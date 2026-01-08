हरमनप्रीत बनाम मांधना: WPL सीज़न ओपनर में दिग्गजों का सामना

बड़ी तस्वीर

WPL का महत्व पहले की तुलना में अब काफ़ी ज़्यादा हो चुका है। पिछले साल भारत की पहली विश्व कप जीत के बाद WPL मेगा ऑक्शन पर सभी की नज़रें थी। इसके अलावा जिस तरह से लीग में लगातार नई खिलाड़ी तैयार हो रही हैं, उससे इसकी चर्चा और हो रही है। भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर ने भारत की ख़िताबी जीत में WPL के भी योगदान का ज़िक्र किया है। अब चौथे सीज़न में, लीग पूरी तरह से सिस्टम का हिस्सा है और कई खिलाड़ियों के करियर को बना रहा है।

MI की गेंदबाज़ी में भले ही कहीं-कहीं अनुभव की कमी दिखती है लेकिन ऑलराउंडरों में टीम के पास नैट सिवर-ब्रंट, हेली मैथ्यूज़, अमेलिया कर और अमनजोत कौर जैसी खिलाड़ी मौजूद हैं। इसके अलावा अनुभवी गेंदबाज शबनिम इस्माइल के होने से भी टीम को फ़ायदा होगा।

इसके अलावा MI के लिए एक और फ़ायदेमंद चीज़ ये है कि सीज़न का पहला हाफ उनके गढ़, नवी मुंबई में खेला जाएगा। इसी जगह पर विश्व कप का फ़ाइनल खेला गया था और दोनों कप्तान कई यादों के साथ मैच में उतरेंगी। इस मैच में नीली जर्सी वाली टीम को लाल जर्सी वाली टीम की तुलना में ज़्यादा समर्थन मिलने की उम्म्मीद है।

फ़ॉर्म गाइड

MI WWLWW (पिछले 5 मैच, हालिया मुक़ाबला सबसे पहले) RCB WLLLL

इन खिलाड़ियों पर रहेंगी निगाहे

17 साल की जी कमालिनी , उन पांच खिलाड़ियों में शामिल थीं जिनको MI ने नीलामी से पहले रिटेन किया था। इस लिस्ट में हरमनप्रीत, सिवर-ब्रंट, मैथ्यूज़ और अमनजोत जैसी खिलाड़ी मौजूद थी और उनके कमालिनी का रिटेन होना उनके प्रतिभा को दर्शाता है। बाएं हाथ की विकेटकीपर बल्लेबाज़ जो बड़े शॉट भी खेल सकती हैं, टीम को बढ़िया संतुलन प्रदान करती हैं। उन्होंने पिछले सीज़न में अपना WPL डेब्यू किया था और दूसरे ही मैच में आख़िरी ओवर में चौका लगाकर टीम को रोमांचक जीत दिलाई थी। उन्होंने घरेलू क्रिकेट में भी लगातार अच्छा प्रदर्शन किया है और श्रीलंका के ख़िलाफ़ पिछली T20I सीरीज़ में उन्हें भारतीय टीम में भी शामिल किया गया था, जहां उन्होंने अपना अंतरराष्ट्रीय डेब्यू भी किया। पिछले सीज़न MI ने उन्हें ज़्यादातर मध्यक्रम में इस्तेमाल किया था लेकिन इस बार सीज़न से पहले कप्तान हरमनप्रीत ने बताया कि उन्हें एक स्पेशल रोल दिया जाएगा और शायद उन्हें टॉप आर्डर में बल्लेबाज़ी करने का मौक़ा मिले।