहीं बचा सकीं।
RCB की तरफ़ से सतघरे के अलावा नडीन डी क्लर्क ने दो और श्रेयंका पाटिल, लॉरेन बेल और राधा यादव ने भी एक-एक विकेट लिया।
जायंट्स की यह पांच मैचों में तीसरी हार है और प्लेऑफ़ की दौड़ में बने रहने के लिए अगले मैचों में उनका जीतना ज़रूरी है। उनका अगला मुक़ाबला 22 जनवरी को यूपी वॉरियर्ज़ के ख़िलाफ़ होगा, वहीं RCB की टीम अपने छठे मुक़ाबले में 24 जनवरी को दिल्ली कैपिटल्स का सामना करेंगी।