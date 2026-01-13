हरमनप्रीत, अमनजोत, कैरी की मदद से MI की लगातार दूसरी जीत

MI 193-3 (हरमनप्रीत 71*, अमनजोत 40, कैरी 38*, डिवाइन 1-29) ने GG 192-5 (वेयरहम 43*, फूलमाली 36, कनिका 35, इस्माइल 1-25) को 7 विकेट से हराया।

यहां से वेयरहम का साथ देने भारती फूलमाली आईं और दोनों के बीच 24 गेंदों में 56 रनों की ताबड़तोड़ अविजित साझेदारी हुई। वेयरहम ने 33 गेंदों में नाबाद 43 और फूलमाली ने 15 गेंदों में धुआंधार 36 रनों की पारी खेली। MI की तरफ़ से शबनिम इस्माइल सबसे किफ़ायती रहीं और चार ओवरों में 25 रन देकर उन्होंने एक विकेट लिया।

लक्ष्य के जवाब में MI की दोनों ओपनर पावरप्ले के अंदर आउट हो गईं। इसके बाद कप्तान हरमनप्रीत ने अमनजोत के साथ तीसरे विकेट के लिए 72 रनों की साझेदारी निभाई और टीम को 12वें ओवर में 100 के पार पहुंचाया। हालांकि 109 के स्कोर पर अमनजोत पवेलियन लौट गईं और MI को तीसरा झटका लगा।

इसके बाद हरमनप्रीत ने कैरी के साथ चौथे विकेट के लिए 84 रनों की बेहतरीन अविजित साझेदारी निभाई और टीम को आख़िरी ओवर में चार गेंद शेष रहते जीत दिला दी। कैरी 23 गेंदों में 38 रन बनाकर नाबाद रहीं।