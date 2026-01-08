हरमनप्रीत बनाम मांधना: WPL सीज़न ओपनर में दिग्गजों का सामना

हरमनप्रीत बनाम मांधना: WPL सीज़न ओपनर में दिग्गजों का सामना
2026 सीज़न के शुरूआती मुक़ाबले में उन टीमों का सामना जिन्होंने टूर्नामेंट का ख़िताब जीता है
बड़ी तस्वीर
WPL का महत्व पहले की तुलना में अब काफ़ी ज़्यादा हो चुका है। पिछले साल भारत की पहली विश्व कप जीत के बाद WPL मेगा ऑक्शन पर सभी की नज़रें थी। इसके अलावा जिस तरह से लीग में लगातार नई खिलाड़ी तैयार हो रही हैं, उससे इसकी चर्चा और हो रही है। भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर ने भारत की ख़िताबी जीत में WPL के भी योगदान का ज़िक्र किया है। अब चौथे सीज़न में, लीग पूरी तरह से सिस्टम का हिस्सा है और कई खिलाड़ियों के करियर को बना रहा है।
इस तीन साल पुराने लीग में प्रतिद्वंदिता अभी भी पनप रही है और मुंबई इंडियंस बनाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु उसमें से एक है। IPL की तरह WPL में भी इन दोनों टीमों के पास भारतीय क्रिकेट के दो सबसे बड़े नाम शामिल हैं, हरमनप्रीत बनाम स्मृति मांधना। इसके अलावा यही दोनों ऐसी टीमें हैं जिन्होंने अभी तक WPL का ख़िताब जीता है। दोनों टीमों के बीच आमने-सामने के रिकॉर्ड में MI 4-3 से आगे है।
गत विजेता MI पहले ही सीज़न से ही लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रही है और इस सीज़न की शुरुआत भी वह अपनी मज़बूत टीम के साथ वैसे ही करना चाहेंगी। नीलामी से पहले उन्होंने पांच खिलाड़ियों को रिटेन किया था और नीलामी में उन्होंने अपने ज़्यादातर पुराने खिलाड़ियों को ही टीम में शामिल किया। जहां दूसरी टीमों में काफ़ी फ़ेरबदल हुए, MI ने अनुभव के साथ-साथ युवा प्रतिभाओं को भी महत्व दिया और अपनी टीम तैयार की।
वहीं, RCB की टीम नई ऊर्जा के साथ टूर्नामेंट में उतरेगी। पिछले साल वह नॉकआउट में क़्वालिफ़ाई नहीं कर पाए थे और मेगा ऑक्शन में उन्होंने कई नए चेहरों को टीम में शामिल किया। टीम की प्रमुख बल्लेबाज़ मांधना ही हैं, लेकिन इस बार जॉर्जिया वॉल, ग्रेस हैरिस, ऋचा घोष और नडीन डी क्लर्क के आने से उनकी बल्लेबाज़ी काफ़ी मज़बूत हुई है। एलिस पेरी के बिना उनका टॉप ऑर्डर अभी तय नहीं है लेकिन वॉल, गौतमी नाइक एवं डी हेमलता के रूप में उनके पास विकल्प मौजूद हैं।
उनका गेंदबाज़ी आक्रमण भी बढ़िया दिख रहा है। मैनेजमेंट ने एक सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज़ी यूनिट तैयार करने की कोशिश की थी और काफ़ी हद तक वह उसमें सफल भी हुए। तेज़ गेंदबाज़ों में लॉरेन बेल, अरुंधति रेड्डी, पूजा वस्त्रकर और डी क्लर्क हैं, वहीं स्पिन विकल्प में राधा यादव, श्रेयांका पाटिल और हैरिस शामिल हैं।
MI की गेंदबाज़ी में भले ही कहीं-कहीं अनुभव की कमी दिखती है लेकिन ऑलराउंडरों में टीम के पास नैट सिवर-ब्रंट, हेली मैथ्यूज़, अमेलिया कर और अमनजोत कौर जैसी खिलाड़ी मौजूद हैं। इसके अलावा अनुभवी गेंदबाज शबनिम इस्माइल के होने से भी टीम को फ़ायदा होगा।
इसके अलावा MI के लिए एक और फ़ायदेमंद चीज़ ये है कि सीज़न का पहला हाफ उनके गढ़, नवी मुंबई में खेला जाएगा। इसी जगह पर विश्व कप का फ़ाइनल खेला गया था और दोनों कप्तान कई यादों के साथ मैच में उतरेंगी। इस मैच में नीली जर्सी वाली टीम को लाल जर्सी वाली टीम की तुलना में ज़्यादा समर्थन मिलने की उम्म्मीद है।
फ़ॉर्म गाइड
MI WWLWW (पिछले 5 मैच, हालिया मुक़ाबला सबसे पहले) RCB WLLLL
इन खिलाड़ियों पर रहेंगी निगाहे
17 साल की जी कमालिनी, उन पांच खिलाड़ियों में शामिल थीं जिनको MI ने नीलामी से पहले रिटेन किया था। इस लिस्ट में हरमनप्रीत, सिवर-ब्रंट, मैथ्यूज़ और अमनजोत जैसी खिलाड़ी मौजूद थी और उनके कमालिनी का रिटेन होना उनके प्रतिभा को दर्शाता है। बाएं हाथ की विकेटकीपर बल्लेबाज़ जो बड़े शॉट भी खेल सकती हैं, टीम को बढ़िया संतुलन प्रदान करती हैं। उन्होंने पिछले सीज़न में अपना WPL डेब्यू किया था और दूसरे ही मैच में आख़िरी ओवर में चौका लगाकर टीम को रोमांचक जीत दिलाई थी। उन्होंने घरेलू क्रिकेट में भी लगातार अच्छा प्रदर्शन किया है और श्रीलंका के ख़िलाफ़ पिछली T20I सीरीज़ में उन्हें भारतीय टीम में भी शामिल किया गया था, जहां उन्होंने अपना अंतरराष्ट्रीय डेब्यू भी किया। पिछले सीज़न MI ने उन्हें ज़्यादातर मध्यक्रम में इस्तेमाल किया था लेकिन इस बार सीज़न से पहले कप्तान हरमनप्रीत ने बताया कि उन्हें एक स्पेशल रोल दिया जाएगा और शायद उन्हें टॉप आर्डर में बल्लेबाज़ी करने का मौक़ा मिले।
लगातार चोटिल होने के कारण 2025 का सीज़न नहीं खेल सकीं श्रेयांका पाटिल इस बार वापसी कर रही हैं। 2023 में जब उन्होंने RCB के लिए डेब्यू किया था तब वह सिर्फ़ 20 साल की थी और उसके बाद उन्होंने भारत के लिए भी T20I और वनडे डेब्यू भी किया था। 2024 में पाटिल ने शानदार प्रदर्शन करते हुए सबसे ज़्यादा विकेट लिए थे और RCB की ख़िताबी जीत में अहम योगदान दिया था। पिछले सितम्बर में उन्होंने महिला CPL में वापसी की थी और कर्नाटक के लिए घरेलू मुक़ाबलों में भी हिस्सा लिया। वह उन चार खिलाड़ियों में शामिल रहीं जिन्हे RCB ने मेगा ऑक्शन से पहले रिटेन किया। इस बार सीज़न से पहले एक महीने तक चले कंडीशनिंग कैंप में उन्होंने अपने ऑफ़स्पिन गेंदबाज़ी के साथ-साथ बल्लेबाज़ी एवं पूरी फ़िटनेस पर फ़ोकस रखा था।