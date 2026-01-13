हरमनप्रीत, अमनजोत, कैरी की मदद से MI की लगातार दूसरी जीत
हरमनप्रीत की अमनजोत और कैरी के साथ मैच जीतने वाली साझेदारी
MI 193-3 (हरमनप्रीत 71*, अमनजोत 40, कैरी 38*, डिवाइन 1-29) ने GG 192-5 (वेयरहम 43*, फूलमाली 36, कनिका 35, इस्माइल 1-25) को 7 विकेट से हराया।
WPL 2026 के छठे मैच में मुंबई इंडियंस (MI) ने रोमांचक मुक़ाबले में गुजरात जायंट्स (GG) को सात विकेट से हराया। MI की जीत में कप्तान हरमनप्रीत कौर ने सबसे अहम योगदान दिया और 43 गेंदों में 71 रन बनाकर नाबाद रहीं। उनके अलावा अमनजोत कौर और निकोला कैरी ने भी उपयोगी पारियां खेली जिसके कारण MI ने बड़े लक्ष्य का पीछा किया।
टॉस हारकर पहले बल्लेबाज़ी करने उतरी GG को शुरुआत में ही झटका लगा और तीसरे ओवर में सोफ़ी डिवाइन सिर्फ़ 8 रन बनाकर आउट हो गईं। इसके बाद बेथ मूनी (26 गेंद 33) ने कनिका आहूजा (18 गेंद 35) के साथ दूसरे विकेट के लिए 42 रनों की तेज़ साझेदारी निभाई लेकिन पावरप्ले के बाद सातवें ओवर में मूनी आउट हो गईं। GG का स्कोर जब 97-2 था, तब वह बड़े स्कोर की तरफ़ अग्रसर थे लेकिन दो रनों के अंदर कनिका और कप्तान ऐश्ली गार्डनर के आउट होने से उन्हें झटका लगा।
इसके बाद जॉर्जिया वेयरहम ने टीम को संभाला लेकिन आयुषी सोनी (14 गेंद 11) की धीमी पारी से GG को नुकसान हुआ और इसी कारण से उन्हें रिटायर्ड आउट किया गया। WPL में यह किसी भी बल्लेबाज़ के रिटायर्ड आउट होने की पहली घटना है।
यहां से वेयरहम का साथ देने भारती फूलमाली आईं और दोनों के बीच 24 गेंदों में 56 रनों की ताबड़तोड़ अविजित साझेदारी हुई। वेयरहम ने 33 गेंदों में नाबाद 43 और फूलमाली ने 15 गेंदों में धुआंधार 36 रनों की पारी खेली। MI की तरफ़ से शबनिम इस्माइल सबसे किफ़ायती रहीं और चार ओवरों में 25 रन देकर उन्होंने एक विकेट लिया।
लक्ष्य के जवाब में MI की दोनों ओपनर पावरप्ले के अंदर आउट हो गईं। इसके बाद कप्तान हरमनप्रीत ने अमनजोत के साथ तीसरे विकेट के लिए 72 रनों की साझेदारी निभाई और टीम को 12वें ओवर में 100 के पार पहुंचाया। हालांकि 109 के स्कोर पर अमनजोत पवेलियन लौट गईं और MI को तीसरा झटका लगा।
इसके बाद हरमनप्रीत ने कैरी के साथ चौथे विकेट के लिए 84 रनों की बेहतरीन अविजित साझेदारी निभाई और टीम को आख़िरी ओवर में चार गेंद शेष रहते जीत दिला दी। कैरी 23 गेंदों में 38 रन बनाकर नाबाद रहीं।
MI की यह तीन मैचों में लगातार दूसरी जीत है, वहीं GG की यह पहले दो मैचों में लगातार जीत के बाद पहली हार है। GG ने WPL में अभी तक मुंबई इंडियंस को एक बार भी नहीं हराया है।