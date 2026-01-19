लगातार पांचवीं जीत के साथ प्लेऑफ़ में पहुंची RCB

RCB 178-6 (नायक 73, ऋचा 27, गौतम 2-38) ने GG 117-8 (गार्डनर 54, सतघरे 3-21, क्लर्क 2-17) को 61 रन से हराया।

टॉस हारकर पहले बल्लेबाज़ी करने उतरी RCB की शुरुआत अच्छी नहीं रही और दूसरे ओवर में 9 के स्कोर तक उनके दो विकेट गिर चुके थे। यहां से नायक ने कप्तान स्मृति मांधना के साथ तीसरे विकेट के लिए 60 रन जोड़े, लेकिन 10वें ओवर में मांधना 23 गेंदों में 26 रन बनाकर आउट हो गईं और RCB को बड़ा झटका लगा। हालांकि गौतमी ने अपना बढ़िया प्रदर्शन जारी रखते हुए WPL में अनकैप्ड खिलाड़ी के तौर पर पहला अर्धशतक लगाने का रिकॉर्ड बनाया और ऋचा घोष के साथ चौथे विकेट के लिए तेज़ 69 रन जोड़े।

नायक ने 55 गेंदों में 73 रनों की शानदार पारी खेली और ऋचा ने 20 गेंदों में 27 रन बनाकर उनका बख़ूबी साथ दिया। अंत में राधा यादव ने आठ गेंदों में 17 रनों की उपयोगी पारी खेलकर टीम को 180 के क़रीब पहुंचाया। GG की तरफ़ से काश्वी गौतम और कप्तान गार्डनर ने 2-2 विकेट लिए लेकिन दोनों महंगी भी साबित हुईं।

लक्ष्य के जवाब में GG की शुरुआत बेहद ख़राब रही और दूसरे ओवर में 4 के स्कोर तक उनकी दोनों ओपनर पवेलियन में थी। इसके बाद कनिका आहूजा ख़ाता खोल बिना आउट हुईं और अनुष्का शर्मा भी सिर्फ़ 18 रन बनाकर आउट हुईं। लगातार विकेटों के बीच गार्डनर ने 43 गेंदों में 54 रनों की अर्धशतकीय पारी खेलकर टीम को 100 के पार पहुंचाने में अहम योगदान दिया लेकिन बड़ी हार से नहीं बचा सकीं।

RCB की तरफ़ से सतघरे के अलावा नडीन डी क्लर्क ने दो और श्रेयंका पाटिल, लॉरेन बेल और राधा यादव ने भी एक-एक विकेट लिया।